Programovací jazyk F#: proměnné, funkce a datové typy

Obsah

1. Tisk hodnot na terminál mimo smyčku REPL

2. Přiřazení hodnot k symbolům

3. Rozdílné chování interpretru fsi





4. Neměnitelné hodnoty v jazyku F#

5. Syntaxe pro modifikaci proměnné





6. Měnitelné hodnoty aneb vstup do prvního stupně programátorského pekla

7. Reference

8. Použití referencí – jednoduchý čítač

9. Alternativní syntaxe zápisu operací s referencemi

10. Malá odbočka – standardní funkce incr

11. Základní datové typy v jazyku F#

12. Typ unit

13. Typová inference a konstanty

14. Polymorfické funkce

15. n-tice

16. Záznamy

17. Typová inference u záznamů

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Tisk hodnot na terminál mimo smyčku REPL

V programovacím jazyku F# můžeme využít interaktivní smyčku REPL pro postupné vyhodnocování jednotlivých výrazů. Výsledky těchto výrazů, což je vždy jak hodnota, tak i typ, jsou ihned vypisovány na terminál. Ovšem v reálných aplikacích nebo při spouštění skriptů přes dotnet fsi se výsledky jednotlivých výrazů pochopitelně nevypisují. Jak je tedy možné i v aplikacích popř. ve skriptech vypsat nějakou hodnotu na obrazovku resp. na terminál? K tomuto účelu můžeme použít standardní funkci nazvanou printf, která se, jak ostatně uvidíme dále, používá podobně jako stejně pojmenovaná funkce v céčku či dalších jazycích.

Prvním parametrem této funkce je formátovací řetězec, který může, ale také nemusí obsahovat specifikaci formátování, řídicí znaky atd. Samozřejmě v případě, že tento řetězec žádné speciální znaky neobsahuje, vypsat zprávu na terminál přímo následujícím způsobem:

printf "www.root.cz"

To ve skutečnosti není ideální řešení; lepší je řetězec předat jako další parametr:

printf "%s" "www.root.cz"

Překladač i interpret provádí kontrolu formátovacího řetězce a typu dalších parametrů:

printf "%d" "Hello world"

Tento program je označen jako chybný:

The type 'string' is not compatible with any of the types byte,int16,int32,int64,sbyte,uint16,uint32,uint64,nativeint,unativeint, arising from the use of a printf-style format string

Prvním parametrem funkce printf musí být formátovací řetězec, což je opět kontrolováno:

printf 42

I tento program je označen jako chybný:

The type 'int' is not compatible with the type 'Printf.TextWriterFormat<'a>'

Naopak tento program je plně funkční:

printf "answer is %d" 42

2. Přiřazení hodnot k symbolům

V programovacím jazyku F# se setkáme s konceptem, který se do jisté míry podobá konceptu proměnných v dalších programovacích jazycích. S využitím klíčového slova let je možné vytvořit takzvanou vazbu (neboli binding) mezi novým symbolem (jménem) a nějakou hodnotou, která je obecně výsledkem nějakého výrazu (i konstanta je výrazem). V tom nejjednodušším případě může definice takové vazby vypadat následovně:

let x = 42

S nově vzniklým symbolem můžeme provádět výpočty nebo s ním manipulovat tak, jako přímo s hodnotou:

let x = 42 printf "x=%d" x

Možné je pochopitelně i provedení jednoduchého výpočtu s dosazením výsledku do nového symbolu:

let x = 42 printf "x=%d" x let y = x + 1 printf "y=%d" y

Jednou definovaný symbol ovšem nelze v daném bloku (viz dále) redefinovat, takže následující řádky nejsou korektní a překladač nás na tento problém upozorní:

let x = 42 printf "x=%d" x let x = 6502 printf "x=%d" x

Chyba je v tomto případě detekována na čtvrtém řádku:

Duplicate definition of value 'x'

To ovšem znamená, že ani následující zápis není korektní:

let x = 42 printf "x=%d" x let y = x + 1 printf "y=%d" y let x = y + 1 printf "x=%d" x

Chybová zpráva je v tomto případě detekována na sedmém řádku:

Duplicate definition of value 'x'

Poznámka: z výše uvedeného plyne, že let slouží k definici symbolu, nikoli však k přiřazení nové hodnoty k symbolu.

