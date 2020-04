 »   »  Novinky kolem Qt, FreeRDP 2.0 s chytrým škálováním na Waylandu

Hovoří se o forku Qt, mezitím Qt Company vydala krátké prohlášení

The Qt Company svými nedávnými akcemi a zejména úvahami o zpoplatnění nových vydání Qt zjevně naštvala nemalou část open-source komunity. Některé open-source projekty či jejich představitelé se již vyjadřují v tom smyslu, že je vhodný čas vytvořit fork Qt a pokračovat vlastní cestou.

To samozřejmě nic nemění, že jednání mezi KDE Free Qt Foundation a The Qt Company mohou věci dovést do podoby přijatelné pro open-source vývojáře, ale nejnovější dění by mělo být pro The Qt Company signálem, že zahrávat si s křehkou rovnováhou mezi komerčními zájmy, open-source komunitou a tahounem v podobě KDE, se může vymstít.

Za návrhem na forknutí lze najít například vývojáře z konzultační firmy KDAB, vývojáře webového prohlížeče Qute, projektu QGIS a samozřejmě lidi pracující na KDE. Více podrobností je k vidění v příslušném vláknu v mailing listu.

Vyjádření The Qt Company

Když už uvádíme informaci o vyjádření The Qt Company na aktuální reakci komunity, je nutné si jej přiblížit. Společnost vydala velice krátké prohlášení, ve kterém ve stručnosti uvádí, že obsah diskusí na různých místech internetu neodráží vidění a plány [The Qt Company] a ta je hrda na svůj závazek vůči zákazníkům, open-source i modelu správy Qt jako takovému.

Co si pod tím průmyslový básník představuje, ponechme v teoretické rovině.

F18/Flang se stává součástí LLVM

Do kódu budoucí verze LLVM 11 byl zahrnut projekt F18, též nyní známý jako Flang (podobně jako Clang je C-čková část kompilátoru LLVM/Clang). Tento moderní kompilátor jazyka Fortran je tak konečně, dle očekávání a po určitých zdrženích, pevnou součástí LLVM.

Na F18 pracovala / pracuje skupina lidí, mimo jiné ze společností ARM či Nvidia. Nový front-end pro Fortran je napsán za využití C++17 a využívá některé moderní prvky v LLVM. Celkově byl do LLVM začleněn projekt zvící 134 tisíc řádků zdrojového kódu. Prozatím není Flang v základu zpřístupněn, očekávají se práce na jeho další stabilizaci.

Wine 5.6 vylepšuje Active Directory LDAP

Dílčích novinek není ve vývojové verzi Wine 5.6 až tolik. Tvůrci hovoří o dalších pracech na podpoře Media Foundation, vylepšené podpoře Active Directory LDAP či několika dalších modulech převedených do formátu PE, vylepšení v módu gdb proxy a samozřejmě opravách chyb, konkrétně o 38. Nejstarší byla nahlášena v červenci 2009, nejrychleji opravená vydržela bez záplaty jen pár dní.

Výkon prohlížečů v Ubuntu 20.04 LTS při běhu na X.Org vs Wayland

Server Phoronix porovnal rychlost prohlížečů Firefox 75.0, Firefox 76.0 Beta (oba měly zapnutou podporu WebRender) a Google Chrome 80 na téměř finálním Ubuntu 20.04 LTS s Linuxem 5.4 + Mesa 20.0.2, X.Org 1.20.7, GNOME 3.36, a to na integrované Gen9 grafice v procesoru Intel Core i9–9900KS.

Výsledky to zatím nejsou nijak zásadně zajímavé. Ve většině testů sice vede Wayland (Firefox i Chrome jsou na něm o trochu svižnější), ale v některých dílčích testech je problém s během na Waylandu u Chrome.