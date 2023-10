Obsah

1. Operátory v programovacím jazyku OCaml

2. Problematika přetěžování operátorů

3. Definice nových operátorů, další přetížení existujících operátorů





4. Rozdělení programovacích jazyků podle jejich přístupu k operátorům

5. Standardní operátory v OCamlu





6. Unární aritmetické operátory

7. Binární aritmetické operátory

8. Booleovské operátory

9. Relační operátory

10. Testy na ekvivalenci

11. Operátory pro spojování řetězců a seznamů

12. Operátory pro čtení a zápis hodnoty přes referenci

13. Ostatní standardní operátory

14. Definice nových operátorů v jazyce OCaml

15. Pravidla pro definici nových operátorů

16. Definice vlastních unárních operátorů

17. Definice vlastních binárních operátorů

18. Asociativita a priorita vlastních operátorů

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Operátory v programovacím jazyku OCaml

V předchozím článku o programovacím jazyku OCaml jsme si kromě hlavních témat (jednalo se o datové typy Option, Result a Array) ukázali i způsob definice nového operátoru:

let (>>=) = Result.bind ;;

Operátory hrají v jazycích odvozených od jazyka ML podstatnou roli. Jedná se jak o standardní operátory (v OCamlu jich existuje téměř čtyřicet), tak i o možnost vytvoření operátorů zcela nových, u nichž lze dokonce určit i jejich prioritu a asociativitu. Vlastnosti existujících i nových operátorů budou tématem dnešního článku.

2. Problematika přetěžování operátorů

V mnoha programovacích jazycích se setkáme s takzvanými přetíženými operátory. Jedná se o operátory, jejichž funkce a vlastnosti se mění podle typu operandů. Pravděpodobně nejznámější formou přetížených operátorů jsou operátory určené pro provádění základních aritmetických operací, které bývají definovány pro různé numerické datové typy. Ovšem například operátor + může být přetížen vícekrát, typicky pro operaci spojení řetězců (viz například Java) či například n-tic a seznamů (Python). V těchto případech se nejenom mění funkce operátoru (tj. součet je zcela rozdílná operace od spojení řetězců), ale i jejich další vlastnosti, v tomto případě například komutativita (a nepřímo taktéž asociativita v případě hodnot s plovoucí řádovou čárkou).

V programovacím jazyku OCaml je většina standardních operátorů nepřetížených, což v důsledku znamená, že například aritmetické operace nad celými čísly jsou realizovány odlišnými operátory, než tytéž operace, ovšem na hodnotami s plovoucí řádovou čárkou (v F# je tomu ovšem jinak). Přetížené jsou jen některé operátory, zejména operátory pro porovnání dvou hodnot. Takové operátory akceptují dvojici hodnot se stejným typem, jak si ukážeme dále (a jsou vlastně definovány jako generická funkce).

3. Definice nových operátorů, další přetížení existujících operátorů

Některé programovací jazyky umožňují definici zcela nových operátorů popř. přetížení existujících operátorů. Z tohoto pohledu můžeme programovací jazyky rozdělit do čtyř skupin na základě dvou vlastností (které jsou na sobě nezávislé):

Lze definovat nové operátory? Lze přetížit stávající operátory?

Poznámka: existující „původní“ operátory jsou v mnoha programovacích jazycích již přetíženy tvůrci jazyka, což ovšem nic neříká o tom, zda je možné je dále přetížit na úrovni programu nebo knihovny. Dobrým příkladem je například již zmíněná Java, v níž nelze dále přetížit operátor + pro různé třídy, například typu BigDecimal, i když by to bylo sémanticky naprosto vyhovující.

4. Rozdělení programovacích jazyků podle jejich přístupu k operátorům

Zajímavé je, že každá ze čtyř kombinací zmíněných v předchozí kapitole je obsazena nějakým jazykem (a to zcela nezávisle na dalších vlastnostech daného jazyka, tedy nezávisle na typovém systému, podpoře OOP, maker atd.):

Nové operátory nelze přidávat a existující operátory nelze dále přetěžovat

BASIC C Go Java JavaScript Modula-2 Objective-C Pascal TypeScript Visual Basic

Nové operátory nelze přidávat, ale existující operátory je možné přetěžovat

Ada C# C++ D Dart FreeBASIC Groovy Java Kotlin Lua MATLAB Object Pascal PHP Perl Python Ruby Rust Visual Basic .NET

