Postřehy z bezpečnosti: deset let stará zranitelnost v linuxovém jádře

Závažná zranitelnost při zpracování TCP spojení v linuxovém jádru
Značnou pozornost bezpečnostní komunity si v uplynulém týdnu vysloužila informace o zranitelnosti CVE-2026-98432, která postihuje kód zajišťující navazování TCP spojení v linuxovém jádru a jíž lze za specifických podmínek zneužít k vzdálenému privilegovanému spouštění libovolného kódu.
Jmenovaná zranitelnost je typu use-after-free, je způsobena race condition při zpracování specifických požadavků na navázání TCP spojení přes IPv4 a v linuxovém jádru se nachází již od verze 4.4 vydané v lednu 2016.
Výzkumníci společnosti Anthropic v rámci svých experimentů demonstrovali možnost jejího zneužití i k vzdálenému spuštění kódu. Je však nezbytné zdůraznit, že byť chybný kód je využíván i při běžném navazování TCP spojení, funkční exploit byl demonstrován pouze proti serveru využívajícímu Multipath TCP (MPTCP), tedy rozšíření protokolu TCP umožňující využívat v rámci jednoho spojení více síťových cest, a že i v laboratorních podmínkách trvala exploitace 53 minut.
Byť rozšíření MPTCP není na většině běžných systémů standardně nakonfigurováno, zmínku zaslouží, že na systémech s podporou MPTCP je dané rozšíření automaticky využíváno při vytváření naslouchajících TCP socketů v jazyku Go od verze 1.24. Některé služby napsané v Go tak mohou MPTCP využívat i bez toho, aby jejich správci příslušnou funkcionalitu explicitně zapnuli.
Záplata pro zranitelnost byla již v průběhu října začleněna do linuxového jádra jako takového. Jak však upozornila mj. Cloud Security Alliance, ještě ke konci předminulého týdne nebyly odpovídající záplaty dostupné pro některé široce využívané distribuce, včetně vybraných verzí RHEL a Ubuntu. Situace se od té nicméně doby částečně změnila, neb Red Hat vydal opravené jádro pro RHEL 8, 9 a 10 již 1. listopadu, zatímco Canonical zpřístupnil opravy pro Ubuntu 22.04, 24.04 a 26.04 zatím pouze v testovacím kanálu -proposed. Starší vydání Ubuntu a některé varianty jádra (cloudové, FIPS, real-time) v době přípravy článku stále na opravu čekají.
Vzhledem k možným dopadům výše popsané zranitelnosti lze správcům linuxových systémů doporučit ověřit dostupnost relevantních záplat a případně zvážit dočasná kompenzační opatření, například filtrování příchozích IPv4 paketů s nastavenými IP options, nebo vypnutí podpory pro MPTCP tam, kde není toto rozšíření záměrně využívané.
Zranitelnost v OpenSSH umožňuje obejít autentizaci
Zajímavou – a rovněž deset let starou – zranitelnost, nazvanou *sshole ve čtvrtek zveřejnil bezpečnostní výzkumník Özgün Kültekin. Jmenovaná zranitelnost umožňuje za určitých okolností dosáhnout s pomocí téměř libovolného dlouhého hesla přihlášení prostřednictvím SSH k uživatelským účtům, u nichž je přihlašování s pomocí hesla zakázáno.
Problémové chování je způsobeno nevhodnou interakcí OpenSSH a knihovny musl libc, využívané mj. v distribuci Alpine Linux. V unixových systémech lze autentizaci heslem u konkrétního účtu znemožnit tím, že je v souboru /etc/shadow namísto hashe hesla uložen znak ‚*‘. Knihovna musl však vrací tentýž znak z funkce crypt() v případě, kdy se jí nepodaří provést hashování vstupu – tedy například ve chvíli, kdy dostane požadavek na zahashování příliš dlouhého hesla.
