 »   »  Microsoft oznámil koupi GitHubu, konkurenční GitLab už přijímá migranty

Microsoft i GitHub oficiálně potvrdily, že došlo k uzavření dohody a redmondský gigant službu hostující gitovské repozitáře odkoupí za 7,5 miliardy dolarů v akciích. První zmínky o možné transakci se objevily už o víkendu, v pondělí odpoledne byly vydány oficiální tiskové zprávy.

S velkou radostí oznamujeme, že Microsoft odkoupí GitHub. Doufáme, že celá transakce bude uzavřena do konce roku. Když GitHub před deseti lety začínal, něco takového jsme si neuměli představit. Git byl tehdy malá šikovná utilitka a Microsoft byl úplně jiný, píše Chris Wanstrath, zakladatel GitHubu, v oznámení nazvaném Světlá budoucnost pro GitHub.

Pro Microsoft je to největší transakce po odkoupení společnosti LinkedIn, za kterou před dvěma lety zaplatil přes 26 miliard dolarů. Dnes desetiletý GitHub byl před dvěma lety po poslední investici ohodnocen na 2 miliardy dolarů, přičemž jeho roční tržby se pohybují okolo 200 milionů dolarů. Firma však i přesto nebyla v zisku.

GitHub je největší služba hostující gitovské repozitáře, uvádí, že ji používá 28 milionů uživatelů spravujících 85 milionů různých repozitářů. Dojde i na personální změny, GitHub nově povede Nat Friedman, který založil Xamarin už nějakou dobu spadající rovněž pod Microsoft. Zakladatel GitHubu Chris Wanstrath se stává „technical fellow“ v Microsoftu.

Oznámení spustilo lavinu negativních reakcí, vývojáři se zamýšlejí nad tím, kam po transakci migrovat. Nabízí se například konkurenční GitLab nebo Bitbucket. První jmenovaný portál usnadňuje migraci projektů vlastním nástrojem GitHub Importer. Podle lidí z GitLabu je logické, že Microsoft integruje GitHub s Azure a vývojářskými nástroji Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS).

Uvědomujeme si, jaká tím na nás přechází zodpovědnost. Chceme sloužit komunitě uživatelů GitHubu. Zachováme etos, který staví vývojáře na první místo. GitHub zůstane otevřenou a nezávislou platformou, říká Satya Nadella, současný šéf Microsoftu.

Přestože Microsoft ve svém prohlášení tvrdí, že GitHub zůstane nadále nezávislý a není v plánu do něj nijak významně zasahovat, část vývojářů už zahájila migraci. GitLab hlásí desetinásobný nárůst denních přírůstků v počtech repozitářů. Nabízí také slevu 75 % pro nové uživatele, kteří si pořídí některý z vyšších tarifů na jeden rok.

We're seeing 10x the normal daily amount of repositories #movingtogitlab https://t.co/7AWH7BmMvM We're scaling our fleet to try to stay up. Follow the progress on https://t.co/hN0ce379SC and @movingtogitlab

Bryan Lunduke, vývojář openSUSE se na svém Twitteru zeptal, kdo má v plánu na GitHubu zůstat a kdo jej opustí. Dvě třetiny dotázaných v anketě odpověděly, že odcházejí jinam. Až za pár měsíců se ale ukáže, kdo to skutečně udělal.

To those that have @GitHub accounts:



If @Microsoft buys GitHub... would you continue to use it? Or would you move your repositories to a different service?