 »   »  Potřebujeme pravidla pro vývoj umělé inteligence?

Skutečnost, že technologie mohou být pro člověka nebezpečné, je dobře známá a současně působí téměř banálně. S douškem, že vývoj nelze zastavit by se mohlo na první pohled zdát, že věda a výzkum se žádnými regulativy příliš spoutávat nenechají. Pokud bychom se ale podívali podrobněji, tak například zbrojní průmysl nebo oblasti bioetiky podléhají poměrně silným regulacím, které jasně stanovují, co se v nich zkoumat smí a co nikoliv.

Oblast umělé inteligence má to štěstí (nebo tu smůlu), že je natolik mediálně oblíbené, že se dostává do centra zájmů politiků často v ne zcela očekávaných souvislostech. Její významnou devizou je také skutečnost, že její dopady (byť většinou ne zcela reálné) si dovede většina lidí představit na základě sci-fi filmů či literatury. Není proto překvapivé, když se ve společnosti objevují hlasy, které říkají, že bychom umělou inteligenci, respektive její vývoj měli určitým způsobem regulovat.

Pro samotnou Evropskou komisi je vývoj umělé inteligence a její implementace do nejrůznějších oblastí lidského života velké téma a za tímto účelem zřídla několikpracovních skupin, které se mu věnují, ale také na samotný rozvoj a výzkum investuje nemalé prostředky. Vzhledem k tomu, že je nyní po volbách, lze obtížně predikovat další vývoj ve vztahu ke komisy nebo rozpočtu, ale lze očekávat, že žádné dramatické změny v této oblasti očekávat nelze.

Proč říci ne regulaci

Důvody proč regulaci vývoje AI odmítnout jsou poměrně jasné. Především většina zdrojů na její vývoj jde ze soukromých zdrojů, jde o jednu z oblastí výzkumu, ve které se daří privátním prostředkům a bylo by zřejmě nevhodné do toho prostředí nějak regulativně vstupovat. Jakým způsobem by bylo možné omezovat vývoj AI v privátní oblasti v současné době není možné jednoduše nahlédnout, ale zřejmě by to bylo možné jen s největšími obtížemi.

Druhý důvod je spojený s konkurenceschopností – nelze očekávat, že by například Rusko nebo dokonce Čína k nějaké regulaci přistoupily a EU, pokud by byla jediným subjektem, který provádí regulaci vývoje by byla ekonomicky, a především technologicky hendikepovaná. Z hlediska rozvoje konkurenceschopnosti něco takového nedává touto optikou valný smysl.

V neposlední řadě pak lze říci, že pokud má vývoj systémů alespoň částečně otevřený a modulární charakter, je velice těžké o nějaké regulaci systematicky uvažovat, neboť není zřejmé, koho by ve vztahu k vývoji zasáhla. Každou jednotlivou komponentu, modul či knihovnu je možné využít různě.

Hlasy pro

Existují ale také opačné hlasy. Například Amy Webb, profesorka New York University a zakladatelka Future Today Institute tvrdí, že AI znamená výrazné posílení pozic korporací, které mají přístup k velkému množství dat a tím mají také velkou moc. V tomto ohledu jsou pak lákavé pro autoritářské režimy nebo obecně pro vlády, protože v nich vidí nástroj globální strategické výhody. Nejsilnější zbraní USA nebudou zřejmě atomové zbraně, ale Google, Amazon, Microsoft, Apple či Facebook. Jejich možnosti z hlediska manipulace s uživateli, sdílení dat s vládami nebo naopak vypojení komunikační a informační infrastruktury jsou značné.

Webb navrhuje, aby došlo k regulaci sociálních sítí a především k otevření diskuse o tom, co se děje s uživatelskými daty. Zajímavým krokem je pak názor, že by společnosti měli akcentovat udržitelný rozvoj před krátkodobými cíli, což ostatně v Evropě zdůrazňuje také José van Dijck. Skutečnost, že by firmy masově upřednostnili veřejné blaho (navíc obtížně definované) před ziskem, který od nich očekávají akcionáři se zdá být velice nepravděpodobná. Současně je ale třeba říci, že velká část klíčových hráčů zdůrazňuje, že třeba oblast sociálních sítí nebo obecně ochrany osobních dat by měla být regulována.

Evropská komise se nyní rozhodla, že otevře širší diskusi ohledně omezení vývoje AI, kterou by ale chtěla diskutovat také s USA, Kanadou či Singapurem, v budoucnosti pak na platformě G7 či G20. Současně je ale jasné, že cesta k regulaci nebude snadná. Pokud by se na ní ale shodly USA a EU, mohla by mít šanci například tím, že by jejich technologie mohly využívat jen státy či korporace, které budou etická pravidla dodržovat také.

Unijní pravidla

Evropská komise podpořila vznik sedmi pravidel, která se snaží rámovat jisté etické zásady vývoje systémů s umělou inteligencí (celý dokument má asi 40 stran a je to zajímavé čtení). V zásadě nejde o nic překvapivého, protože tyto zásady dobře odpovídají základním myšlenkovým vzorcům v oblasti celé konstituce informační společnosti: