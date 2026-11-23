Kritická chyba Java4Shell v OpenJDK a novembrové opravy Oraclu
Výskumníci zo spoločnosti Calif zverejnili kritickú zraniteľnosť v hardvérovo akcelerovanom dekódovaní formátu Base64 v OpenJDK, ktorú pomenovali Java4Shell (CVE-2026-114938, CVSS 4.0: 9,2). Chybu už v júni verejne nahlásil používateľ na podpore Adoptium a v septembri pre ňu iný vývojár navrhol opravu, ktorá sa nezlúčila. Calif ju nezávisle našiel 24. októbra s pomocou AI asistenta OpenAI Codex za hodinu a prvý funkčný exploit vznikol za ďalšie dve hodiny, pričom spotreba tokenov vyšla na menej než 200 USD.
Chyba je v optimalizovanej rutine HotSpotu pre x86-64 s AVX-512 VBMI (Intel Ice Lake a novšie, AMD Zen 4 a novšie; ARM64 nie je dotknuté). Pri špeciálne upravenom reťazci končiacom znakom
= zapíše dekodér pevné bajty za koniec alokovaného poľa, čo možno využiť na prečítanie citlivých dát z pamäte (JavaBleed) a následne vzdialené spustenie kódu.
Exploit nie je univerzálny, každá aplikácia vyžaduje vlastný postup. Calif predviedol RCE bez prihlásenia v Keycloaku, Jire, Confluence, Jenkinse, Artifactory a PingFederate a po prihlásení v Kafke, Solr, Elasticsearch, Gerrit a Spinnakeri. Exploity pre konkrétne produkty zatiaľ nezverejnil. Zraniteľný je aj klient, ktorý sa cez TLS pripojí k škodlivému serveru.
Zraniteľné sú verzie OpenJDK 17.0.6 a novšie, ako aj rady Java 21, 25 a 27 (vrátane Oracle Java SE, Amazon Corretto, Azul Zulu či Red Hat OpenJDK), zatiaľ čo štandardné verzie Java 8 a 11 postihnuté nie sú, výnimkou je komerčná zostava Oracle Java SE 8 Enterprise Performance Pack.
Opravy vyšli 17.11. v rámci novembrového balíka Oracle Critical Security Patch Update, ktorý prináša 655 záplat (približne 640 unikátnych zraniteľností) a z toho 11 pre Java SE, všetky potenciálne zneužiteľné na diaľku bez autentizácie. Opravené zostavy sú napríklad 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 a 27.0.1.1. Na okamžitú aktualizáciu vyzvala aj CISA; ak záplatu nemožno nasadiť hneď, Calif odporúča spustiť JVM s
-XX:-UseBASE64Intrinsics alebo na x86-64 s
-XX:UseAVX=2.
Kyberútok odstavil japonský superpočítač Fugaku
Japonský inštitút RIKEN musel neplánovane odstaviť superpočítač Fugaku (jeden z najvýkonnejších výpočtových systémov na svete), ktorý prevádzkuje jeho Centrum výpočtovej vedy, po neoprávnenom prístupe do prevádzkového systému. Podozrivú komunikáciu zachytili 12. novembra a prienik potvrdili 13. novembra. Podľa vyšetrovania sa útočníci dostali do vnútornej siete medzi 10. a 13. novembrom cez verejne dostupnú stránku so stavom prevádzky Fugaku, presný spôsob prieniku zatiaľ nie je objasnený. Ovládli viaceré interné servery a na niektorých z nich nainštalovali nepovolené programy a upravili systém.
Z autentizačného systému mohli uniknúť údaje až 4 222 používateľov Fugaku (meno, e-mail, ID) a až 375 používateľov systému Rikyu (meno, e-mail). Z domovských adresárov mohli byť vynesené aj súbory vrátane výskumných dát a prihlasovacie údaje k superpočítačom a službám mimo RIKEN (SSH kľúče, prístupové tokeny). Útočníci niektoré z nich skúšali použiť na pripojenie k iným systémom a možné následné škody RIKEN vyšetruje. Dôkaz o úniku výsledkov výskumu zatiaľ nie je.
RIKEN 14. novembra o 4:30 prevádzku zastavil a odrezal vonkajší prístup. O deň neskôr zastavil aj všetky bežiace a čakajúce úlohy, zneplatnil prihlasovacie verejné kľúče všetkých používateľov a požiadal ich, aby údaje uložené na Fugaku zneplatnili v cieľových službách a vydali nové. Prevádzka sa obnoví až po náprave, ktorá zahŕňa ošetrenie zneužitej softvérovej zraniteľnosti, prebudovanie napadnutých serverov, revíziu sieťovej konfigurácie a nové bezpečnostné opatrenia. Správu systému zabezpečuje externý dodávateľ a RIKEN chce prehodnotiť rozdelenie rolí. Používateľom radí dávať pozor na podvodné e-maily vydávajúce sa za Fugaku alebo RIKEN.