Lze definovat nové operátory, existující operátory ovšem nelze dále přetěžovat

ML Pico Prolog Smalltalk

Lze definovat nové operátory, navíc je možné přetěžovat existující operátory

ALGOL 68 Eiffel Fortran F# Haskell Io Nim R Raku Scala Swift

5. Standardní operátory v OCamlu

V programovacím jazyce OCaml nalezneme celkem 39 standardních operátorů, tj. operátorů, u kterých je nejenom přesně specifikována prováděná operace, ale taktéž datové typy operandu či (obou) operandů; v závislosti na tom, zda se jedná o unární či o binární operátor. Jedná se o následující operátory:

= <> < > <= >= == != && & || | |> @@ ** ^ + - * / +. -. *. /. ~+ ~- ~+. ~-. @ ! := ^^ mod land lor lxor lsl lsr asr

Jednotlivé operátory z výše uvedeného seznamu budou popsány v navazujících kapitolách.

6. Unární aritmetické operátory

Začneme popisem unárních aritmetických operátorů, protože jejich popis je (alespoň na první pohled) snadný. Unární operátory akceptují jediný operand na pravé straně:

Operátor Vstupní operand Výsledek Popis operátoru ~- int int unární – (změna znaménka) ~+ int int unární + ~-. float float unární – (změna znaménka) ~+. float float unární +

Poznámka: tyto operátory lze zapisovat i bez tildy na začátku, tj.:

Operátor Vstupní operand Výsledek Popis operátoru – int int unární – (změna znaménka) + int int unární + -. float float unární – (změna znaménka) +. float float unární +

Navíc platí ještě jedna konvence – operátory + a – akceptují i hodnotu typu float a vrací float (takže jsou z tohoto pohledu přetížené, i když to jejich deklarace nenaznačuje.

Podívejme se na několik příkladů:

+42;; - : int = 42 +1.5;; - : float = 1.5 -1.5;; - : float = -1.5 - -42;; - : int = 42 - -1.5;; - : float = 1.5 +.3.14;; - : float = 3.14 -.3.14;; - : float = -3.14 ~-42;; - : int = -42 ~-.3.14;; - : float = -3.14

Deklarace všech čtyř zmíněných operátorů lze získat takto:

(~+) ;; - : int -> int = <fun> (~-) ;; - : int -> int = <fun> (~+.) ;; - : float -> float = <fun> (~-.) ;; - : float -> float = <fun>

Poznámka: jedná se tedy o funkce, pouze se svým „syntaktickým cukrem“.

7. Binární aritmetické operátory

Následuje poměrně velké množství binárních aritmetických operátorů, které jsou opět rozděleny podle toho, zda jsou definovány pro operandy typu int či float (devátý operátor je definován pouze pro typ float):

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru + int int součet – int int rozdíl * int int součin / int int podíl mod int int zbytek po celočíselném dělení land int int bitový součin lor int int bitový součet lxor int int bitová nonekvivalence lsl int int bitový posun doleva lsr int int bitový posun doprava asr int int aritmetický posun doprava +. float float součet -. float float rozdíl *. float float součin /. float float podíl ** float float umocnění

Příklady použití těchto operátorů:

10 + 3;; - : int = 13 10 - 3;; - : int = 7 10 * 3;; - : int = 30 10 / 3;; - : int = 3 10.0 +. 3.0;; - : float = 13. 10.0 -. 3.0;; - : float = 7. 10.0 *. 3.0;; - : float = 30. 10.0 /. 3.0;; - : float = 3.33333333333333348 10.0 ** 3.0;; - : float = 1000.

V OCamlu jsou prováděny striktní typové kontroly:

1 + 2.0;; Line 1, characters 4-7: Error: This expression has type float but an expression was expected of type int 1 +. 2;; Line 1, characters 0-1: Error: This expression has type int but an expression was expected of type float Hint: Did you mean `1.'?

