 »   »  Po dvaceti letech měníme diskuse, chceme je udělat užitečnější pro čtenáře

Server Root.cz vznikl před dvaceti roky. Vždy jsme se snažili přinášet odborně zpracované texty a zajímaly nás i názory čtenářů, kteří světu Linuxu rozumí. Proto jsme také hned od spuštění webu umožnili volně příspívat do diskuzí.

Doba se ale mění, už není rok 1999 a na internetu je dnes už prakticky každý. Má to spoustu výhod, ale zároveň s tím přicházejí starosti. Třeba právě diskuse už nejsou, čím dříve bývaly. Dokud na odborné weby (netýká se to jen Root.cz) chodila hrstka čtenářů, kteří se často navzájem skutečně znali, dalo se v diskusích dočíst mnoho zajímavých věcí. Dnes už to bohužel není běžné.

I z diskuzí na Rootu se postupně stalo místo, kde vítězí ti největší křiklouni a čtenář aby zajímavý diskusní příspěvek pohledal. Dlouho jsme uvažovali, zda a jak to změnit. Ten krok nastává nyní. Jasně ale říkáme, že se nebojíme polemiky a máme dál zájem o diskutující. Týká se to však těch, kteří chtějí k danému tématu uvést něco podnětného.

Čtenář není diskutér

Na začátku je třeba ujasnit jednu věc: čtenář nerovná se diskutující. Statistiky, které jsme si z názorů pod články zpracovali, hovoří jasně: zatímco Root má přibližně dvě stě tisíc měsíčních čtenářů, diskutují desítky stejných lidí. Dvacet lidí tvoří třetinu diskusních příspěvků a padesátka jich vygeneruje polovinu.

Skutečně odborných debat je velmi málo, místo toho čtenáře nejčastěji obtěžuje nekonečné povídání, hate nebo trolling několika málo diskutujících. Příliš otevřené prostředí tedy způsobilo paradoxně opačnou situaci: diskuse zasypává úzká skupina lidí, čtenáře už obsah jejich povídání nezajímá a často se bojí do diskuse přispět. To je špatně.

Odrazuje nám to čtenáře i některé autory. Zaznamenali jsme názor, že Root je kvůli některým diskutérům „toxický“ a proto k nám tito autoři nemají důvod psát. I v diskuzích se často objevují zmínky, že některé příspěvky jsou mimo téma. Protože sami vnímáme, že je potřeba to řešit, rozhodli jsme se pro velkou změnu.

Konec nekonečných diskusí, chceme užitečné informace

Kdo bude chtít na Root.cz diskutovat, bude se muset nejprve registrovat (oproti jiným webům ale nechceme třeba poslat naskenovaný občanský průkaz). Jeho příspěvky budou muset na začátku zároveň schválit moderátoři vybraní z redakce i komunity kolem Rootu. Příspěvky budou vidět až poté, co je moderátoři odsouhlasí. Hlavním kritériem bude odbornost, užitečnost a faktické poznámky k vybranému textu.

Redakce zároveň těm diskutujícím, kteří nebudou pravidla porušovat, umožní přispívat do diskuzí volně. V případě, že by někdo pravidla ale opakovaně znovu porušoval, redakce mu možnost volně diskutovat odebere a vrátí ho na začátek registrace.

Odpovědi na důležité otázky

Vy už s námi nechcete komunikovat?

Naopak! Pokud máte nějakou poznámku, připomínku, návrh, nápad, cokoliv, co potřebujete redakci říct, napište nám. Můžete použít formulář pro nahlašování chyb, napsat normální e-mail nebo použít Twitter. A pokud jste si jistí, že máte co říci ostatním, napište zprávičku nebo rovnou článek.

Není to cenzura?

Není. Úplně otevřená diskuse, kam si může kdokoliv napsat cokoliv, už dnes na internetu prakticky není. I na velkých serverech jsou moderátoři, kteří se starají o kvalitu obsahu. Některé zpravodajské servery už prostor pro čtenářský obsah nemají vůbec. Vyhrazujeme si právo rozhodovat o tom, jaký obsah bude na našem serveru. Jsme za něj z pohledu zákona zodpovědní.