Útok cez Optimizely infikoval weby BBC, CNN či Zoom
Bezpečnostní experti zaznamenali rozsiahly supply-chain útok na platformu Optimizely Web Experimentation. Útočník podľa Optimizely zneužil zraniteľnosť a do poľa Project JavaScript v projektoch zákazníkov vložil zavádzač škodlivého kódu, ktorý weby načítavali cez dôveryhodnú doménu
cdn.optimizely.com. Podľa analýzy Report URI sa kód objavil v 188 skriptoch patriacich 178 organizáciám, vrátane BBC, CNN, Zoom, Salesforce, GitLab, IKEA či HSBC.
Škodlivý kód sa začal šíriť v pondelok (16.11.) ráno a obsahoval viacero modulov. Súčasťou bol webový skimmer – skript, ktorý pri odoslaní formulárov zachytáva čísla platobných kariet, dátumy exspirácie a CVV kódy priamo počas nákupu (karty zadané v externých platobných bránach čítať nedokázal). Kód zároveň aktívne prehliadal stránky a v texte či schránke obetí nahrádzal adresy kryptomenových peňaženiek adresami útočníkov, okrem toho kradol aj súbory cookie či snímky obrazovky.
Na zariadeniach Apple kód zisťoval verziu iOS a v skrytom iframe spúšťal exploit kit: Coruna pre iOS 13 až 17, DarkSword pre iOS 18 a pre iOS 26 samostatný reťazec, ktorý zatiaľ len zbieral informácie o zariadení. Za opravené autori kitov považujú iOS 18.7.3 a novšie a 26.3 a novšie. Potvrdené kompromitácie zariadení hlásené neboli, Report URI to však nemôže vylúčiť.
Optimizely vydal oznámenie, v ktorom uvádza, že chybu opravil, škodlivý kód odstránil a dotknuté účty zabezpečil. Neuvádza však, koľko projektov bolo zmenených ani čo majú zákazníci urobiť. Prevádzkovateľom zasiahnutých webov sa odporúča skontrolovať Project JavaScript a vlastný kód experimentov, skontrolovať a vymeniť prístupy a API tokeny, karty zadané 16.11. vo vlastných formulároch považovať za možno uniknuté a nasadiť prísne CSP s obmedzeným
script-src a
connect-src. Platobné polia izolovať do samostatných formulárov či okien platobných brán. Používateľom, ktorí v pondelok navštívili postihnuté stránky, sa radí aktualizovať iOS na 18.7.3 alebo novší (resp. 26.3 či novší), porovnať adresy pri kryptoplatbách s tými, ktoré zamýšľali zadať, a sledovať výpisy z kariet.
Ďalšie kritické zraniteľnosti v PHP
Tím PHP vydal vo štvrtok 19.11. bezpečnostné aktualizácie 8.2.36, 8.3.37, 8.4.28 a 8.5.13 spolu s novým vydaním PHP 8.6.0. Opravujú 18 zraniteľností s pridelenými CVE, z toho sedem kritických (CVSS 9,2), ktoré môžu viesť k vzdialenému spusteniu kódu. Väčšina vyžaduje špecifické podmienky, neštandardnú konfiguráciu alebo konkrétneho správanie aplikácie, no napriek tomu ide o balík, ktorý si zaslúži rýchle nasadenie.
Medzi hlavné opravené zraniteľnosti patrí CVE-2026-126714 označovaná ako phpAfterShell, ktorá sa týka predvoleného súborového ukladania relácií. Ak sa zápis do súboru relácie preruší v nevhodnom okamihu, môže na disku zostať zmes novej a pôvodnej relácie, čo pri ďalšom volaní
session_start() vedie k deserializácii podvrhnutých dát a v kombinácii s ďalšou chybou až k RCE. Výskumníci využili funkciu sledovania priebehu nahrávania súborov. Nové vydania ju majú v predvolenom nastavení vypnutú (ak ju aplikácia potrebuje, treba ju zapnúť explicitne) a súbor relácie sa pred zápisom nuluje. Relácie uložené napríklad v Redise či databáze nie sú dotknuté. Útoky zatiaľ hlásené neboli.
