Osm chyb, které dělají linuxoví začátečníci

1. Nechtějí se učit

Linux se za několik posledních let znatelně posunul dopředu a je čím dál uživatelsky přívětivější. To však neznamená, že přechod například z Windows bude úplně bezbolestný. Struktura Linuxu je v určitých ohledech zkrátka odlišná a sebelepší grafické rozhraní s tím nic neudělá. Pokud o Linuxu uvažujete, musíte v sobě najít ochotu učit se novým věcem.

Nějaký ten problém se určitě objeví, tomu se nevyhnete. Tak ne že při prvním problému začnete zběsile hledat DVD s Windows! Naštěstí žijeme v době, kdy je online k dispozici obrovské množství informací, a to i v češtině. Pokud navíc vládnete angličtinou, málokdy se stane, že byste nenašli řešení svého problému (pokud řešení má). Takže vzhůru na Google.

2. Hledají programy na webu

Způsob instalace programů (balíčků) je jednou ze zásadních odlišností linuxových distribucí a Windows. I programy pro Linux sice najdete na webu v DEB, RPM a dalších balíčcích, ale jedná se spíš o alternativní cestu. Aplikace se instalují z tzv. repozitářů, které si každá distribuce spravuje sama. Pro obsluhu repozitářů a vyhledávání v nich obvykle bývá k dispozici obslužný program, v Ubuntu se například jmenuje Centrum softwaru.

Centrum softwaru pro Ubuntu: programy i hry jako na dlani

S touto chybou se ale setkáváme stále méně a uživatelé s pochopením repozitářů už nemívají takové problémy jako kdysi. Je tomu tak díky mobilním operačním systémům, které uživatele seznámily s centralizovanou distribucí softwaru. V Androidu se o ni stará to např. Google Play, na iOS zase App Store atd. Nakonec i desktopové Windows 8 přišly s podobným řešením zvaným Windows Store.

3. Volí nevhodnou distribuci

Troufám si tvrdit, že nevhodný výběr první distribuce je častým důvodem, proč začátečníci na Linux zanevřou. Arch Linux možná má hezké logo, ale začátečník si s ním moc zábavy neužije. Linuxovou distribuci byste měli vybírat podle jiných parametrů. Jsou mezi nimi především uživatelská přívětivost, množství dostupných balíčků a počet uživatelů, který značně ovlivňuje vaše možnosti v případě výskytu problému.



Arch pro začátečníka raději ne…

Podle těchto parametrů nejlépe vychází Ubuntu a jeho deriváty jako Kubuntu, Xubuntu atd., což myslím uznávají i odpůrci této distribuce. Chybu neuděláte ani s Fedorou nebo openSUSE. Z Ubuntu navíc vychází celá řada dalších distribucí, které se také obvykle chlubí uživatelskou přívětivostí. Jako jednu za všechny zmiňme Linux Mint. Pokud si nejste jisti, klidně stáhněte více distribucí, které můžete zkopírovat na flash disk a snadno si je tak osahat.

4. Bojí se příkazové řádky

Před deseti lety se uživatel Linuxu neobešel bez znalosti příkazů, ale dnes už jsme někde jinde. Pokud zvolíte vhodnou distribuci, terminál možná nebudete muset vůbec otevřít. To však neznamená, že byste se mu měli vyhýbat. Pro práci s terminálem nepotřebujete geniální mozek ani znalosti programování, vystačíte si s trochou snahy a základy logického uvažování.

A k čemu že se příkazy hodí? Vynikající jsou například pro hromadné operace. Potřebujete-li stáhnout mnoho souborů či je přejmenovat podle nějakého vzoru, s pomocí příkazů to zvládnete mnohem rychleji než ručně. Příkazy lze také snadno a přehledně převádět formáty souborů, ať už mluvíme o obrázcích, hudbě či rovnou videu.

5. Hrabou se v ovladačích

Přiznejme si, ovladače, zejména ty grafické, patří mezi ty slabší stránky Linuxu. I zde se situace lepší, avšak vzhledem k vysoké variabilitě linuxových distribucí je obtížné udělat něco, co by fungovalo univerzálně a bezproblémově. V tom mají výhodu systémy Windows a OS X, které se na jednotlivých počítačích liší jen minimálně.

Začátečníci použijí ovladače, které jim nabídne samotná distribuce. V tomto případě Ubuntu

Byli jste zvyklí po každém vydání nových grafických ovladačů rychle aktualizovat? Na Linuxu se toho radši vyvarujte, pokud zatím máte jen minimum zkušeností. Dost dobře my se mohlo stát, že skončíte s černou obrazovkou. To už je trošku větší problém a špatně se s ním googluje. Používejte ovladače, které jsou k dispozici v repozitářích dané distribuce a tedy jsou na ní patřičně otestované.

6. Používají antiviry

Toto není ani tak chyba jako spíš zbytečnost. Není pravda, že by viry pro Linux neexistovaly, ale je jich řádově méně než virů pro Windows. A když už se nějaký ten vir objeví, většinou postihne jen hrstku uživatelů. Bezpečností architektura Linuxu je propracovaná, robustní a jen tak něco nepropustí. Tak proč antivirový program nepoužívat aspoň pro jistotu, říkáte si?

Důvod je prostý – antivirové programy zaměřené na Linux neexistují. Avast, Eset, AVG a další sice nabízí program ve verzi pro Linux, ale jedná se o přímou portaci verze pro Windows. To znamená, že hledá pouze malware napadající Windows. Důvodem existence linuxových verzí je zejména rozšířenost Linuxu na serverech, které často slouží jako úložiště pro klientské stanice s Windows apod.

7. Mají přehnaná očekávání

Linux je fajn, to víme. Rozšíří vám obzory, nabídne vám řadu uživatelských rozhraní, umožní vám větší kontrolu nad počítačem a nevyžaduje vaši pozornost každou hodinu. Když něco funguje, málokdy se stane, že by to samo od sebe fungovat přestalo. Ale neměli byste od Linuxu čekat zázraky jako mnohonásobné zrychlení všeho atp.



Takovéto hrátky s prostředím kdysi byly takovým pozlátkem Linuxu. Dnes už po nich uživatelé moc neprahnou…

Mnohdy problém nastává, když se na Linux rozhodnou přejít náruživí hráči. Her podporujících Linux je mnohem méně než těch pro Windows. Sice existují nástroje jako Wine, které spuštění her a programů pro Windows umožňují, ale u nich musíte počítat s možnými nedostatky, určitým nepohodlím a obvykle i ztrátou výkonu. Zde se situace naštěstí obrací, jelikož společnost Valve kolem Linuxu začala budovat herní ekosystém. Za pár let tento odstavec rádi škrtneme.

8. Slepě kopírují návody

Tato chyba úzce souvisí s neochotou se učit a obavami z příkazové řádky. Najdete-li na webu nějaký návod, ve kterém se používají příkazy, nespokojte se s pouhým kopírováním příkazů, ale snažte se aspoň rámcově pochopit, co že to vlastně provádíte. Díky tomu se zase něco přiučíte a doufejme nezadáte příkaz, který by váš systém nějakým způsobem poškodil. Pro začátek zbystřete hlavně u příkazu rm, který slouží pro mazání souborů.