Opět se podívejme na typovou definici všech operátorů. Mezi závorkami a operátorem jsou přidány mezery, protože (* a *) se používá i pro zápis komentářů:

( + ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( - ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( * ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( / ) ;; - : int -> int -> int = <fun> ( +. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( -. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( *. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( /. ) ;; - : float -> float -> float = <fun> ( ** ) ;; - : float -> float -> float = <fun>

8. Booleovské operátory

Tato kapitola bude velmi krátká, protože programátoři mají v jazyce OCaml k dispozici pouze dva standardní booleovské operátory. Jedná se o logický součin a logický součet:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru && bool bool logický součin || bool bool logický součet

Můžete se stále setkat se starším zápisem těchto operátorů pomocí znaků & a |. Ovšem překladač již bude vypisovat varování a znak | nemusí rozpoznat vůbec.

Poznámka: logická negace je představována funkcí not a není zapisována formou standardního operátoru. Jak však uvidíme dále, nic nám nebude bránit v definici nového operátoru s podobnou či naprosto stejnou sémantikou.

Příklady použití:

false && false ;; - : bool = false false && true ;; - : bool = false true && false ;; - : bool = false true&& true ;; - : bool = true false || false ;; - : bool = false false || true ;; - : bool = true true || false ;; - : bool = true true || true ;; - : bool = true

Typy těchto operátorů opět zjistíme snadno:

( && ) ;; - : bool -> bool -> bool = <fun> ( || ) ;; - : bool -> bool -> bool = <fun> ( & ) ;; Line 1, characters 0-5: 1 | ( & ) ;; ^^^^^ Alert deprecated: Stdlib.& Use (&&) instead. - : bool -> bool -> bool = <fun>

9. Relační operátory

Zajímavé jsou v programovacím jazyce OCaml relační operátory, protože jsou implementovány takovým způsobem, že oba operandy musí být sice stejného typu, ovšem tímto typem mohou být jak číselné hodnoty, tak i řetězce, seznamy, pole atd.

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru < 'a bool test na relaci „menší než“ <= 'a bool test na relaci „menší nebo rovno“ > 'a bool test na relaci „větší než“ >= 'a bool test na relaci „větší nebo rovno“

Podívejme se na porovnání numerických hodnot, které je zcela jednoznačné:

1 < 2 ;; - : bool = true 1 > 2 ;; - : bool = false

Řetězce se porovnávají lexikograficky:

"abc" < "zzz" ;; - : bool = true

Nelze se ovšem spoléhat na to, že bude dodržena například česká norma řazení:

a" < "á" ;; - : bool = true "á" < "b" ;; - : bool = false

Zajímavé je, že se dají porovnávat i seznamy. Opět se jedná o lexikografické porovnání s tím, že pokud je relace zaručena pro n-tý prvek, porovnání se v tomto místě zastaví. To je patrné na posledních třech příkladech, kdy postačuje porovnat druhý resp. první prvek:

[1;2;3] < [4;5;6] ;; - : bool = true [1;2;3] < [1;2;3] ;; - : bool = false [1;2;3] < [1;2;4] ;; - : bool = true [1;2;3] < [1;3;3] ;; - : bool = true [1;2;3] < [2;2;3] ;; - : bool = true [1;2;3;4;5;6] < [9] ;; - : bool = true

V případě polí je nutné zaručit jejich shodnou délku:

[|1;2;3|] < [|4;5;6|] ;; - : bool = true [|1;2;3|] < [|1;2;3|] ;; - : bool = false [|1;2;3|] < [|1;3;3|] ;; - : bool = true [|1;2;3|] < [|1;3;0|] ;; - : bool = true [|1;2;3;4;5;6|] < [|9;0;0;0;0;0|] ;; - : bool = true

Poznámka: popravdě si nejsem jist, jestli je toto chování popsáno ve specifikaci jazyka nebo se jedná o implementační detail, který se může v budoucnosti změnit.

n-tice se porovnávají prvek po prvku (samozřejmě musí být shodné typy těchto prvků) a opět stačí, aby byla relace splněna pro n-tý prvek, aby byl známý i výsledek operace:

("abc", 1) < ("abc", 2);; - : bool = true ("abc", 1) < ("abc", 0) ;; - : bool = false ("abc", 1) < ("zzz", 1) ;; - : bool = true ("zzz", 1) < ("aaa", 1) ;; - : bool = false

Opět se pro úplnost podívejme na typy všech čtyř výše zmíněných operátorů:

( < ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun> ( > ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun> ( <= ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun> ( >= ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun>

10. Testy na ekvivalenci

Samostatná kapitola je vyhrazena pro popis operátorů, které testují ekvivalenci dvou hodnot. Jedná se totiž o poměrně složité téma, které je v mnoha programovacích jazycích realizováno problematickým způsobem (čtyři různé funkce pro ekvivalenci v LISPu eq, eql, equal, equalp, dvojí funkce operátoru == v Javě, dvojice operátorů == a === v JavaScriptu atd.). Můžeme totiž testovat, zda jsou dvě hodnoty totožné z hlediska jejich struktury nebo zda se jedná o totožné objekty uložené ve stejné oblasti paměti.