Ďalšie kritické záplaty riešia nesprávne overovanie vstupov pri správe relácií (CVE-2026-115560) a chyby práce s uvoľnenou pamäťou pri ukončovaní relácií (CVE-2026-129481), vo vyrovnávacej pamäti časových pásiem (CVE-2026-129496), pri výpisoch zásobníka volaní v magických metódach (CVE-2026-129474) či pri fatálnych chybách po skončení behu skriptu (CVE-2026-129182). V prípade PHP-FPM potom aktualizácie odstraňujú CVE-2026-129289, zraniteľnosť umožňujúcu podvrhnutie či prepašovanie HTTP požiadavky cez neprečítané telo požiadavky (napr.
fastcgi_keep_conn v Nginx alebo
enablereuse v Apache) a lokálnu eskaláciu oprávnení cez rozhranie epoll (CVE-2026-129291).
Administrátorom sa odporúča aktualizovať na najnovšiu verziu vetvy, prebudovať kontajnerové obrazy a tam, kde nemožno aktualizovať ihneď a funkcia nie je potrebná, vypnúť
session.upload_progress.enabled, čo však nepokrýva všetky cesty. Podpora vetvy PHP 8.2 zároveň skončí 31. decembra 2026.
Boty zneužijú kľúče uniknuté na Docker Hube
Prístupové údaje a API kľúče, ktoré sa omylom dostanú do verejných kontajnerových obrazov na Docker Hube, dokážu automatizované boty odhaliť v priebehu sekúnd až minút. Vyplýva to zo štúdie dvoch výskumníkov zo Stony Brook University (Billy Tsouvalas a Nick Nikiforakis), ktorí svoje zistenia prezentovali na bezpečnostnej konferencii ACM CCS. Počas štvormesačného experimentu publikovali 300 testovacích obrazov s honeypot kľúčmi pre AWS, OpenAI a Anthropic a falošnými prístupmi k SSH a databázam. Prvé kolo (100 obrazov) bežalo len na Docker Hube, druhé (200 obrazov) na ôsmich registroch. Obrazy zaznamenali vyše 75 000 stiahnutí a AWS kľúče vyše 140 000 volaní API z viac ako 5 000 IP adries.
V prvom kole prišlo prvé volanie najrýchlejšie po 7,86 sekunde, medián bol 51 sekúnd a všetkých 100 AWS kľúčov bolo použitých do 15 minút. V druhom kole boli časy dlhšie (medián na Docker Hube približne 101 sekúnd). Približne polovica IP adries kľúč len overila a skončila, ostatné ho využili na mapovanie zdrojov a asi 6 % na ich zneužívanie. Kľúče OpenAI a Anthropic boli vyčerpané v krátkych dávkach, často po týždňoch či mesiaci čakania, a len tie, ktoré mali povolené použitie. Zneužitie sa objavilo takmer výlučne na Docker Hube a v menšej miere na self-hosted registri Harbor.
Boty podľa autorov kontajner nespúšťajú. Sledujú verejný katalóg nových obrazov, stiahnu len podozrivé vrstvy a prehľadajú ich. Hoci výskumníci nahlásili svoje zistenia spoločnosti Docker už v máji a navrhli zavedenie automatického skenovania kľúčov pred publikovaním či obmedzenie prístupu k verejnému zoznamu novo pridaných obrazov, dodatočný kontrolný test v auguste ukázal, že platforma zatiaľ žiadne nové obranné mechanizmy nenasadila.
V skratke
- F5 BIG-IP opravuje 22 zraniteľností, z toho 6 kritických
- Hardvérový útok na RPMC zrýchľuje hádanie PIN kódov Windows Hello
- Rozsiahle výpadky služieb Apple a Gmailu
- Ruby opravuje kritickú RCE chybu Ruby2Shell a ďalšie zraniteľnosti
- Aktívne zneužívaná kritická RCE zraniteľnosť v Apache Roller
- RCE exploity pre PostgreSQL, MySQL, Oracle a ClickHouse
- Zero-day zraniteľnosť vo VMware vCenter
- Obídenie prihlasovacej obrazovky Windows cez FastUnlock
- Google predstavil AI Threat Defense, má nájsť a opraviť chyby skôr ako útočníci
- Európska komisia potvrdila kyberútok s využitím AI, dočasne odstavila časť systémov
O seriálu
Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET, bezpečnostního týmu CDT-CERT provozovaného společností ČD - Telematika a bezpečnostních specialistů Jana Kopřivy ze společnosti Nettles Consulting a Moniky Kutějové ze sdružení TheCyberValkyries. Více o seriálu…