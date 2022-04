Vylepšení souborového systému ZoneFS

Další z prvků systému, který v jádru Linux 5.19 dozná vylepšení, je souborový systém ZoneFS. Připomeňme, že jde o relativně mladý projekt souborového systému pro speciální účely / použití u zónových blokových zařízení (nejde o klasický souborový systém POSIX typu, svou povahou je blíže hardwaru a pracuje s ním na bázi zón), na kterém vývojáři společnosti Western Digital pracují zhruba od roku 2019.

K začlenění ZoneFS do jádra došlo už v roce 2020 (v rámci jádra verze 5.6), ale od té doby se žádná zásadní vylepšení nekonala. Nyní ale do projektu míří patche vylepšující jeho běh.

Většinu práce ve Western Digital odvádí na ZoneFS vývojář Damien Le Moal, který současně kód v linuxovém jádru udržuje. Chystané novinky nyní najdeme v Git větvi for-5.19, jde například o podporu front (queue), různé opravy či zpřístupnění zdrojových informací o zónách skrze sysfs atd. Je možné, že další vylepšení ZoneFS ještě začleňovací okno pro Linux 5.19 také stihnou.





Idle ovladač pro Intel Alder Lake

Aktuální 12. generace procesorů Intel Core známá jako Alder Lake dostává nejen nový vlajkový model Core i9–12900KS, ale také řadu patchů vylepšujících běh Linuxu na této platformě. Vývoj podpory Alder Lake, který výrazněji akceleroval od jádra 5.16 výš, nyní přidává do vínku budoucí verze 5.19 také podporu v rámci ovladače intel_idle , jehož prací je/bude řízení chodu CPU v klidových situacích, pro lepší schopnost úspory energie. Jde o další balík patchů, které následují po minule probírané podpoře Xeonů generace Sapphire Rapids v tomto ovladači.

Phoronix k tomu dodává, že uvidíme, co patche reálně přinesou, neb měřené hodnoty odběru procesorů Alder Lake se na Linuxu oproti Windows zásadně neliší. Osttně nové patche to sice do jádra 5.19 nejspíš stihnou, ale stoprocentně jisté to zatím není. Jinak pro Alder Lake, narozdíl od Sapphire Rapids platí, že ovladč u těchto procesorů preferuje stav C1E namísto C1, neb u desktopových procesorů nehrají tolik roli latence.

Desktopové procesory Intelu by tak měly nabídnout úspornější chod za cenu mírné prodlevy před nakopnutím k vyššímu výkonu ze stavu C1E. Tedy pokud si pokročilý uživatel chování nenastaví ručně jinak. Patche obsahují vyladění C-stavů pro Alder Lake jak pro desktopové, tak separátně i pro mobilní modely CPU této generace.

Balík patchů pro Radeony

Jako s každou (přes)příští verzí jádra, i pro Linux 5.19 vznikají novinky v rámci vývojové větve DRM-Next a jako vždy je významným přispěvatelem této větve skvadra vývojářů z AMD. V tomto kontextu připomeňme, že AMD stále vylepšuje podporu stávající generace GPU RDNA2 (doslova před několika hodinami zamířit do běžného prodeje low-end model Radeon RX 6400), připravují se „padesátkové“ refreshe vybraných modelů (od RX 6650 po RX 6950) a do toho AMD finišuje příští generaci GPU, která by mohla nabídnou dvoj- až trojnásobný výkon oproti stávající.

Aktuální pull request tak daleko nesahá. Přináší aktualizace pro AMDGPU/AMDKFD. Prozatím nejde o nic zajímavého pro běžného Frantu uživatele, spíše vylepšení low-level kódu, například v AMDGPU jde o aktualizaci podpory USB-C, PSR2 pro eDP 1.5 DC, pokračující úpravy DC floating-point, vylepšení kodéru videa VCN, opravy pro SR-IOV i další části ovladače. Různé opravy dostává výpočetní ovladač AMDKFD. Podrobněji v pull requestu Alexe Deuchera.

Virtuální Motorola 68000 s až 3,2 GB RAM

Jednou ze zajímavostí, které by měly stihnout začlenění do jádra Linux 5.19, je virtuální stroj architektury „m68k“ / Motorola 68000, schopný využívat až 3,2 GiB operační paměti a až 128 VirtIO zařízení. Pro srovnání Phoronix zmiňuje aktuálně existující virtuální Macintosh Quadra, který podporuje „pouze“ 1 GB RAM a specifickou sadu rozhraní, aby skutečně „emuloval“ kdysi existující stroj.

Mezitím díky projektu Google Goldfish rozhraní a zařízení bylo možné vytvořit virtuální obecný stroj architektury Motorola 68000, který si poradí s více než trojnásobkem paměti. Podpora pro jeho využití pak již je začleněna v QEMU od verze 6.0 (tedy od loňského dubna).

Ptáte-li se po využití takového stroje, pak samozřejmě musíme připomenout stáří architektury Motorola 68000, které se již delší dobu počítá v desítkách let. Jde spíše o virtualizované prostředí pro fanoušky a zájemce o hrátky s kdysi oblíbenou a uznávanou CPU architekturou, která v souboji o desktopy s tehdejšími procesory PowerPC a zejména x86 prohrála. Každopádně kód pro podporu nového virtuálního stroje této architektury již visí ve větvi m68k/for-next a pokud vše půjde hladce, bude začleněn do jádra 5.19.

Raptor Lake P v Mesa

Procesorová generace Intel Raptor Lake se stane takovým evergreenem přehledů novinek v jádru. Naposledy jsme se o ní zmínil v souvislosti s Linuxem 5.17, kde Intel připravil počáteční patche pro podporu, ale druhá polovina tohoto roku, během které budou procesory rodiny Raptor Lake vydány, se blíží a tak práce pokračují.

Do Linuxu 5.19 Intel přichystal podporu v Mesa / ovladače rozhraní OpenGL/Vulkan, a to pro rodinu Raptor Lake-P (budoucí desktopové procesory Raptor Lake-S již Mesa podporuje) a vše můžeme čekat v rámci Linuxu 5.19 + Mesa 22.2 (plus lze očekávat backport do Mesa 22.1 i Mesa 22.0). Z hlediska kódu jde o pokračování stojící na GPU z generace Alder Lake, resp. dalších Gen12/Xe GPU.

Ve výsledku tak jde hlavně o šest podporovaných nových PCI ID (tedy produktů, které mohou a nemusí reálně jít na trh všechny). P-čková řada procesorů Raptor Lake bude tvořit jádro mnoha tenkých a lehkých notebooků, které se ve druhé polovině 2022 (či na přelomu 2022 a 2023) objeví.