Z tohoto důvodu nalezneme v jazyku OCaml dva operátory = a ==, jejichž opakem jsou operátory <> a != (pozor si tedy musí dát céčkaři a Javisti na druhý zmíněný operátor). Operátor = testuje strukturální ekvivalenci, tj. zda mají hodnoty stejný typ (to kontroluje překladač) i obsah, zatímco operátor == testuje, zda se jedná o shodné oblasti paměti popř. u číselných hodnot o shodná čísla (ostatní typy jsou totiž boxovány). A ještě problematičtější situace je u měnitelných objektů, kdy tento operátor vrací true za předpokladu, že jedna operace mutace změní obě předávané hodnoty (což musí být pole nebo reference). V praxi se nejčastěji setkáme s použitím = a nikoli ==:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru = 'a bool strukturální ekvivalence <> 'a bool opak = == 'a bool fyzická ekvivalence != 'a bool opak ==

Ukažme si použití obou operátorů == a = i rozdílné výsledky, které (někdy) dostaneme:

1 == 1 ;; - : bool = true 1 = 1 ;; - : bool = true [1,2] == [1,2] ;; - : bool = false [1,2] = [1,2] ;; - : bool = true [|1,2|] == [|1,2|] ;; - : bool = false [|1,2|] = [|1,2|] ;; - : bool = true ("foo", 42) == ("foo", 42) ;; - : bool = false ("foo", 42) = ("foo", 42) ;; - : bool = true

Poznámka: ve skutečnosti se může v závislosti na tom, jak se program překládá, stát, že operátor == bude vracet různé výsledky pro složené typy.

Typy výše zmíněných operátorů:

( = ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun> ( == ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun> ( <> ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun> ( != ) ;; - : 'a -> 'a -> bool = <fun>

11. Operátory pro spojování řetězců a seznamů

Další operátory, které v jazyce OCaml nalezneme, slouží ke spojování řetězců nebo seznamů. I když pracují s různými typy, popíšeme si je v jedné kapitole:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru @ seznam 'a seznam 'a spojení dvou seznamů s prvky stejných typů ^ řetězec řetězec spojení dvou řetězců ^^ formátovací řetězec formátovací řetězec spojení dvou formátovacích řetězců

Formátovací řetězce budou tématem samostatného článku, ovšem podívejme se na způsoby použití operátorů @ a ^. Je to snadné a přímočaré (připomeňme typ prázdného seznamu):

[] @ [] ;; - : 'a list = [] [] @ [1] ;; - : int list = [1] [1] @ [2] ;; - : int list = [1; 2] [1;2] @ [3;4] ;; - : int list = [1; 2; 3; 4] "" ^ "" ;; - : string = "" "" ^ "bar" ;; - : string = "bar" "foo" ^ "" ;; - : string = "foo" "foo" ^ "bar" ;; - : string = "foobar"

Typy těchto operátorů:

( @ ) ;; - : 'a list -> 'a list -> 'a list = <fun> ( ^ ) ;; - : string -> string -> string = <fun> ( ^^) ;; - : ('a, 'b, 'c, 'd, 'e, 'f) format6 -> ('f, 'b, 'c, 'e, 'g, 'h) format6 -> ('a, 'b, 'c, 'd, 'g, 'h) format6 = <fun>

12. Operátory pro čtení a zápis hodnoty přes referenci

Připomeňme si, jak se v jazyku OCaml pracuje s referencemi.

