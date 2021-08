Plán vývoje Ubuntu 22.04 LTS, Alder Lake bude rychlejší než Zen 3

Hledá se správce ovladače CD-ROM v Linuxu

Současný správce subsystému blokových zařízení v Linuxu, Jens Axboe, začal přebírat správu ovladače CD-ROM už někdy v pozdních 90. letech. Časy se však mění a Jens je nyní plně vytížen pracemi na IO_uring a dalšími souvisejícími činnostmi na I/O, a tak doufá, že se najde někdo, kdo správu kernelového CD-ROM ovladače převezme.

Zájemce by měl počítat s tím, že tento ovladač není nijak překotně vyvíjen, spíše tak půjde o člověka, který bude udržovat jeho funkčnost s postupem času a vývoje samotného Linuxu, kontrolovat změny v kódu, začleňovat tu a tam se objevivší patche apod.

Phoronix svoji zprávu končí otázkou, kdy naposledy jste použili CD či DVD mechaniku na Linuxu. Já mohu konstatovat, že předevčírem, a to s jádrem Linux 5.13.12-desktop-2.mga8 . Pokud se tedy najde pokračovatel Jensův, bude minimálně jeden Ježek spokojen.

Vývojová verze Wine 6.16

Opět tu máme novou verzi Wine, a to v rámci vývojové větve. Šest-šestnáctka přináší počáteční podporu pro použití joysticků připojených jako HID (human interface device), vylepšenou podporu témat na HiDPI monitorech, další přípravné práce na podpoře rozhraní systémových volání GDI, lepší podporu CodeView ve WineDump a samozřejmě nějaké opravené chyby.

Těch je tentokrát 36. Nejstarší pochází z ledna 2008 (tou dobou byl ještě rok poté ve funkci George W. Bush). Nejmladší pak čekala na záplatu pouhé 3 dny. Jinak si možná na jednom příkladu řekněme, že ne vždy jde o chyby, kde oprava vznikla aktivní prací vývojáře. Často jsou jen uzavřena letitá hlášení chyb, protože se zjistí, že od určité verze Wine se už chyba neobjevuje. Tentokrát tedy například byla takto „opravena“ chyba nahlášená v listopadu 2010 týkající se padání Internet Exploreru 4 (sic!). Dle historie komentářů pod ní to ještě loni s Wine 5.12 zlobilo, nyní v srpnu s Wine 6.15 už bylo vše v pořádku. Vyřešeno, uzavřeno.

Implementace šifry SM4 dostane v Linuxu 5.15 AVX2 optimalizace

Šifrovací algoritmus SM4 je blokovou šifrou, kterou vyvinuli v Číně jako národní prvek zajišťující zabezpečení v rámci WLAN Authentication and Privacy Infrastructure. Odtajněna byla roku 2006 a standardizována 2012 (u Organization of State Commercial Administration of China – OSCCA). V Linuxu má podporu v podobě kódu, který už dostal dříve optimalizace využívající instrukční sady AES-NI a AVX. Nyní vývojář z Alibaby, Tianjia Zhang, přidává optimalizace pro AVX2, které opět zrychlí běh.

Kód byl zaslán do větve jádra crypto-next , jeho začlenění v případě, že je vše v pořádku, tedy lze čekat s jádrem Linux 5.15. AVX2 kód vede ke zrychlení o dobrých 70 %. Oproti ryze softwarové implementaci bez jakýchkoli optimalizací pro akceleraci pomocí instrukčních sad je dokonce 7,7× rychlejší.

Plán vývoje Ubuntu 22.04 LTS

Pomalu se blíží vydání Ubuntu 21.10 a tak Canonical zveřejnil i roadmapu, po které příští rok v dubnu dojedeme k příští LTS verzi, tedy Ubuntu 22.04. Mělo by se tak stát přesně 21. dubna 2022. Feature Freeze proběhne 24. února, UI Freeze pak 17. března a beta verzi můžeme očekávat 31. března 2022 s tím, že samotný kernel bude zmrazen 7. dubna (uvidíme, na jaké konkrétní verzi).

