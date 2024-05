Novinky pro Linux 6.10: AMD Zen 5 či konec neudržovaných ovladačů

Podpora pro AMD Zen 5

Zatímco se současnou architekturou Zen 4 pokračuje AMD v postupném válcování Intelu, dojde letos k oznámení – představení – uvedení nástupnické architektury Zen 5. Dle očekávání tak do jádra postupně míří prvky podpory této architektury, konkrétně Linux 6.10 přinese mimo jiné podporu událostí v rámci Perf Tools a také obecnou počáteční podporu architektury jako takové.

Patche, které do vývojové větve jádra míří, zprovozňují podporu core a uncore událostí a metrik. S nimi bude možné na Zen 5 sledovat a provozovat standardní úkony jako dispatch, execution/retirement, branch prediction, aktivitu L1 a L2 cache, aktivitu TLB a další věci. Podrobnosti v pull requestu Arnalda Carvalho de Melo.

Mizení rozbitých či nepoužívaných ovladačů

Slušných zhruba 19 tisíc řádků zdrojového kódu zmizí z jádra s vydáním verze 6.10. Jde o zastaralé ovladače, které jsou už nepoužívané, případně jde o ovladače rozbité, jež už nikdo neopraví.





V Linuxu 6.10 tak už kupříkladu nebude ovladač wlan-ng/PRISM2_USB (pro zařízení typu Intersil/Conexant Prism 2/2.5/3 802.11b), který využívaly spousta USB Wi-Fi zařízení v dobách minulých. Tento ovladač je už tři roky neudržovaný a rozbitý, nikdo se dlouhodobě péče o něj neujal, a tak mizí. Existují-li nějací uživatelé, musí si do budoucna vystačit se staršími verzemi jádra, ostatně ještě řadu let mohou být v klidu. Phoronix připomíná, že některé části kódu tohoto ovladače jsou v jádru už od roku 1999.

Mizí také ovladač pi433 pro radio modul Pi433 pro Raspberry Pi. Ten modul, který vznikl díky crowdfundingové kampani na Kickstarteru a jež je bez aktivního vývoje dokonce už od roku 2017, což platí i pro tento ovladač. Více v pull requestu Grega Kroah-Hartmanna.





Novější Radeony i na platformě RISC-V

Andrew Morton posílá do příští verze jádra patche, které umožní provozovat na platformě RISC-V novější Radeony od AMD, čímž balík patchů navazuje na již dříve fungující podporu pro starší Radeony na této platformě. V zásadě jde o karty využívající ovladač AMDGPU a jejich použití v deskách typu SiFive HiFive Unmatched apod.

Sjednocující kód pro podporu sestavil Samuel Holland ze SiFive, který se ze své pozice RISC-V významně věnuje, viz například jeho loňská přednáška o portování Androidu na RISC-V.

Steam Deck do jádra nespěchá

Ovladač pro platformu přenosných konzolí Steam Deck od Valve zrovna do upstreamu jádra nespěchá, konstatuje Phoronix. Valve na něm pracuje už od začátku roku 2022, kdy se Steam Deck objevil, nyní po více než dvou dalších letech ale stále nejsou práce hotovy (jakkoli se sluší dodat, že používání Steam Decku to evidentně nebrání, neb Valve udržuje ovladač mimo jádro ku své spokojenosti, co se týče řízení chodu přístroje, ventilátoru CPU, měření teploty akumulátoru, záležitostí kolem displeje, událostí na USB-C rozhraní a řadě dalších věcí).

Na otázku jednoho z uživatelů však vývojář Andrey Smirnov odpovídá, že žádný konkrétní časový harmonogram neexistuje, ale pokusí se vydat novou verzi v horizontu nejbližších měsíců. Andrey pracoval ve Valve několik let na věcech kolem SteamOS. Každopádně v rámci Linuxu 6.10 nic zásadního nečekejme.