Postřehy z bezpečnosti: zmizení krypta za rekordních 6,3 miliard dolarů

Chainalysis přiznala únik dat z „útočných agentních technik“
Firma Chainalysis, zabývající se blockchainovou analytikou, oznámila bezpečnostní incident poté, co útočníci pomocí toho, co firma popisuje jako „útočné agentní techniky“ (offensive agentic techniques), získali neoprávněný přístup k jejím interním systémům a nástrojům.
Společnost uvádí, že útočníci získali přístup k některým zákaznickým informacím, včetně jmen, e-mailových adres, uživatelských ID a označení organizačních rolí, tvrdí ale, že neexistuje žádný důkaz o vystavení citlivých vyšetřovacích dat nebo autentizačních údajů.
Chainalysis poskytuje blockchainové analytické nástroje, které používají orgány činné v trestním řízení, vládní agentury, kryptoměnové burzy a finanční instituce ke sledování kryptoměnových transakcí a vyšetřování trestné činnosti, jako jsou podvody, ransomware a praní špinavých peněz.
V pátek kolem 17:14 východního času Chainalysis zveřejnila oznámení o bezpečnostním incidentu spolu s plným zněním e-mailu zaslaného dotčeným zákazníkům. Podle oznámení firma začátkem tohoto měsíce odhalila externího aktéra, který pomocí „útočných agentních technik“ získal neoprávněný přístup k jejím systémům a interním nástrojům, a od té doby záplatuje zranitelnosti a zpevňuje své systémy. Mezi data, k nimž útočníci získali přístup, patří uživatelská ID, celá jména, e-mailové adresy a označení organizačních rolí u uživatelů zavedených na platformě.
Chainalysis stále zjišťuje, které záznamy byly u jednotlivých organizací vystaveny, a poskytne podrobný rozpis, jakmile bude tato analýza hotová. K podpoře širšího bezpečnostního přezkumu své platformy rovněž využívá velké jazykové modely (LLM). „Na základě dosavadního vyšetřování jsme nenašli žádný důkaz o neoprávněném přístupu k vyšetřovacímu obsahu, autentizačním údajům nebo relačním tokenům,“ uvedla firma s tím, že incident nesouvisí s nedávnou krádeží u Binance.
Zákazníkům se doporučuje aktivovat dvoufaktorové ověření (2FA) a dávat si pozor na neočekávané žádosti o reset hesla, autentizační výzvy a podvodníky vydávající se za Chainalysis, zejména na ty, kteří nabízejí služby obnovy prostředků nebo nábor.
Chainalysis nesdílela technické detaily o průniku, včetně toho, které zranitelnosti byly zneužity, ke kterým interním nástrojům útočníci získali přístup nebo jak dlouho přístup měli.
Škodlivé rozšíření Claude Code na Cursoru nasazovalo SSH backdoory
Škodlivá verze rozšíření Claude Code pro VS Code od Anthropicu byla přibližně 11 hodin 29. října distribuována přes tržiště rozšíření editoru Cursor, čímž vystavila až 5 000 vývojářů malwaru navrženému k instalaci perzistentních SSH backdoorů. Rozšíření používalo číslo verze 2.1.313 a bylo distribuováno mezi 2:27 a 13:35 tichomořského času.
Cursor je AI editor kódu postavený na open-source Visual Studio Code (VS Code) od Microsoftu, s podporou rozšíření pro VS Code. Rozšíření Claude Code od Anthropicu přináší jeho AI kódovacího asistenta přímo do kompatibilních editorů a pomáhá vývojářům psát a ladit kód pomocí instrukcí v přirozeném jazyce. Cursor uvádí, že Anthropic škodlivé rozšíření nevytvořil, nevysvětlil ale, jak útočníci distribuovali kompromitovaný balíček pod jménem Anthropicu.
