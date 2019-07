 »   »  Ovladač disket v jádře je sirotkem, Google a Microsoft mají skvělé tržby

GitHub začal blokovat vývojáře ze zemí, které čelí obchodním sankcím ze strany USA. Mělo by jít o následující země: Krym, Kuba, Írán, Severní Korea a Sýrie. Někteří vývojáři o tom veřejně informují . Nemohou vytvářet soukromé repozitáře a ty existující jsou zablokované. Podle všeho mohou využívat jen základních služeb: mohou vytvářet a pracovat s veřejnými repozitáři.

Nástroj KernelShark slouží k vizualizaci dění uvnitř linuxového jádra. Pracuje s wrapperem Trace-cmd, který obaluje nízkoúrovňový Ftrace. Původně byl tento užitečný nástroj napsán pomocí GTK, nyní ale vyšla jeho první ostrá verze , která byla ale přepsána do moderního Qt5. Také díky tomu je KernelShark nyní rozšiřitelnější, rychlejší a také uživatelsky příjemnější.

Vývoj Ubuntu 19.10 se zaměřuje na nové GNOME a podporu ZFS

Léto je sice v plném proudu, ale vývoj Ubuntu běží na plné obrátky. Připravuje se totiž podzimní vydání 19.10 Eoan Ermine, které bude předzvěstí Ubuntu 20.04 LTS. Pokud chcete současný vývoj podrobně sledovat, můžete se podívat na veřejný přehled aktuálních úkolů.

Vývojáři se připravují na začlenění GNOME 3.34, vylepšení běhu na kartách Nvidia a integraci souborového systému ZFS. Poslední jmenovaný úkol zahrnuje například možnost bootu do různých snapshotů, ale i podporu v instalátoru Ubiquity. Zároveň by měly být odstraněny některé problémy s výkonem a uživatelé by měli dostat nejnovější prohlížeče Chromium, Firefox a e-mailového klienta Thunderbird.