3. Rozdílné chování interpretru fsi

V případě, že předchozí programové řádky (a v tomto případě klidně i bez řádků s printf) přepíšete do interaktivního REPLu jazyka F# (dotnet fsi, lze ho však spustit i na repl.it, jak již víme z úvodního článku), bude chování kupodivu velmi odlišné, protože se bude zdát, že s pomocí let skutečně můžeme proměnné redefinovat a tím pádem jim přiřazovat nové hodnoty:

> let x = 42;; val x: int = 42 > let y = x + 1;; val y: int = 43 > let x = x + 1;; val x: int = 43

Ve skutečnosti se zde ovšem jedná o odlišný koncept – takzvaný shadowing. Nově definovaný symbol (v tomto případě symbol x) „zastíní“ předchozí symbol. Ten sice stále existuje, ale je v daném kontextu nedostupný.

Sice poněkud předbíháme, ale shadowing se projeví například i uvnitř funkce:

let shadow = let a = 1 let a = 2 a printf "%d" shadow

Tento program vypíše hodnotu 2.

Poznámka: v OCamlu, jak ostatně uvidíme v dalším článku, k tomuto problému nedochází, neboť tento jazyk vyžaduje použití klíčového slova in, které celý koncept osvětluje.

4. Neměnitelné hodnoty v jazyku F#

Až do této chvíle by se mohlo zdát, že se v případě příkazu let vlastně jedná o klasickou deklaraci proměnné, což je i důvod, proč se i v programovacím jazyku F# mluví o proměnných. Co ovšem může být zpočátku matoucí, je fakt, že takto definované proměnné nejsou ve skutečnosti měnitelné (mutable), takže samotný termín „proměnná“ (variable) může vést k nesprávným závěrům. Ostatně pokusme se pro zajímavost změnit hodnotu proměnné x. První úkol bude zjistit, jak se vlastně tato operace (modifikace hodnoty proměnné) provádí. První pokus může vypadat takto:

let x = 42 printf "x=%d" x x = x + 1 printf "x=%d" x

Tento příklad je po syntaktické stránce (do určité míry!) korektní, ovšem jak je tomu z pohledu sémantiky? Po spuštění tohoto prográmku se vypíše:

x=42 x=42

Navíc překladač u tohoto příkladu vypíše varování:

The result of this equality expression has type 'bool' and is implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. 'let result = expression'. If you intended to mutate a value, then mark the value 'mutable' and use the '<-' operator e.g. 'x <- expression'.

Důvod pro toto varování je jednoduchý – zápis x = x + 1 totiž ve skutečnosti neznamená přiřazení nové hodnoty do proměnné x, ale jedná se o porovnání, zda x je rovno x+1 (což evidentně nemůže nastat) a výsledná hodnota typu bool (zde konkrétně false) je zahozena. Ostatně funkci operátoru = si lze velmi snadno ověřit na tomto demonstračním příkladu (operátor = je zvýrazněn i se svými operandy):

let x = 42 printf "x=%d" x printf "x=x+1? %b" (x=x+1) printf "x=42? %b" (x=42)

Výsledky budou vypadat následovně:

x=42 x=x+1? false x=42? true

5. Syntaxe pro modifikaci proměnné

Pro modifikaci proměnné je v programovacím jazyku F# zvolen poměrně dobře čitelný zápis (který ale pravděpodobně bude mást programátory v Go, kde znamená něco zcela odlišného):

existující_proměnná <- nová hodnota

V předchozím textu jsme si řekli, že proměnné jsou ve výchozím stavu neměnitelné, takže si vyzkoušejme, zda je tomu skutečně tak. V následujícím programu nejdříve deklarujeme a inicializujeme novou proměnnou x, poté se ji pokusíme modifikovat:

let x = 42 printf "x=%d" x x <- x + 1 printf "x=%d" x

Překladač nás v tomto případě správně upozorní na to, že se snažíme měnit neměnitelnou proměnnou. A dokonce nám ihned nabídne řešení, ke kterému se vrátíme v navazující kapitole:

This value is not mutable. Consider using the mutable keyword, e.g. 'let mutable x = expression'.