„Dnes přibližně mezi 2:27 PT a 13:35 PT byla na tržišti rozšíření Cursor VS Code zpřístupněna škodlivě upravená verze rozšíření Claude Code od Anthropicu,“ varoval Cursor. „Rozšíření spouští škodlivý kód, který se pokouší nainstalovat perzistentní SSH backdoor.“
Výzkumníci z Phorion a OpenSourceMalware zjistili, že útočníci vložili na začátek souboru
extension.js daného rozšíření škodlivý JavaScriptový loader, přičemž legitimní kód rozšíření nechali jinak beze změny. Škodlivý kód se spustí při načtení rozšíření, aniž by vyžadoval interakci uživatele s Claude Code.
Po instalaci provádí škodlivé rozšíření na kompromitovaných systémech následující akce:
- Shromažďuje systémové a uživatelské informace, včetně Git e-mailu a veřejné IP adresy.
- Přidává útočníkem ovládaný SSH klíč a pokouší se povolit SSH přístup a vytvořit reverzní tunel.
- Zajišťuje perzistenci přes macOS LaunchAgent nebo přes naplánovanou úlohu / startup skript na Windows a tunel se pokouší obnovovat zhruba každou minutu.
- Odesílá detaily o hostiteli a stav backdooru na server útočníka na IP adrese
134.209.82.225.
Podle Phorionu ale chyby v kódu rutin malwaru pro nastavení SSH útočníkům pravděpodobně zabránily získat vzdálený přístup k mnoha zasaženým systémům s Windows a macOS. Tyto chyby bránily malwaru v povolení SSH na počítačích, kde ještě neběželo, takže reverzní tunel nedokázal zajistit přístup ke kompromitovanému zařízení.
Na macOS se malware pokouší zjistit, zda je povoleno vzdálené přihlášení (Remote Login), pomocí příkazu
systemsetup -getremotelogin, spouští jej ale bez zvýšených oprávnění. Místo stavu SSH služby tak příkaz vrátí chybu o nutnosti administrátorského přístupu. Protože se malware pokouší povolit SSH jen tehdy, když výstup obsahuje „Off“, krok aktivace zcela přeskočí.
Na Windows se malware pokouší nainstalovat a spustit OpenSSH server přes PowerShell, snaží se to ale provést přes
/bin/sh, unixový shell, který na standardních instalacích Windows není k dispozici. Kvůli tomu nastavení SSH selže.
V obou případech malware stále dokáže nainstalovat své SSH klíče, zajistit perzistenci a pokusit se vytvořit reverzní tunel. Pokud ale SSH server ještě neběží, tunel nemůže poskytnout přístup ke kompromitovanému počítači.
I když SSH backdoor selže, malware přesto odesílá na server útočníka průzkumná data, včetně uživatelského jména oběti, hostname, veřejné IP adresy, Git e-mailové adresy a názvů proměnných prostředí spojených s citlivými přihlašovacími údaji. Skript ale přihlašovací údaje přímo nekrade, což naznačuje, že útočníci zamýšleli citlivá data získat ručně poté, co by přes SSH tunel získali přístup.
Cursor škodlivé rozšíření odstranil a dočasně odstavil celé své tržiště, aby provedl audit ostatních rozšíření a rotoval všechny přístupové klíče, než jej opět zpřístupnil. Společnost rovněž ve spolupráci s poskytovatelem hostingu odstavila server útočníka, čímž narušila jak reverzní SSH spojení, tak přenos průzkumných dat. Po interním vyšetřování Cursor uvádí, že nenašel žádný důkaz, že by byly zasaženy jiné verze rozšíření nebo oficiální distribuce.
Ti, kdo balíček během okna expozice stáhli, by měli zkontrolovat přítomnost SSH klíče s názvem
svc-telemetry na svých počítačích a v případě potvrzeného dopadu se řídit pokyny Cursoru k nápravě. U zasažených počítačů se doporučuje izolovat je, rotovat dostupné tajné údaje, zneplatnit relace a znovu sestavit zasažené prostředí z bezpečných záloh.