Celkově nejde o žádné překvapení, takto to probíhá co dva roky. Každopádně pokud vše půjde hladce, v Ubuntu 22.04 LTS bychom měli nalézt desktopové prostředí GNOME 42, tedy vyladěnější verzi přelomového vydání GNOME 40. Pokud práce půjdou hůře, dojde na GNOME 41, tak či onak půjde o první vydání Ubuntu LTS, které bude v základu používat Wayland. Minimálně pro zájemce bude jistě k vidění i nový instalátor, případně OpenZFS, ale zde ještě není jasno.

PipeWire 0.3.34 vylepšuje podporu zvukových zařízení

Nová aktualizace multimediálního serveru PipeWire 0.3.34 byla vydána před pár dny. Oproti třiatřicítce přináší několik novinek a opravy některých kritických chyb (například nezobrazování některých zařízení, mizení výchozích zařízení atd.). Vylepšení doznává práce se streamy zajišťující V-sync, obecně směrování streamů, nakládání se stavem baterie u Bluetooth zařízení, je zde možnost konfigurovat interní latenci u ALSA zařízení či rychlý konvolver implementující virtuální surround sinky či reverby. Dále v nové verzi najdeme podporu/vylepšení podpory některých zařízení, podporu pro S/PDIF formáty, vylepšení stability podpory JAKC atd. Podrobnosti jsou k dispozici v oznámení této verze.

Alder Lake rychlejší než Zen 3

Internetem kolují první měření vzorků procesorů Intel generace Alder Lake, včetně nejvyššího modelu Core i9–12900K (odkaz do databáze GeekBench je nyní však již nefunkční). Připomeňme, že ten ponese 8 malých jader generace Gracemont a 8 velkých jader generace Golden Cove s podporou HT, celkově tedy půjde o 24vláknový procesor. Tato generace bude mít kvůli tomu vlastní hardwarový scheduler, plus spoustu dalších vychytávek a novinek, včetně PCI Express 5.0 (byť jen v omezeném množství linek, tak pro externí GPU) a DDR5.

První testy ukazují, že by si model Core i9–12900K měl výkonově poradit s již rok existujícím nejvyšším procesorem AMD pro běžné desktopy, tedy Ryzenem 9 5950X. Vítězství Intelu nastane jak v jednovláknovém, tak vícevláknovém typu úloh a bude těsné, víceméně o jednotky procent. Nutno však dodat, že zatím nevíme, jak na tom bude se spotřebou. Intel zde drží TDP 125W, ale víme, že PL2 limit bude 228W a procesor může v extrémně krátkých nárazech spotřebovávat až 468 W. Naproti tomu uvedený Ryzen má TDP 105 W a víme, že za běhu by neměl jít přes 142 W (o krátkých nárazech spotřeby těžko soudit, to Intel je zde velmi informačně vstřícný).

Lze každopádně předpokládat, že AMD přijde těsně o výkonnostní prvenství, to si však zachová při přihlédnutí ke spotřebě (řečeno jinak: na stejné hodnoty spotřeby přetaktovaný Ryzen by měl být výkonnější). A pak přijde vylepšený Ryzen s vrstvenou cache a vše bude zase jinak.

Vydána LibreOffice Writer Guide 7.2

Autoři projektu LibreOffice připravili příručku pro aktuální verzi Writeru 7.2. Ta vedle kompletního seznámení s programem samozřejmě zahrnuje i novinky této verze týkající se napríklad podmenu formátovacích značek, aktualizované terminologie včetně screenshotů v několika kapitolách, voleb pro export do PDF, nových vlastností ve Style Inspectoru, typech písma či vlastních slovnících. Najdeme zde i novou kapitolu 21 týkající se rlzných verzí uživatelského rozhraní Writeru. Český tým se tak rozhodně nebude nudit, prozatím je k dispozici anglická verze příručky.