6. Měnitelné hodnoty aneb vstup do prvního stupně programátorského pekla

U předchozího demonstračního příkladu nám překladač nabídl jedno z možných řešení použitelných ve chvíli, kdy skutečně potřebujeme pracovat s modifikovatelnými proměnnými. Proměnnou musíme jako měnitelnou označit při její deklaraci klíčovým slovem mutable. Po takové úpravě již bude možné hodnotu proměnné měnit tak, jak to známe z klasických imperativních programovacích jazyků (zde konkrétně s využitím ← ):

let mutable x = 42 printf "x=%d" x x <- x + 1 printf "x=%d" x

Výsledky získané po spuštění tohoto demonstračního příkladu ukazují, že proměnná je skutečně měnitelná (a jedná se tedy o proměnnou v původním slova smyslu tohoto termínu):

x=42 x=43

Poznámka: zápis s mutable je zdlouhavý a je to tak vlastně dobře, protože použití měnitelných proměnných by mělo být spíše výjimečnou záležitostí (alespoň tak by tomu mělo být v „ideálním“ FP světě). Podobným směrem ostatně šel i jazyk Rust, kde se používá kratší modifikátor mut, takže vývojář není za použití měnitelné proměnné tak „trestán“ jako v jazyku F#.

7. Reference

Kromě explicitně měnitelných proměnných můžeme v jazyku F# používat i takzvané reference, což je koncept převzatý z jazyka OCaml (a dále upravený). Referenci si můžeme představit jako proměnnou obsahující adresu hodnoty uložené v operační paměti. Ovšem na rozdíl od céčka s jeho konceptem ukazatelů jsou ve skutečnosti reference v programovacím jazyku F# plně typované.

Proměnná obsahující referenci je deklarována s využitím modifikátoru ref:

let x = ref 42

Modifikace referencované hodnoty se provádí s využitím operátoru := (tedy nikoli šipky, jako je tomu u měnitelné proměnné):

x := 0

A pro získání hodnoty se používá operátor !, což je ukázáno na dalším řádku:

Printf.printf "x=%d

" !x

Poznámka: tyto zápisy jsou převzaty z OCamlu. V jazyku F# je navíc nabízen i alternativní zápis (který vypadá více „objektově“). Ten si ukážeme v dalším textu.

8. Použití referencí – jednoduchý čítač

Podívejme se nyní na jednoduchý „školní“ příklad, v němž je využita reference pro realizaci jednoduchého čítače. Bude se tedy jednat o proměnnou, jejíž hodnotu lze zvýšit o jedničku popř. danou hodnotu přečíst. Víme již, že proměnnou s referencí musíme deklarovat s využitím modifikátoru ref, změnu reference zařizuje operátor := a přečtení referencované hodnoty operátor !. Zbytek je již jednoduchý:

let x = ref 42 Printf.printf "x=%d

" !x x := !x + 1 Printf.printf "x=%d

" !x

Tento prográmek po svém spuštění vypíše:

x=42 x=43

Poznámka: reference ovšem mají i mnohem užitečnější způsoby využití, což je opět téma, kterému se ještě budeme věnovat.

9. Alternativní syntaxe zápisu operací s referencemi

Přístup k referencované hodnotě přes operátor ! a modifikace reference operátorem := je ve skutečnosti syntaxe, která byla převzata z jazyka OCaml. V F# je nabízena ještě jedna alternativní syntaxe, která s referencí pracuje tak, jakoby se jednalo o datovou strukturu s jediným měnitelným prvkem nazvaným Value. To tedy znamená, že namísto zápisu:

!reference

můžeme psát:

reference.Value

Navíc operace přiřazení nové hodnoty se namísto:

reference := výraz

může zapsat stylem:

reference.Value <- výraz

Náš příklad s čítačem je tedy možné přepsat do této podoby:

let x = ref 42 Printf.printf "x=%d

" x.Value x.Value <- x.Value + 1 Printf.printf "x=%d

" x.Value

10. Malá odbočka – standardní funkce incr

V jazyku OCaml existuje standardní funkce nazvaná incr, která dokáže zvýšit referencovanou celočíselnou hodnotu o jedničku (a současně nevrací žádnou hodnotu, k čemuž se záhy dostaneme). Typ této funkce tedy je:

val incr : int ref -> unit

Programovací jazyk F# tuto funkci převzal do své standardní knihovny, takže ji můžeme použít i zde. Oba příklady z předchozích dvou kapitol je tedy možné přepsat následujícím způsobem:

let x = ref 42 printf "x=%d

" x.Value incr x printf "x=%d

" x.Value

Výsledkem bude podle očekávání:

x=42 x=43

Poznámka: povšimněte si, jak je tento kód nefunkcionální, a to dokonce na několika místech. Používáme zde měnitelné hodnoty (dostupné přes reference) a funkci s vedlejším efektem.

11. Základní datové typy v jazyku F#

V navazujících kapitolách se seznámíme s některými koncepty, na nichž je postaven typový systém programovacího jazyka F#. Nejprve si však pro úplnost vyjmenujme základní datové typy, které tento programovací jazyk nabízí. Vzhledem k tomu, že F# je primárně provozován v ekosystému .NET, je u každého typu ještě uveden odpovídající typ v .NET:

Typ v .NET stručný popis bool Boolean pravdivostní hodnoty true a false byte Byte celočíselné hodnoty v rozsahu 0 to 255 sbyte SByte celočíselné hodnoty v rozsahu –128 to 127 int16 Int16 celočíselné hodnoty v rozsahu –32768 to 32767 uint16 UInt16 celočíselné hodnoty v rozsahu 0 to 65535 int Int32 celočíselné hodnoty v rozsahu –2 147 483 648 to 2 147 483 647 uint UInt32 celočíselné hodnoty v rozsahu 0 to 4 294 967 295 int64 Int64 celočíselné hodnoty v rozsahu –9 223 372 036 854 775 808 to 9 223 372 036 854 775 807 uint64 UInt64 celočíselné hodnoty v rozsahu 0 to 18 446 744 073 709 551 615 nativeint IntPtr ukazatel na celočíselnou hodnotu se znaménkem unativeint UIntPtr ukazatel na celočíselnou hodnotu bez znaménka decimal Decimal hodnota s plovoucí řádovou čárkou float, double Double hodnota s plovoucí řádovou čárkou dle IEEE 754 double precision float32, single Single hodnota s plovoucí řádovou čárkou dle IEEE 754 single precision char Char znak v Unicode string String řetězec Unicode znaků

Poznámka: povšimněte si, že zejména u typu float může lehce dojít ke zmatkům.

12. Typ unit

Ve skutečnosti se ještě setkáme (a vlastně už i setkali v případě funkce incr s dalším datovým typem, který se nazývá unit (viz též toto heslo). Tento datový typ má jedinou (formální) hodnotu zapisovanou s využitím prázdných kulatých závorek, tedy takto: (). V jazyku F# se tato hodnota používá v těch místech, kde je formálně nutné zapsat nějaký typ či hodnotu, ale žádný takový typ ani hodnota nedává smysl. Příkladem je opět funkce incr, která provádí nějakou činnost (zvyšuje hodnotu referencované proměnné), ovšem nic nevrací. A právě návratovým typem takové funkce je (). Tento typ se ovšem odlišuje od void z céčka, k čemuž se ještě vrátíme (ve stručnosti – void není plnohodnotným typem).