Vzhledem k tomu, že OpenSSH za určitých okolností provádí hashování i u účtů bez nastaveného platného hashe hesla, může tak při pokusu o autentizaci heslem o délce 257 až 1024 bajtů dojít k porovnání dvou znaků ‚*‘, což je následně pochopitelně vyhodnoceno jako úspěšné ověření uživatele.
Pro úspěšné zneužití zranitelnosti musí být splněna celá řada podmínek – vedle využívání knihovny musl musí být mj. vypnutá autentizace prostřednictvím PAM, povolená autentizace heslem v OpenSSH a v /etc/shadow musí být vedle „cílového“ uživatelského účtu přítomen i další uživatelský účet s platným hashem hesla určitého typu.
Zranitelnost tedy není plošně relevantní (netýká se například běžných instalací OpenSSH na systémech využívajících glibc), nicméně vzhledem k tomu, že dle vyjádření správců Alpine Linux mohou být zranitelné například některé cloudové obrazy této distribuce a aktuálně již probíhá aktivní zneužívání této zranitelnosti, je vhodné o její existenci vědět a v relevantních případech aplikovat odpovídající bezpečnostní záplatu (případně přejít na OpenSSH 10.6p2) a restartovat sshd, nebo na postižených systémech plošně zakázat autentizaci s pomocí hesel.
NIST vydal nová bezpečnostní doporučení pro malé podnikatele
Americký standardizační institut NIST v pondělí publikoval nový dokument nazvaný Small Business Cybersecurity: Non-Employer Firms, zaměřený na zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti nejmenších podnikatelských subjektů, které kromě svých majitelů nemají žádné další zaměstnance.
Přestože jmenovaný materiál vychází z vysoce komplexního rámce NIST Cybersecurity Framework 2.0, jeho cílem je poskytnout relativně jednoduchý návod pro zavádění základních bezpečnostních opatření i v organizacích, které nemají k dispozici vlastní IT specialisty nebo významnější finanční prostředky vyčleněné pro oblast kybernetické bezpečnosti.
Ačkoli byl tedy jmenovaný dokument vytvořen primárně pro americké prostředí, může představovat potenciálně užitečný vstup i pro malé české společnosti a další organizace s omezenými kapacitami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Podobně jako například CIS Critical Security Controls IG1, nebo Manuál pro poskytovatele regulovaných služeb v režimu nižších povinností publikovaný NÚKIB, totiž poskytuje vhodný výchozí bod pro organizace, které dosud problematiku kybernetické bezpečnosti systematicky neřešily a hledají prakticky využitelná doporučení pro zavedení alespoň základních ochranných opatření.
Evropské organizace čelí nové vlně útoků chladicí zařízení
Evropská agentura ENISA spolu s dalšími evropskými institucemi ve středu upozornila na rozsáhlou vlnu kybernetických incidentů, při nichž škodliví aktéři získávají neoprávněný přístup k systémům pro vzdálenou správu komerčních a průmyslových chladicích zařízení.
První významné útoky, které měly postihovat systémy Danfoss AK-SM a AK-SC, byly zaznamenány již v polovině října, kdy jim byla věnována i významná pozornost ze strany českých médií, během 1. a 2. listopadu nicméně došlo k další významné vlně incidentů v řadě evropských zemí. Útočníkům se v některých případech mělo podařit změnit konfiguraci chladicích systémů aktivací odmrazovacích režimů nebo úpravami požadovaných teplot, což vedlo mj. ke znehodnocení skladovaného materiálu.
Mimořádně zajímavý incident byl přitom v uplynulém týdnu popsán ve Francii, kde se škodlivým aktérům prostřednictvím systémů dodavatele chladicí techniky údajně podařilo ovlivnit nastavení zařízení využívaných francouzskou transfuzní službou, v důsledku čehož mělo na třech pracovištích dojít ke změnám nastavených teplot zařízení určených pro skladování krevních vzorků a plazmy. Díky nezávislým monitorovacím a výstražným mechanismům se však podle vyjádření postižené organizace podařilo problémy včas odhalit a nedošlo k poškození žádných skladovaných krevních produktů.