Ačkoliv první zprávy naznačovaly, že byly zasaženy i npm, Open VSX a Visual Studio Code Marketplace od Microsoftu, později se potvrdilo, že škodlivé rozšíření distribuoval pouze Cursor. Mnoho otázek o tomto útoku na dodavatelský řetězec ale zůstává nezodpovězených, včetně toho, jak aktéři hrozby publikovali škodlivé rozšíření pod jménem Anthropicu na tržišti Cursoru a zda byly během incidentu kompromitovány systémy Cursoru nebo Anthropicu.
Krádež kryptoměn za 6,3 miliardy dolarů
Binance, největší kryptoměnová burza na světě, spojila krádež zhruba 6,3 miliardy dolarů v kryptoměnách s kompromitovaným notebookem jednoho DevOps inženýra. Burza uvedla, že tento přístup umožnil útočníkům odeslat neoprávněné výběrové transakce poté, co se dostali k servisnímu kontejneru, a dosud nenašla žádný důkaz o úniku soukromého klíče k peněžence.
„Aby bylo jasno: útočník nevyužil jednoduše oprávnění jednoho inženýra a nešlo o jedinou akci ‚na jedno kliknutí‘. Šlo o složitější útočný proces. Naše vyšetřování nepřipsalo odpovědnost žádné jednotlivé osobě,“ uvedl spolu-CEO Binance Richard Teng. Binance rovněž uvedla, že „odhalila další body průniku“, stále ale „shromažďuje fakta a podělí se o ně přímo, jakmile je bude mít“. „Binance pokryje veškeré ztráty z fondu SAFU a z vlastních prostředků společnosti. Uživatelské prostředky jsou v bezpečí. Jakmile bude náprava dokončena, zveřejníme rovněž aktualizovaný Proof of Reserves,“ uvedla.
Od útoku Binance pozastavila vklady a výběry, zatímco provádí bezpečnostní kontroly, zrušila autorizace pro dotčenou adresu a spolupracuje s blockchainovými analytickými partnery a orgány činnými v trestním řízení na vysledování a získání odcizených prostředků.
Ačkoliv společnost incident nespojila s žádnou hackerskou skupinou ani aktérem hrozby, blockchainová analytická firma TRM útok připsala skupině TraderTraitor, severokorejské státem podporované hackerské jednotce sledované také jako Lazarus Group a APT38. „Dne 29. října 2026 útočník přesunul z peněženek Binance přibližně 6,36 miliardy USD na deseti blockchainech, většinu z toho během zhruba 20 minut počínaje 20:05 UTC. To z toho činí největší zaznamenanou krádež kryptoměn, zhruba čtyřnásobek hacku Bybitu za 1,5 miliardy USD z února 2025,“ uvedla TRM. Blockchainová analytická firma Chainalysis potvrdila zjištění TRM Labs a uvedla „s vysokou mírou jistoty“, že za hack Binance za 6,4 miliardy dolarů odpovídá TraderTraitor.
Zatímco emitenti stablecoinů Tether, Circle, Ripple a další od incidentu zmrazili zhruba 2,7 miliardy dolarů, útočníci stále ovládají asi 2,4 miliardy dolarů, které zmrazit nelze. „Tether, Circle, Ripple a World Liberty Financial zmrazili asi 2,67 miliardy USD ve stablecoinech a Bezpečnostní rada Arbitrumu zmrazila na své síti 8 426 ETH a 74,6 milionu ARB, celkem tedy zhruba 2,7 miliardy USD,“ dodala TRM.
