 »   »  Postřehy z bezpečnosti: vová aktivně zneužívaná zranitelnost Androidu

Co se týče ukradených dat některé zdroje uvádějí , že šlo útočníkům především o výzkum nové technologie umožňující provoz jaderných reaktorů na bázi thoria. Tento prvek je totiž pro dané využití levnější, bezpečnější a má i vyšší účinnost. Indie plánuje, že do roku 2050 bude 30 % její elektrické spotřeby pokryto právě touto technologií.

Tyto certifikáty jsou vydávány zdarma s platností na 90 dní, po jejímž uplynutí je třeba certifikáty obnovit, což je přesně jeden z úkonů, které umí Certbot automatizovat. Nutno říct, že jeho první vydání se datuje do roku 2015, nicméně až nyní se dočkal první major verze.

Špehující rozšíření pro Avast a AVG

Avast Online Security, Avast SafePrice, AVG Online Security a AVG SafePrice jsou rozšíření pro prohlížeče Firefox nebo Chrome. Společnosti Avast a AVG tato rozšíření instalovaly společně se svým antivirovým programem, takže někteří uživatelé ani nemuseli vědět, že mají tento bezpečnostní doplněk nainstalovaný. Takové rozšíření pak uživatele varovalo při návštěvě potencionální škodlivé stránky.

To je pro nezkušené uživatele jistě užitečná pomůcka, ovšem kromě varování také doplněk údajně posílal zpětnou vazbu o vaší internetové historii. Avast či AVG tak mohli získat informace o navštívených URL stránkách, UID uživatelů, titulků stránek, referencí o URL, kódu státu, verzi prohlížeče či informace o operačním systému. Mozilla sice odebrala instalace daných rozšíření, nicméně již nainstalované doplňky jsou stále aktivní a pokud si uživatel nepřeje posílat informace o své internetové historii, musí odebrat rozšíření z prohlížeče sám.

Blockchain a IoT přinesou úspory do potravinářského průmyslu

Blockchain a IoT prý přinesou revoluci do potravinářského průmyslu. Vyplývá to ze studie společnosti Juniper Research, podle které může sledování cesty potravin z farem až do regálů obchodů s využitím jmenovaných technologií výrazně snížit náklady prodejců, zejména díky zefektivnění dodavatelských řetězců.

Dalším pozitivním důsledkem má být snížení rizika podvodů s potravinami. Celkově by se mohlo během příštích pěti letech ušetřit díky eliminaci různých podvodů s potravinami více než 300 miliard dolarů. Například extra panenský olivový olej údajně pocházející z Řecka často pochází zcela odjinud, uvádí jedna z autorek studie Morgane Kimmichová.

