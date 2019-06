Sony a Microsoft na poli streamování her

Jako první viditelný příchod technologie pro hraní her na víceméně jakémkoli zařízení díky rychlému internetu a využívání cloudových serverů bychom mohli považovat technologii společnosti Nvidia stojící na výzkumu a disertační práci jedné mladé americké studentky. Nyní o několik let později se na toto pole hrnou všichni velcí hráči, počínaje Applem (služba Arcade) a konče Googlem (služba Stadia).

Dobře víme, že snažení za účelem prodeje streamování her míst prodeje fyzických kopií už delší dobu probíhá i na tradičních platformách Xbox a Playstation. Sony a Microsoft dokonce před několika dny oznámily, že v této oblasti spojují svoje síly a technologii streamování her (resp. obsahu obecně) vyvinou společně – v případě Sony jako navazující na Playstation Now, v případě Microsoftu jako novou službu xCloud. Dle Bloombergu to bylo překvapením i pro samotné zaměstnance divize Sony PlayStation.

Jde o spolupráci o to zajímavější, že Sony a Microsoft jsou na poli herních konzolí pochopitelně rivaly. A též překvapivě může znít informace, že vývoj bude probíhat pro platformu Microsoft Azure, kde bude zkoumána možnost provozu streamování obsahu a her pro Sony.

Microsoft tak nadále pokračuje ve svém novém pragmatickém přístupu, kdy už není ideologickým problémem hostovat linuxové systémy (Azure jako takové používá speciální Microsoftí Linux pro přepínače) a není důvod, proč by divize Azure nepřinesla Microsoftu nemalé peníze díky provozování služby pro Sony, v duchu hesla „pořád lepší než kdyby Sony ty peníze utratila třeba u Amazonu“. Podrobnosti se ale teprve dozvíme.

KDE Plasma 5.17 umí sdílení obrazovky na Waylandu

Do vydání KDE Plasmy 5.16 se to sice nestihlo, ale Plasma 5.17 potěší všechny fanoušky Waylandu a screen-sharingu. Tato verze by totiž měla přinést již kompletní podporu pro tuto věc, a to postavenou na Pipewire a XDG-Desktop-Portal. Funkcionalita sdílení by zde měla být podobná běžnému VNC.

Z dalších novinek Phoronix zmiňuje vylepšení KDE Frameworks 5.59, které si nyní poradí se soubory obsahujícími v názvu znaky nepodporované aktuálním souborovým systémem. Různých vylepšení dozná též prohlížeč obrázků Gwenview /zejména nakládání s náhledy), či Samba+Dolphin atd.

X.Org Server dostane lepší systém použití XWayland

Do grafického serveru X.Org byly zaslány změny, které vylepšují mechanismus spouštění XWaylandu na požádání. Díky tomu poběží lépe různé aplikace. Za kódem stojí vývojář Carlos Garnacho, princip přitom spočívá v tom, že vytvoření povrchu okna je řešeno klientem ještě před kompozitorem. To je nezbytná cesta pro to, aby bylo možné spouštět XWayland ve chvíli, kdy jej [nějaká] aplikace potřebuje. Kód by měl být součástí záříjového GNOME 3.34, otázkou tak pouze zůstává, kdy dojde k jeho začlenění do X.Org Serveru.

ASRock představil první grafickou kartu pro Thunderbolt 3

Od otevření vysoce univerzálního rozhraní Thunderbolt, kdy mimo jiné došlo k faktickému odpoutání od světa pouze Applu, se objevují další a další zajímavá řešení. Známý výrobce (nejen) základních desek ASRock ukázal na Computexu zajímavou grafickou kartu: AMD Radeon RX 570 s označením RX570TM-ITX/TBT a v provedení Thin Mini-ITX.

Karta se připojuje rozhraním Thundebrolt 3.0 (typu C) s přenosovou rychlostí 40 Gbit/s, sama pak dále poskytuje čtyři USB 3.1 Gen1 porty, gigabitový Ethernet a také SATA 6Gbit/s rozhraní. Použití je nasnadě: v rámci mini ITX počítačů (těmi je ASRock též znám), případně jako výrazné vylepšení schopností notebooku s Thunderbolt 3.0 konektorem typu C.

MX Linux 18.3 s aktualizovaným Debianem

Nová verze MX Linuxu staví na základu v podobě Debianu 9.9. Do vínku dostala jádro označované jako Linux 4.19.37–2, které mimo jiné zahrnuje patche na chybu Zombieload. Tvůrci zapracovali na instalátoru, který nyní klidně instaluje systém na pozadí, zatímco se uživatel probírá konfigurací systému.