„Útočník závodil se zmrazováním tím, že prodával USDT tvůrcům trhu a půjčoval si ETH proti USDT na Aave. Nyní drží více než 420 000 ETH a 18 270 BTC, tedy asi 2,4 miliardy USD v aktivech mimo dosah jakéhokoliv emitenta.“
Hackeři z TraderTraitor byli dříve spojeni s mnoha dalšími velkými krádežemi kryptoměn, včetně krádeže 1,5 miliardy dolarů při hacku Bybitu v únoru 2025. S 6,36 miliardy dolarů je nyní útok na Binance největší zaznamenanou krádeží kryptoměn.
Podezření na implantát v hardwarové peněžence Trezor
Výrobce hardwarových peněženek Trezor obdržel věrohodné zprávy o podezření na hardwarový implantát na krádež kryptoměn v zařízení Trezor Safe 5 prodávaném jeho prodejcem CryptoBilis v jihovýchodní Asii. Ačkoliv firma zatím zařízení neobdržela k prozkoumání a potvrzení, zda škodlivý implantát obsahuje, varovala potenciálně dotčené uživatele, aby přesunuli své soukromé klíče a digitální aktiva do prokazatelně bezpečných peněženek.
Peněženky Trezor jsou fyzická zařízení, která uchovávají soukromé klíče ke kryptoměnám a autorizují transakce. Safe 5 je jeden z nejnovějších modelů a aktuálně je k dostání v oficiálním obchodě. Podle Trezoru obavy vyvstaly poté, co firma obdržela zprávu od indonéského uživatele, který si zařízení Safe 5 koupil od CryptoBilis přes Tokopedii v srpnu 2026. Uživatel jej otevřel a mezi hlavní deskou peněženky a displejem našel další plošný spoj vybavený mobilním modulem a anténou.
Na základě nepotvrzených informací dodaných tímto zákazníkem se zdá, že implantát je schopen číst informace zobrazené na displeji, včetně obnovovací fráze peněženky, a po připojení je přenášet přes mobilní síť. CryptoBilis je týž prodejce, který figuroval v incidentu s implantátem Ledger, jenž se odehrál začátkem tohoto měsíce, a implantáty v obou zařízeních se zdají být podobné formou i funkcí.
Ledger kompromitaci později potvrdil a požádal prodejce a distributory v jihovýchodní Asii a Hongkongu, aby zastavili veškerý prodej, dokud vyšetřování nepotvrdí jejich bezpečnost. V reakci na incident s Ledgerem, a ještě předtím, než měl jakýkoliv náznak, že je sám zasažen, Trezor okamžitě 9. října 2026 zastavil prodej zařízení přes CryptoBilis. Firma později oznámila, že globálně přeorganizuje a zpřísní svou síť prodejců, aby udržela vyšší úroveň bezpečnosti.
Trezor uvádí, že neví o žádných prostředcích odcizených v důsledku útoku na dodavatelský řetězec, a slíbil poskytnout aktualizace, jakmile zařízení obdrží — to je mu právě zasíláno. Mezitím se od začátku tohoto měsíce objevily četné zprávy o ztrátách uživatelů Ledgeru a nedávné oznámení singapurské policie přidalo k celkovému součtu dalších 3 500 000 dolarů.
Trezor prozatím doporučuje nenastavovat ani nepoužívat žádné zařízení zakoupené přes CryptoBilis od března 2026 dál. Uživatelům, kteří tak již učinili, se doporučuje přesunout prostředky do nově vytvořené peněženky s novou obnovovací frází. Kupující s dokladem o koupi mohou Trezor kontaktovat ohledně náhradního zařízení nebo voucheru na nové zařízení.
Kritická chyba v linuxovém jádře
Bezpečnostní výzkumníci z Anthropicu vyvinuli exploit pro kritickou zranitelnost linuxového jádra, která neautentizovaným útočníkům umožňuje vzdáleně spouštět příkazy jako root na serverech provozujících Multipath TCP (MPTCP) listenery.
