 »   »  Postřehy z bezpečnosti: zaměřeno na TV

Dnes se budeme věnovat zábavě, která vládla světu před příchodem Internetu, tedy sledování televizních obrazovek. I v této oblasti jde pokrok kupředu a máme tak IPTV i chytré televize.

Televizní zábava jinak

Právě v IPTV platformě Ministra, která je používána jako platforma, k níž se připojují set-top boxy ukrajinského výrobce Infomir, aby mohly přijímat vysílání, byly nalezeny kritické zranitelnosti. Platforma, která zároveň slouží poskytovatelům IPTV služeb ke správě klientů, je postavena na PHP a pro práci s ní je potřeba se přihlásit.

Některé ovládací panely obsahují funkce určené pro využití funkcí API Ajaxu. V logice aplikace je napsáno, že se má kontrolovat obsah hlavičky X-Requested-With a pokud je v hlavičce XMLHttpRequest, pak se má obsah proměnné $this- nastavit na isAjax . Tato metoda je určena čistě pro Ajax a zda je uživatel přihlášen, tedy kontroluje pouze v případě, že vyhodnotí, že se o Ajax jedná.

Výzkumníkům firmy CheckPoint se podařilo obejít přihlášení jednoduše tím, že hlavičku neodeslali. Tím se jim povedlo vyvolat nezamýšlené chování aplikace, které jim následně umožnilo provádět útoky SQLi útoky nebo zapisovat vlastní soubory a v případě souborů PHP pak i spouštět vlastní kód. Zranitelnost byla objevena před rokem a záplata byla vydána téměř ihned, vzhledem k četnosti používání platformy však panují obavy, že všechny systém stále nejsou záplatovány.



Top 10 zemí podle počtu poskytovatelů služeb využívajících platformu Ministra

Přitom pokud by útočník pronikl do této platformy, mohl by získat citlivé informace o zákaznících nebo změnit obsah odesílaný do set-top boxů.

V uplynulém týdnu to ovšem nebyl jediný odhalený případ, kdy zranitelnost mohla vést k podstrčení vlastního videa útočníka. Druhý případ však již nebyl tak závažný, neboť se jednalo o zranitelnost využitelnou pouze v rámci lokální sítě. Tato zranitelnost se týkala chytrých televizí prodávaných pod značkou SUPRA. Zranitelnost umožňovala útočníkovi vložit do vysílání vlastní soubor a bez jakéhokoliv přihlášení zobrazit falešné video.

Záplatujte BlueKeep

NSA urguje uživatele Windows, aby neotáleli s aplikováním záplaty na zranitelnost BlueKeep. Odborníci se shodují, že je jen otázkou času, kdy začne být zranitelnost častěji zneužívána. Nejen, že se zvyšuje množství PoC exploitů, ale dokonce už i uživatel vystupující pod přezdívkou Zǝɹosum0×0 vyvinul modul do Metasploitu.

Vzhledem k tomu, že zranitelnost BlueKeep má potenciál k tomu, aby byla zneužita podobně, jako byly zneužity zranitelnosti (EternalBlue exploit a DoublePulsar backdoor), které dříve unikly právě NSA, není se čemu divit.

Hrubou silou na databáze

Útočníci infikovali 50 000 MSSQL a serverů PHPMyAdmin rootkitem. Útok probíhá s využitím staré dobré hrubé síly aplikované na veřejně dostupné Windows MS-SQL a PHPMyAdmin vyhledávané jednoduchým skenerem portů. Po úspěšném přihlášení s právy správce spustí útočníci sekvenci SQL příkazů a stáhnou samotný payload, který pak spustí s administrátorskými právy.

Na pozadí využívá payload známou zranitelnost umožňující eskalovat oprávnění na úroveň systému. Dalším krokem je instalace malware na těžbu měny TurtleCoin. Pro udržení se v systému pak malware využívá podepsaný kernel-mode rootkit. Certifikát používaný rootkitem byl vydán certifikační autoritou Verisign, je expirovaný a je na jméno falešné čínské firmy Hangzhou Hootian Network Technology. K dispozici je seznam IoC.