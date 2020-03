 »   »  Postřehy z bezpečnosti: Google Play napadený koronavirem

Podvodné aplikace v Google Play

Koronavirus dorazil i do Google Play. Programátoři pochybných aplikací svižně přidávají do názvů a popisů svých výtvorů slova související s virem, aby si je našlo více uživatelů. Nutno říci, že ne všechny aplikace odkazující se na koronavirus to dělají kvůli šíření viru, někde je nejspíš snahou tvůrců se svést na současné vlně a zvednout šanci, že si jejich aplikace někdo všimne a nainstaluje si ji.

Útočníci rádi využívají také dětské aplikace. Na Google Play se objevily aplikace s malwarem „Tekya“, který odklikává reklamy bez vědomí uživatele. Jednalo se o více než 50 aplikací, z čehož 32 z nich byly dětské hry od hádanek po závody aut, další kategorií pak byly například kuchařky, kalkulačky nebo překladače.

Přestože podvodné aplikace již byly z Google Play odstraněny, podobné programy z podvodným kódem se mohou stále objevovat. Podle společnosti Check Point Research se v posledních letech objevovaly podobné aplikace, které byly podstrkovány uživatelům jako různé optimalizátory systému a pomocné programy.To vše kvůli získávání vyššího počtu falešně naklikaných reklam.

Nově 56 objevených aplikací se snažilo zakrýt podvodný kód tím, že zakrývá nativní kód a spoléhala na uživatelské prostředí androidu „Motion Event“, které by mělo simulovat uživatelská kliknutí. Ve chvíli, kdy uživatel nainstaloval jednu ze škodlivých aplikací, malware „Tekya“ zapnul přijímač, součást systému Android, která nastane při konkrétních událostech, například restart telefonu. Pokud přijímač zaznamená danou událost, načte knihovnu s názvem „libtekya.so“, která obsahuje podfunkci s názvem „sub_AB2C“, která vytváří a odesílá dotykové události, čímž napodobuje kliknutí na reklamy přes MotionEvent API.

Routery pod útokem

Pod palbu útoků inspirovaných epidemií se samozřejmě dostaly i domácí routery. Routery značek Linksys a D-Link jsou nyní v hledáčku útočníků, kteří na nich mění IP adresu DNS serveru, čímž efektivně unášejí síťový provoz již tak dost vystresovaných uživatelů. Odhaduje se, že využívá brute-force hádání hesel.

Uživateli se při pokusu o přístup na vybrané domény nabídne ke stažení podvržená aplikace, která slibuje lepší informování o aktuálně probíhající pandemii. Dle společnosti Bitdefender je většina (73 %) obětí z Německa, Francie a USA. U již infikovaných routerů se doporučuje obnovit původní nastavení sítě (DNS serveru) a změnit přihlašovací údaje.

Zranitelnost Adobe Type Manager v Microsoft Windows

Národní centrum kybernetické bezpečnosti upozornili na zranitelnost odhalenou ve všech verzích Windows a Windows Server. Zranitelnost je způsobena chybou v knihovně Adobe Type Manager, pomocí které Windows vykresluje fonty PostScript Type 1.

Prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu může útočník vynutit spuštění závadného kódu a získat kontrolu nad systémem. K úspěšnému útoku může stačit už zobrazení souboru v náhledu Windows Exploreru, i bez přímého otevření.

NAS servery jako vzdálené ovladače cizí sítě

Téměř všechny NAS servery Zyxel až do verze 5.21 mohou být ovládnuty a zapojeny do botnetu Mukashi (varianta Mirai). Mukashi útočí pomocí implicitních autentizačních údajů a zranitelnosti CVE-2020–9054. Překontrolujte zda nepoužíváte implicitní heslo, pokud je to nutné, aktualizujte firmware a pamatujte, že není vhodné zpřístupňovat NAS v Internetu bez omezení (filtrace).