Chyba, sledovaná jako CVE-2026–98432, postihuje i běžná TCP spojení, ačkoliv vzdálené spuštění kódu nebylo veřejně předvedeno na serverech bez MPTCP listeneru. Multipath TCP (MPTCP) je funkce protokolu TCP, která umožňuje jednomu spojení využívat více síťových cest zároveň a zlepšit tak výkon a spolehlivost. Běžně se používá v prostředích, kde mají zařízení více síťových připojení, například Wi-Fi a mobilní sítě.
CVE-2026–98432 je zranitelnost typu use-after-free v IPv4 TCP síťovém kódu jádra, která od týmu Linux kernel CVE obdržela skóre závažnosti 9,8 z 10. Zranitelnost postihuje linuxová jádra až do verze 4.4, včetně široce používaných distribucí jako Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a Rocky Linux.
Podle advisory linuxového jádra zranitelnost pramení ze souběhu (race condition) v tom, jak jádro zpracovává požadavky na TCP spojení, což může vést ke stavu use-after-free. „Funkce
tcp_v4_syn_recv_sock() přenáší vlastnictví
ireq->ireq_opt na potomkovský soket
(newinet->inet_opt), aniž by jej kopírovala,“ stojí v advisory. „Jiné cpu může souběžně zpracovat retransmitovaný SYN pro tentýž request soket a odeslat SYNACK z
tcp_check_req(). Funkce
tcp_v4_send_synack() a
inet_csk_route_req() čtou
ireq->ireq_opt pouze pod
rcu_read_lock() a
ip_build_and_send_pkt() a
ip_options_build() pak dvakrát čtou
opt->optlen.“
Podobný problém může nastat při migraci TCP request soketu, když je povoleno
net.ipv4.tcp_migrate_req nebo když se použije program
BPF_SK_REUSEPORT_SELECT_OR_MIGRATE.
Ačkoliv spuštění zranitelnosti nevyžaduje žádnou autentizaci, Red Hat uvádí, že zneužití tohoto souběhu je složitější než jen odeslání škodlivého síťového paketu. Red Hat klasifikuje zranitelnost jako potenciální problém typu odepření služby (DoS), který by mohl způsobit pád jádra, a přiděluje jí nižší skóre závažnosti 5,9, protože zneužití je komplexní.
Výzkumníci z Anthropicu nicméně předvedli, že zranitelnost lze za určitých podmínek zneužít ke vzdálenému spuštění kódu. Zpráva Anthropicu vysvětlila, že nevydaný AI model Claude vyvinul exploit, který obešel randomizaci rozložení adresního prostoru jádra (KASLR) a spustil libovolné příkazy jako root na linuxovém serveru provozujícím MPTCP listener. Podle Anthropicu trvalo exploitu zhruba 53 minut, než dosáhl vzdáleného spuštění kódu s právy root, což ukazuje, že zranitelnost lze zneužít k víc než jen DoS útokům.
Ačkoliv MPTCP obvykle není v aplikacích ve výchozím nastavení povoleno, některý software jej povoluje automaticky. Počínaje Go 1.24 programovací jazyk ve výchozím nastavení povoluje MPTCP pro TCP listenery na Linuxu, pokud to jádro podporuje. Kvůli tomu mohou některé síťové služby založené na Go povolit MPTCP listenery, aniž by o tom administrátoři věděli.
Zranitelnost byla opravena v upstream linuxovém jádře a zpětně portována do udržovaných větví jádra. Bezpečnostní aktualizace ale zatím nebyly vydány pro všechny dotčené linuxové distribuce. Podle bezpečnostního trackeru Canonicalu zůstávají zranitelné Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS, 26.04 LTS a 26.10, přičemž opravy jádra byly k 30. říjnu rozpracované.
Red Hat rovněž uvádí jako zasažené RHEL 8, 9 a 10, s opravami plánovanými pro budoucí aktualizace. RHEL 7 zasažen není, protože jeho jádro zranitelný kód neobsahuje.