Poznámka: tím, že má typ unit jedinou hodnotu vlastně říkáme, že tato hodnota nenese žádnou informaci (když je pravděpodobnost, že z komunikačního kanálu získám ve 100% stejný symbol, jeho informační hodnota je 0 bitů).

13. Typová inference a konstanty

Vzhledem k tomu, jakým způsobem je realizována typová inference v jazyku F#, je v naprosté většině případů možné vynechat specifikaci datových typů. Ovšem jakým způsobem se například rozliší mezi hodnotou typu byte a hodnotou typu int, když se například bude jednat o nulovou hodnotu? Řešení, které F# nabízí, spočívá v použití suffixů u zapisovaných konstant:

Typ Suffix (příklad) byte 1uy sbyte 1y int16 1s uint16 1us int 1 uint 1u int64 1L uint64 1UL decimal 1.0m float, double 1.0 float32, single 1.0f char ‚*‘ string „www.root.cz“

14. Polymorfické funkce

Podívejme se nyní na zajímavý problém. Nadeklarujeme funkci (pro jednoduchost pojmenovanou ident), která akceptuje nějaký parametr pojmenovaný x a hodnotu tohoto parametru vrátí jako svůj výsledek. U této funkce ovšem nikde nespecifikujeme ani typ parametru ani typ návratové hodnoty:

let ident x = x;;

Nyní si asi položíte otázku, zda je vůbec možné takovou funkci v silně typovaném jazyku, jakým F# bezesporu je, nadeklarovat. Překladač totiž nyní nemá k dispozici žádné nápovědy k určení typu parametru či typu návratové hodnoty (tak jako to měl v případě funkce s nějakým „typově jednoznačným“ výrazem).

Tato deklarace funkce ve skutečnosti je v Hindleyho-Milnerově typovém systému řešitelná (řešení přidal právě Milner). Výsledkem bude funkce akceptující i vracející obecný (dále nespecifikovaný) typ a:

val ident : 'a -> 'a = <fun>

Funkci nyní můžeme zavolat s parametry různých typů a výsledkem opět budou hodnoty různých typů (viz znaky ve formátovacím řetězci):

Printf.printf "ident=%d

" (ident 10);; Printf.printf "ident=%s

" (ident "foo");;

Poznámka: zajímavé bude zjistit, jak tento polymorfický typ „probublává“ přes větší množství funkcí. K tomuto konceptu se pochopitelně ještě dostaneme.

15. n-tice

V programovacím jazyku F# jsou podporovány tři základní složené datové typy. Jedná se o n-tice, záznamy a seznamy. Nejjednodušší jsou n-tice, které mohou obsahovat prvky libovolných typů. Typ n-tice jako celku je pak odvozen od typů jednotlivých prvků. Speciálním případem je n-tice bez prvků, neboli datový typ unit zmíněný výše.

Použití n-tice se dvěma prvky typu int:

Printf.printf "%A" (1,2)

Typ této n-tice se zapisuje takto:

int * int = (1, 2)

Typ složitější n-tice:

(1, 1.5, "foo", (1,2)) ;; - : int * float * string * (int * int) = (1, 1.5, "foo", (1, 2))

N-tici je samozřejmě možné přiřadit do proměnné a poté si nechat vytisknout její obsah:

let x = (1,2,3) Printf.printf "%A" x

Poznámka: vzhledem k tomu, že n-tice s jediným prvkem nemá praktický význam, není podporována (na rozdíl od Pythonu, kde se však jedná o syntakticky problematický rys jazyka).