Proměnná obsahující referenci je deklarována s využitím modifikátoru ref:

let x = ref 42

Modifikace referencované hodnoty se provádí s využitím operátoru :=, tedy takto:

x := 0

A pro získání hodnoty se používá operátor !, což je ukázáno na dalším řádku:

Printf.printf "x=%d

" !x

V tomto popisu jsme použili dva operátory:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru := 'a ref unit () nastavení hodnoty přes referenci ! 'a ref 'a přečtení hodnoty přes referenci

Typy těchto operátorů si zobrazíme snadno:

( := ) ;; - : 'a ref -> 'a -> unit = <fun> ( ! ) ;; - : 'a ref -> 'a = <fun>

13. Ostatní standardní operátory

Zbývá nám popis pouhých dvou standardních operátorů:

Operátor Vstupní operandy Výsledek Popis operátoru @@ funkce, hodnota vypočtená hodnota aplikace funkce |> hodnota, funkce vypočtená hodnota aplikace funkce, ovšem funkce se zapisuje za operátor

Oba výše uvedené operátory jsou vlastně pouze jinak zapsanou formou volání (aplikace) funkce na jednu hodnotu. Oba dále uvedené výrazy vrací 11, tedy totéž, co inc 10;;:

let inc x = x + 1 ;; val inc : int -> int = <fun> inc @@ 10 ;; - : int = 11 10 |> inc ;; - : int = 11

Jak je asi patrné, je praktický především operátor |>, který nám umožňuje tvorbu kolony:

let inc x = x + 1;; let double x = x * 2;; let negate x = -x;; 10 |> inc |> double |> negate;; -22

( @@ ) ;; - : ('a -> 'b) -> 'a -> 'b = <fun> ( |> ) ;; - : 'a -> ('a -> 'b) -> 'b = <fun>

14. Definice nových operátorů v jazyce OCaml

Důležitým rysem programovacího jazyka OCaml je fakt, že je v něm možné vytvářet další operátory. Pro jména těchto operátorů existují pravidla zmíněná v navazující kapitole. Jedná se o poměrně důležitou vlastnost tohoto jazyka, ovšem (pochopitelně) je nutné dát pozor na to, aby byl výsledný program, který nové operátory používá, čitelný. Z hlediska implementace je vhodné si uvědomit, že operátory nejsou v OCamlu vlastně nic jiného než „zajímavým“ způsobem zapsané funkce s jedním či dvěma parametry – nejedná se tedy o žádnou magii. Zajímavé je, že již v názvu nového operátoru je zakódována i jeho asociativita, což si ostatně ukážeme.

Poznámka: operátory se chovají podobně jako všechny další symboly, což znamená, že je lze definovat jak na globální úrovni, tak i na úrovni jednotlivých modulů či dokonce bloků (třeba jen uvnitř funkcí).

15. Pravidla pro definici nových operátorů

Nové operátory se definují stylem:

let (jméno_operátoru) = funkce_s_implementací ;;

Ovšem jména operátorů musí splňovat určitá pravidla. Tato pravidla taktéž určují aritu, prioritu a asociativitu operátoru:

Prvním znakem prefixového (unárního) operátoru může být ?, ~ nebo !.

Následovat mohou znaky $, &, *, +, -, /, =, >, @, ^, |, %, < (po znaku ! je následující znak nepovinný).

Prvním znakem infixového (binárního) operátoru může být $, &, *, +, -, /, =, >, @, ^, |, %, < nebo #.

Následovat mohou znaky $, &, *, +, -, /, =, >, @, ^, |, %, <, !, ., :, ?, ~,

Současně první znak operátoru určuje jeho prioritu a asociativitu:

Znak Priorita Asociativita # 1 zleva doprava % * / 2 zleva doprava + – 3 zleva doprava @ ^ 4 zprava doleva $ & < = > 5 zleva doprava

16. Definice vlastních unárních operátorů

Podívejme se nyní na definici jednoduchého binárního operátoru, který bude implementovat operaci logické negace. Pro tento účel můžeme (ideálně jen lokálně) předefinovat existující operátor !, nebo si vytvořit operátor nový. Nazvěme ho například ~/, protože oba tyto znaky se někdy v matematice či elektronice používají pro zápis negace:

let negate x = not x;; let ( ~/ ) = negate;; ~/true;; ~/false;;

Výsledkem obou výrazů s novým operátorem bude skutečně logická negace:

