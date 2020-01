 »   »  Připojení obrazu disku pod běžným uživatelem bez oprávnění roota

Tradiční mount

Linux nepotřebuje žádnou speciální podporu pro to, abyste připojili obraz disku v souboru a mohli pracovat s jeho obsahem. Pokud jste root, stačí zavolat něco jako:

# mount -o loop disk.iso /mnt/data/

Tohle jste zřejmě věděli. Ve zvoleném adresáři se objeví obsah souborového systému a vy máte přístup k datům na disku. Tohle funguje dobře. Pokud jste root.

Jako běžný uživatel máte s tímto přístupem smůlu, protože obecné právo připojovat či odpojovat disky by vytvořilo v systému významnou bezpečnostní díru. Uživatel by mohl připojit cokoliv kamkoliv a nahradit tak libovolné systémové soubory svými vlastními.

Přístup k systémovému volání mount() má tedy jen root. Utilita mount má sice nastaven setUID bit a běží tedy vždy pod rootem, běžnému uživateli ale na požádání připojí jen ta média, u kterých je to výslovně povoleno v konfiguračním souboru /etc/fstab .

Běžný uživatel

Ovšem i běžnému uživateli by se někdy hodilo mít možnost se takto pohodlně dostat k souborům na obrazu disku. Jednou z možností by bylo rozbalit si obraz pomocí nějaké utility ( 7z rozumí například CD formátu ISO9660). To ovšem není totéž, jako zapisovat přímo do uloženého obrazu.

Můžeme chtít například upravit data na obraze virtuálního stroje, než ho nabootujeme. Nebo máme obraz ve formátu, kterému běžné kompresní utility nerozumí, ale náš systém s ním umí pracovat. Můžeme také jednoduše chtít pracovat s obrazem bez práv roota, protože každé jejich zbytečné použití je prostě zbytečné.

V Linuxu k takové akci poslouží velmi dobře balíček udisks2, který máte už dost možná už nainstalovaný v systému. Pokud ne, požádejte svého správce o instalaci. Už ho nebudete nikdy muset obtěžovat s požadavky na připojení uživatelských obrazů disků.

Příkaz udisksctl

Pokud máte balíček nainstalovaný, můžete používat utilitu udisksctl , která je jeho součástí. Ta dovoluje připojovat obrazy disků do souborů v adresáři /dev i běžnému uživateli. Může to dělat každý uživatel, který je oprávněný připojovat vyměnitelná média, tedy uživatel přihlášený na místní konzoli.

Základní použití je snadné, pokud už máte na disku obraz, zavolejte:

$ udisksctl loop-setup -f disk.img Mapped file disk.img as /dev/loop8.