V pokynech ke zmírnění poskytovatel podpory pro Rocky Linux, společnost CIQ, potvrzuje, že zasažené jsou i Rocky Linux 8, 9 a 10, a sdílí dočasnou ochranu pomocí firewallu pro dotčené systémy.
Podle bezpečnostního trackeru Debianu byla zranitelnost opravena v balíčku jádra verze 6.1.190–1 pro Debian 12 (Bookworm) a 6.12.113–1 pro Debian 13 (Trixie). Opravené balíčky jsou k dispozici i pro Debian testing a unstable.
Opravy pro některé dotčené verze jádra vydali i další linuxoví dodavatelé, včetně Oracle Linuxu, Amazon Linuxu a SUSE. Zranitelnost nepostihuje macOS, který používá jádro XNU od Applu, nikoliv linuxové jádro.
Administrátorům se doporučuje zkontrolovat bezpečnostní advisory své distribuce a nainstalovat aktualizované balíčky jádra, jakmile budou k dispozici. U systémů, pro které zatím záplaty nejsou k dispozici, může riziko snížit omezení přístupu na důvěryhodné sítě nebo IP adresy. CIQ rovněž doporučuje dočasně blokovat IPv4 TCP pakety obsahující IP options dřív, než se dostanou ke zranitelnému kódu pro zpracování TCP, a sdílel příklady pravidel nftables, která tento typ provozu dokážou blokovat.
Společnost upozorňuje, že samotné vypnutí MPTCP nestačí, protože podkladovou zranitelnost lze spustit i přes běžný TCP provoz.
Volt Typhoon skrývá zero-day útoky pomocí frameworku Silent Train
Čínská státem podporovaná hackerská skupina Volt Typhoon používá framework, který se spoléhá na rotující řetězce propojených zařízení kompromitovaných na vyžádání, mimo jiné pro zero-day útoky cílící na vysoce hodnotné systémy. Framework dostal název Silent Train, protože jej aktér hrozby nasazuje proti vybraným cílům, po každé operaci jej vyčistí a průběžně obnovuje.
Výzkumníci z Black Lotus Labs, oddělení pro výzkum hrozeb komunikační společnosti Lumen, sledují Silent Train tři roky a potvrdili, že Volt Typhoon zneužil nejméně čtyři zero-day zranitelnosti při útocích cílících na okrajovou a správní infrastrukturu. Mezi cíle patří telekomunikační firmy, vládní agentury, obranní dodavatelé, vzdělávací instituce, utility a kritická infrastruktura, poskytovatelé satelitních služeb, IT firmy, MSP, doprava, letectví a záchranné služby.
Pozorování Black Lotus Labs naznačují, že nejčastěji cílenými regiony jsou Kalifornie, Texas a Havaj, což naznačuje zaměření na indo-pacifické záležitosti.
Volt Typhoon dříve cílil na americkou kritickou infrastrukturu, včetně komunikačních, energetických, dopravních a vodárenských systémů, přičemž CISA varovala, že se snaží získat přístup pro potenciální narušení během budoucí krize nebo konfliktu. Podle výzkumníků bylo nasazení Silent Train zčásti podníceno narušením KV-Botnetu ze strany FBI, botnetu, který Volt Typhoon používal k úniku před detekcí při útocích na kritickou infrastrukturu v USA.
Silent Train je prakticky relay infrastruktura tvořená kompromitovanými zařízeními, kterou Volt Typhoon používá ke skrytí původu svých útoků. Operátoři směrují svou aktivitu přes VPS infrastrukturu mimo Spojené státy a poté ji vedou přes napadená zařízení, jako jsou routery fungující jako mezilehlé relaye, než spustí útoky.
Black Lotus Labs uvádí, že jako zámořské relaye sloužily modemy Intelbras, zatímco zařízení Netgear Orbi fungovala jako přeskoky (hops) v USA. Používání Silent Train aktérem hrozby zahrnuje zneužívání zranitelností, krádeže přihlašovacích údajů, exfiltraci dat a udržování perzistentního vzdáleného přístupu ke kompromitovaným systémům.