~/true ;; - : bool = false ~/false ;; - : bool = true

Samozřejmě si můžeme vytvořit i další podobné operátory, například operátory (predikáty) testující, zda je celočíselná hodnota kladná, záporná nebo nulová. Pro tyto účely použijeme symboly ?+, ?- a ?=:

let pos x = x > 0;; let neg x = x < 0;; let zero x = x = 0;; let ( ?+ ) = pos;; let ( ?- ) = neg;; let ( ?= ) = zero;; ?+ 42;; ?- 42;; ?= 42;;

Podívejme se na výsledky všech tří výrazů:

+ 42 ;; - : bool = true ?- 42 ;; - : bool = false ?= 42 ;; - : bool = false

17. Definice vlastních binárních operátorů

V praxi bude pravděpodobně zajímavější definice operátorů binárních, protože výše popsané unární operátory jsou vlastně jen „divnými znaky“ zapsaná volání funkcí. U binárních operátorů je tomu ovšem jinak, protože tyto operátory se píšou mezi své operandy a nikoli před nimi. Můžeme si například zadefinovat nový operátor +@, který bude spojovat dvojici řetězců (operandů), ovšem výsledek navíc umístí do hranatých závorek a mezi spojené řetězce přidá znak podtržítka (podobný příklad naleznete i v manuálu k jazyku OCaml):

let strjoin s1 s2 = "[" ^ s1 ^ "_" ^ s2 ^ "]";; let ( +@ ) = strjoin;; "foo" +@ "bar";; "foo" +@ "bar" +@ "baz";;

Z prvního výsledku je patrná základní funkce nového operátoru, z výsledku druhého pak jeho asociativita (zleva):

"foo" +@ "bar";; - : string = "[foo_bar]" "foo" +@ "bar" +@ "baz" ;; - : string = "[[foo_bar]_baz]"

18. Asociativita a priorita vlastních operátorů

V patnácté kapitole byla vypsána pravidla platná pro nově definované operátory. Mj. jsme se v ní zmínili o asociativitě, tedy o tom, zda bude zápis:

x op y op z

vyhodnocen takto:

(x op y) op z

či naopak takto:

x op (y op z)

Náš první binární operátor byl asociativní zleva, ovšem změnou jeho názvu můžeme vytvořit operátor asociativní zprava (viz opět patnáctou kapitolu):

let strjoin s1 s2 = "[" ^ s1 ^ "_" ^ s2 ^ "]";; let ( @@ ) = strjoin;; "foo" @@ "bar";; "foo" @@ "bar" @@ "baz";;

Z druhého výrazu je patrné odlišné „uzávorkování“:

"foo" @@ "bar" ;; - : string = "[foo_bar]" "foo" @@ "bar" @@ "baz" ;; - : string = "[foo_[bar_baz]]"

Podobně je možné volbou jména binárního operátoru určit jeho prioritu, tj. do které z pěti skupin bude operátor spadat. Pro jednoduchost použijeme vlastní operátory začínající znaky + a *, protože jejich vzájemná priorita bude stejná, jako je tomu v matematice. Oba operátory budou provádět stejnou operaci, ovšem vyhodnocení výrazu bude prioritou ovlivněno:

let strjoin s1 s2 = "[" ^ s1 ^ "_" ^ s2 ^ "]";; let ( +@ ) = strjoin;; let ( *@ ) = strjoin;; "foo" +@ "bar" +@ "baz";; "foo" *@ "bar" *@ "baz";; "foo" +@ "bar" *@ "baz";; "foo" *@ "bar" +@ "baz";;

První dva výrazy ukazují, že asociativita obou operátorů je zleva doprava (a nemusíme se jí tedy dále zabývat):

"foo" +@ "bar" +@ "baz" ;; - : string = "[[foo_bar]_baz]" "foo" *@ "bar" *@ "baz" ;; - : string = "[[foo_bar]_baz]"

Ovšem další dva výrazy ukazují, že operátor *@ má vyšší prioritu než operátor +@:

"foo" +@ "bar" *@ "baz" ;; - : string = "[foo_[bar_baz]]" "foo" *@ "bar" +@ "baz" ;; - : string = "[[foo_bar]_baz]"

Poznámka: z uvedených příkladů je zřejmé, že se to s novými operátory nesmí příliš přehánět. Ovšem jejich lokální definice či redefinice existujících operátorů mohou být naopak velmi vhodné.

19. Repositář s demonstračními příklady

Všechny výše popsané demonstrační příklady byly uloženy do repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/ocaml-examples/. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na tyto příklady:

