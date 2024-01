openSUSE Leap na nové platformě, Ubuntu s podporou na 12 let

openSUSE Leap 16 na nové platformě

Projekt openSUSE potvrdil nástupce své řady operačních systémů openSUSE Leap 15 jako openSUSE Leap 16, který bude založen na nové platformě SUSE Adaptable Linux Platform (ALP). Patnáctá řada však ještě nekončí a 11. června ještě vyjde openSUSE Leap 15.6 a je vysoce pravděpodobné, že bude ještě vydán i openSUSE Leap 15.7.

Projekt openSUSE rovněž potvrzuje, že jeho odlehčený operační systém Leap Micro pro kontejnerizované a virtualizované pracovní úlohy bude aktualizován na verzi 6.0, která nahradí řadu Leap Micro 5. Leap Micro 6 bude založen na operačním systému SUSE Linux Enterprise Micro 6.0.

openSUSE Leap 15.4

Ubuntu 24.04 LTS s podporou na 12 let

Od uvedení dalšího vydání Ubuntu s dlouhodobou podporou (LTS), tedy Ubuntu 24.04 LTS „Noble Numbat“, nás dělí už jen několik měsíců. Mark Shuttleworth, generální ředitel společnosti Canonical prozradil, že Ubuntu 24.04 LTS bude dostávat 12 let aktualizace a stejný závazek by měl být učiněn i pro některá starší vydání LTS (bez upřesnění verzí).





Označil to za „platinový podnikový závazek“, který odpovídá tomu, co nabízí Red Hat Enterprise Linux. Navíc to nedělají jen pro základní komponenty, ale pro celou distribuci s přibližně 30 000 zdrojovými balíčky. Ubuntu 24.04 tak budete moci nasadit s vědomím, že po dobu následujících 12 let bude zabezpečené a udržované.

Mark Shuttleworth

SparkyLinux s novým správcem oken

Vývojáři SparkyLinuxu zahajují rok 2024 novým ISO snapshotem své distribuce založené na Debianu, který je odvozen od připravované řady operačního systému Debian GNU/Linux 13 „Trixie“. Jednou ze zajímavých funkcí dodávaných s vydáním SparkyLinux 2024.01 je podpora správce oken MLVWM, správce oken podobného Macintoshi, který uživatelům nabízí klasické prostředí macOS.





V souladu s dobou je to také první aktualizace SparkyLinux Rolling, která je dodávána s výchozí instalací zvukového serveru PipeWire namísto PulseAudio.

MLVWM

Thelio Major s Threadripper řady 7000

Pro ty, kteří hledají špičkovou linuxovou pracovní stanici pro náročnou kompilaci kódu, práci s umělou inteligencí nebo jiné tvůrčí úlohy, je určen nový System76 Thelio Major. Firma System76 oznámila, že jejich nové Thelio bude představeno na stáncích AMD a Gigabyte během veletrhu CES v Las Vegas.

Poháněn je procesorem AMD Thredripper 7980X, který disponuje až 64 jádry a 128 vlákny. Počítač je dodáván s předinstalovanou linuxovou distribucí Pop!_OS, což je na Ubuntu postavený operační systém vyvíjený firmou System76. Jeho cena začíná na 4700 dolarech (106 tisíc korun).

Thelio Major

Nově vydáno

Nezávislá linuxová distribuce Solus s vlastním správcem balíčků oznámila nové vydání s číslem 4.5. Vyšel Whonix 17.1.1.5, nové vydání na Debianu postaveného operačního systému zaměřeného na anonymitu. Na Arch Linuxu postavená minimalistická distribuce Archcraft vyšla ve verzi 2024.01.08.Tým Linux Mint představil nové vydání jejich na Ubuntu postavené distribuce Linux Mint 21.3 „Virginia“.