Monitorováním aktivity Silent Train dokázali výzkumníci pozorovat zero-day exploity pro následující produkty:
- CVE-2026–16812 – VeloCloud Orchestrator
- CVE-2026–20127 – Cisco Catalyst SD-WAN
- CVE-2025–8875 a CVE-2025–8876 – N-able N-central
- CVE-2024–39717 – Versa Director
- Quest KACE (podezření na zero-day)
Kompromitace těchto platforem dává aktérům hrozby širokou administrátorskou kontrolu, což umožňuje krádež přihlašovacích údajů, vzdálený přístup a dosah k navazujícím (downstream) zákazníkům bez „hlučného“ laterálního pohybu, který by mohl spustit detekci. „K sestavení těchto relací její operátoři zneužívají vystavená webová rozhraní na SOHO, IoT a dalších relay zařízeních a poté nasazují jen nástroje potřebné k umožnění řetězeného SSH přístupu přes kompromitovaný uzel,“ vysvětluje Black Lotus Labs ve své zprávě. Po skončení relace, obvykle do 8 hodin, aktéři hrozby odstraní z jednorázových relayí všechny své nástroje, klíče a konfigurační soubory.
Začátkem roku 2025 si výzkumníci všimli, že se framework stal hybridním a používá jednorázové relaye vedle kompromitovaných podnikových systémů, které si ponechával jeden až tři měsíce. Black Lotus Labs se domnívá, že Silent Train byl vyhrazen pro vysoce hodnotné cíle a pečlivé, manuálně řízené operace prováděné v časovém pásmu China Standard Time (CST). Použití zero-day zranitelností proti těmto cílům tento předpoklad dále posiluje.
Výzkumníci doporučují zpevnit zabezpečení kolem centralizovaných systémů správy, omezit přístup z internetu k administrátorským rozhraním, rychle záplatovat zranitelnosti a centralizovat logy s delší dobou uchovávání. Dále radí sledovat neobvyklou administrátorskou aktivitu, prověřit důvěryhodná spojení, která by mohla vystavit zákaznické nebo partnerské sítě, a řídit se pokyny CISA a NCSC k Volt Typhoon.
Ve zkratce
- Podle CISA je chyba v GitLabu s nejvyšší úrovní závažnosti nyní aktivně zneužívána v reálném prostředí
- Malwarová kampaň „Hugging Face“ se vrací, aby zneužila grafické karty k těžbě kryptoměn
- Společnost Japan Airlines se stala obětí úniku dat způsobeného třetí stranou, při kterém došlo k odhalení údajů o cestujících
- Falešná kryptoměnová aplikace v Apple App Store souvisí s krádeží peněženky v hodnotě 23 000 dolarů
- Rozšíření pro Chrome s 13,4 miliony instalací byla přistižena při manipulaci s výsledky vyhledávání
- Nový zero-day útok na firewall společnosti Cisco je zneužíván k vyřazení zařízení SSL VPN z provozu
- Policie zablokovala službu Virtualine, která je spojena s ransomwarem a kyberkriminalitou
- Japonská společnost GMO vyzývá zákazníky, aby v souvislosti s hrozbou ransomwaru vypnuli počítače
- Únik dat z Kodanské univerzity odhalil údaje o 525 000 lidech
- Bývalý pentester využil systém ARTEX AI k odcizení 8,2 milionu datových záznamů
- Kritická chyba zabezpečení „HTTP2Shell“ v kompresním formátu Brotli si vyžádala vydání nouzových oprav
O seriálu
Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET, bezpečnostního týmu CDT-CERT provozovaného společností ČD - Telematika a bezpečnostních specialistů Jana Kopřivy ze společnosti Nettles Consulting a Moniky Kutějové ze sdružení TheCyberValkyries. Více o seriálu…