Na situaci ve čtvrtek reagoval rovněž NÚKIB, podle jehož informací zatím nebyl obdobný incident zaznamenán v České republice.
OpenAI zveřejnil výsledky automatizovaného výzkumu zranitelností linuxového jádra
Společnost OpenAI ve středu publikovala výsledky zajímavého experimentu, v jehož rámci využila dosud veřejně nedostupný AI model a soustavu automatizovaných agentů k vyhledávání zranitelností v linuxovém jádru, ověřování možností jejich zneužití a vytváření návrhů oprav.
V rámci jediného běhu se systému údajně podařilo identifikovat 2 308 potenciálních bezpečnostních slabin, z nichž 1 724 se podařilo dynamicky reprodukovat. Následně měl využívaný systém pro 948 zranitelností umožňujících provést lokální eskalaci oprávnění vytvořit funkční exploity, s jejichž pomocí bylo možné na testovaných systémech získat oprávnění roota.
Zajímavé jsou přitom vedle výše uvedených počtů i náklady na celý experiment, které dle zveřejněných informací dosáhly přibližně 1,2 milionu dolarů. Přestože rozhodně nejde o malou částku, v přepočtu na jeden funkční exploit pro eskalaci oprávnění činily celkové náklady přibližně jen 1 300 dolarů.
Je na místě zdůraznit, že výše zmíněný článek shrnující výsledky experimentu je vhodné chápat v kontextu poměrně intenzivního marketingu společnosti OpenAI v oblasti bezpečnostních schopností jejích modelů. Přesto jde o přinejmenším zajímavou demonstraci možností využití pokročilých AI modelů v oblasti ofenzivního bezpečnostního výzkumu.
Ostatní zajímavosti
- Certifikační autorita DigiCert informovala o úniku zákaznických údajů včetně kopií identifikačních dokumentů
- Společnost Chainalysis potvrdila únik dat týkajících se všech uživatelů svých služeb, přičemž informace zahrnovaly mj. hashe hesel a platné autentizační tokeny
- Francouzská banka čelila útoku, při němž měly být neoprávněně převedeny prostředky v hodnotě přibližně 118 milionů eur
- Společnost Truffle Security spustila iniciativu zaměřenou na zneplatnění přibližně 1,4 milionu uniklých, avšak stále funkčních přístupových klíčů
- Byla zveřejněna analýza watering-hole kampaně připisované skupině APT29, jejíž součástí byla mj. i kompromitace českého webového portálu
- Synology upozornilo na pokračující útoky ransomwaru C3RB3R proti NAS s neaktualizovaným systémem DiskStation Manager
- Ruské bezpečnostní složky oznámily zadržení tří údajných členů kyberkriminální skupiny VasyGrek, která se dlouhodobě zaměřovala především na organizace v Rusku
- Microsoft publikoval analýzu reálně zneužívaných zranitelností
- Prostřednictvím mobilních aplikací pro varování obyvatelstva na Ukrajině a v Rusku byla po kybernetických útocích rozesílána falešná upozornění na mimořádné události
- Trezor upozornil na podezření na fyzickou kompromitaci hardwarové kryptoměnové peněženky Trezor Safe 5 v rámci dodavatelského řetězce
- Podvodníci využívají AI generované fotografie ztracených domácích zvířat k vydírání jejich majitelů
- Pracovník FBI odcizil více než 2,4 milionu dolarů z kryptoměnových peněženek k nimž měla jmenovaná bezpečnostní agentura přístup
Pro pobavení
Other numbers are largely unaffected, but anyone using ‚4‘ for their certificate key is urged to upgrade to ‚5‘.
O seriálu
Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET, bezpečnostního týmu CDT-CERT provozovaného společností ČD - Telematika a bezpečnostních specialistů Jana Kopřivy ze společnosti Nettles Consulting a Moniky Kutějové ze sdružení TheCyberValkyries. Více o seriálu…