16. Záznamy

Následují záznamy (records), v nichž jsou uloženy prvky taktéž libovolného typu, ovšem na rozdíl od n-tic jsou tyto prvky pojmenovány. Zde je již nutné definovat nový datový typ s explicitním určením typů jednotlivých položek (další možnosti si popíšeme jindy). Datový typ car může být definován takto:

type car = { Color: string; Model: string; Manufacturer: string; Year: int; }

Vytvoření proměnné s hodnotou tohoto typu se zapisuje následujícím stylem:

let toyota :car = {Color="silver"; Model="Corolla"; Manufacturer="Toyota"; Year=1986};; Printf.printf "%A" toyota

Poznámka: pro novou proměnnou toyota platí všechny vlastnosti proměnných zmíněné výše, tj. neměnitelnost atd.

17. Typová inference u záznamů

I u proměnných či parametrů typu záznam se uplatňuje typová inference, což konkrétně znamená, že například v následujícím příkladu nemusíme u proměnné toyota explicitně deklarovat její typ:

type car = { Color: string; Model: string; Manufacturer: string; Year: int; } let toyota = {Color="silver"; Model="Corolla"; Manufacturer="Toyota"; Year=1986};; Printf.printf "%A" toyota

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny výše popsané demonstrační příklady byly uloženy do repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/f-sharp-examples/. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na tyto příklady:

19. Literatura

Poznámka: v této kapitole jsou uvedeny knihy o jazyku ML resp. Standard ML i knihy o programovacím jazyku OCaml, který ze Standard ML ze značné míry vychází. A samozřejmě nezapomeneme ani na knihy o jazyku F#:

Get Programming with F#

https://www.manning.com/books/get-programming-with-f-sharp F# for Scientists

https://www.amazon.com/F-Scientists-Jon-Harrop-ebook/dp/B005PS97RO Domain Modeling Made Functional

https://fsharpforfunandpro­fit.com/books/ Functional Programming with F# (na Overleaf, tedy i se zdrojovými kódy)

https://www.overleaf.com/pro­ject/5bf2cb3cd9568d5a75bfcb­a9 Book of F#

https://nostarch.com/fsharp F# Programming (Wikibook)

https://en.wikibooks.org/wi­ki/F_Sharp_Programming Stylish F#: Crafting Elegant Functional Code for .NET and .NET Core

https://www.amazon.com/dp/1484239997/ ML for the Working Programmer

https://www.cl.cam.ac.uk/~lp15/MLbo­ok/pub-details.html Elements of ML Programming, 2nd Edition (ML97)

http://infolab.stanford.e­du/~ullman/emlp.html A tour of Standard ML

https://saityi.github.io/sml-tour/tour/welcome The History of Standard ML

https://smlfamily.github.i­o/history/SML-history.pdf The Standard ML Basis Library

https://smlfamily.github.io/Basis/ Programming in Standard ML

http://www.cs.cmu.edu/~rwh/is­ml/book.pdf Programming in Standard ML '97: A Tutorial Introduction

http://www.lfcs.inf.ed.ac­.uk/reports/97/ECS-LFCS-97–364/ Programming in Standard ML '97: An On-line Tutorial

https://homepages.inf.ed.ac­.uk/stg/NOTES/ The OCaml system release 4.13

https://ocaml.org/releases/4­.13/htmlman/index.html Real World OCaml: Functional programming for the masses

https://dev.realworldocaml.org/ OCaml from the Very Beginning

http://ocaml-book.com/ OCaml from the Very Beginning: More OCaml : Algorithms, Methods & Diversions

http://ocaml-book.com/more-ocaml-algorithms-methods-diversions/ Unix system programming in OCaml

http://ocaml.github.io/ocamlunix/ OCaml for Scientists

https://www.ffconsultancy­.com/products/ocaml_for_sci­entists/index.html Using, Understanding, and Unraveling The OCaml Language

https://caml.inria.fr/pub/docs/u3-ocaml/ Developing Applications With objective Caml

https://caml.inria.fr/pub/docs/oreilly-book/index.html Introduction to Objective Caml

http://courses.cms.caltech­.edu/cs134/cs134b/book.pdf How to Think Like a (Functional) Programmer

https://greenteapress.com/thin­kocaml/index.html

20. Odkazy na Internetu