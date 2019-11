 »   »  Postřehy z bezpečnosti: nekrmte své slepice Visa kartami!

Těpic, Pipko!

Možná v autorovi článku opět někdo uvidí infantilního taťku, ale když jsme objevili zprávu o javascriptovém skimmeru nazvaném Pipka, který vykrádá platební data z Visa karet, nemohli jsme si nevzpomenout na známý pozdrav, kterým v čtyřlístkovém seriálu zdravil zlý tchoř kohoutka Koko.

Experti z Visa Payment Fraud Disruption (dále PFD) našli nový skimmer, když analyzovali jednu z komerčních stránek infikovanou jiným skimmerem Inter. Pipka se na rozdíl od jiných skimmerů dokázala z konečného HTML kódu smazat, aby byla hůře odhalitelná. Navíc používá novou metodu odeslání dat, kdy sice použije obvyklou fintu vložení jednobodového obrázku, navíc se ale obrázek sám ihned smaže po svém načtení pomocí metody onLoad.

Přes obrázek Pipka podobně jako jiné skimmery odešle nakonfigurovaná formulářová pole (číslo karty, expiraci, jméno, adresu a CVV, aj.), která zakóduje je BASE64-kou a zašifruje ROT13-kou. Následně ověří, zda se nejedná o duplicitní záznam a pokud se jedná o nové platební informace, zašle je na C&C server. Z URL C&C v ukázkovém skriptu je vidět, proč se skimmer jmenuje tak, jak se jmenuje.

Whats? App?

Populární chatovací aplikace WhatsApp si letos rozhodně nemůže stěžovat na nezájem bezpečnostních expertů. V jedněch z květnových postřehů jsme informovali o 0-day zranitelnosti, která dosud není uspokojivě vyřešena a už tu máme další problém. Tím je nová, v nových verzích již zabezpečená, kritická zranitelnost CVE-2019–11931. Tu Facebook v uplynulém týdnu oznámil a záplatoval.

Zranitelnost umožňovala potenciálnímu útočníkovi provést DoS či vzdálené spuštění kódu pomocí speciálně připraveného MP4 videa, jehož metadaty lze provést přetečení zásobníku během jejich parsování. Stačí tak znát telefonní číslo oběti a následně zasláním souboru s videem nenápadně nainstalovat zadní vrátka či spyware.

Facebook je jako vždy ohledně svých zpráv o takové zranitelnosti velmi stručný, takže těžko říci, zda byl i tento nedostatek zneužíván jako 0-day zranitelnost. Zajímavé je ale to, že se zpráva objevila čtrnáct dnů poté, co Facebook zažaloval izraelskou skupinu NSO za to, že zneužila výše zmíněnou květnovou chybu pro instalaci svého spyware Pagasus na zařízení uživatelů WhatsAppu.

Je téměř jisté, že podobných přešlapů je v kódu aplikace více a rozhodně nepatří mezi ty nejlépe zabezpečené. Pokud už něco takového používáte, ujistěte se alespoň, že máte nejnovější verzi. Dotčeny jsou aplikace na všech platformách, takže pokud máte např. androidí verzi nižší než 2.19.274, nebo iOSí nižší než 2.19.100, rychle ji povyšte.

Facebook kontroluje koberce

U Facebooku ještě zůstaneme. Na obzoru se mu totiž začal rýsovat další průšvih. V minulém týdnu vyšlo najevo, že si řada majitelů iPhonů stěžuje, že Facebook na pozadí aktivuje kameru, pokud si uživatel čte facebookové diskuse, nebo si prohlíží fotografie. To dokazuje jeden z nich, Joshua Maddux, ve svém tweetu.

Joshua náhodou zjistil, že když video z facebookové stránky zvětší na celý displej a pak jej zpátky zmenší, celá aplikace se díky chybě posune o pár pixelů doprava a ve vzniklém pruhu se ukáže záběr z kamery (nic pikantního nečekejte, v jeho případě byl zabírán pouze koberec).

V tu chvíli nebylo jasné, zda se jen díky chybě v aplikaci aktivuje kamera, která nikam dál nic neposílá, nebo zda Facebook obraz nahrává na své servery. Pokud by se ukázalo, že pravdou je to druhé, byl by to určitě ten největší průšvih v historii této nejznámější sociální sítě. Tweet každopádně vyděsil řadu dalších uživatelů, kteří zkoušeli problém reprodukovat na svém zařízení, ale většina z nich neuspěla.