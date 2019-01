 »   »  Programovací jazyk Go: dokončení popisu vlastností samotného jazyka

11. Blokující zápis do kanálu

12. Kombinace čtení a zápisu v konstrukci select-case

13. Deklarace konstant v programovacím jazyku Go

14. Demonstrační příklad: konstanty různých typů, blok s konstantami

15. Automatické generování celočíselné řady pomocí klíčového slova iota

16. Praktické použití klíčového slova iota

17. Funkce s variabilním počtem parametrů v programovacím jazyku Go

18. Základní informace o adresářové struktuře při práci se složitějšími projekty

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Dokončení popisu operátorů

V úvodní části dnešního článku navážeme na článek předchozí, v němž jsme se kromě dalších věcí zabývali i operátory, které je možné v programovacím jazyku Go použít. Již jsme si popsali standardní aritmetické operátory, relační operátory (a jejich omezení) a taktéž bitové posuny. Musíme si ovšem popsat i bitové operátory a mj. i operace určené pro zvýšení či snížení číselné hodnoty o jedničku (což ovšem nejsou plnohodnotné operátory, jak ostatně uvidíme v dalším textu).

Jen pro připomenutí si znovu ukažme tabulku všech operátorů, které je možné použít v programovacím jazyce Go:

aritmetické + – * / % aritmetické s přiřazením += -= *= /= %= logické && || ! posuny a bitové operace << >> & | ^ &^ posuny a bitové operace s přiřazením <<= >>= &= |= ^= &^= relační == != < <= > >= operace s adresami * & unární operátory + – ^ další operátory <- :=

2. Bitové operátory

V této kapitole se budeme zabývat bitovými operacemi, které jsou v programovacím jazyce Go realizovány s využitím pětice operátorů. Tyto operátory jsou vypsány v následující tabulce:

Operátor Kombinace s přiřazením Význam ^ negace bit po bitu (podobně jako operátor ~ v C) & &= logický součin prováděný bit po bitu | |= logický součet prováděný bit po bitu ^ ^= logická nonekvivalence prováděná bit po bitu &^ &^= maskování bitů vybraných zadanou maskou (operace AND NOT)

První operátor je unární, tj. aplikuje se pouze na jediný operand, který je zapsán za operátor, podobně jako u dalších unárních operátorů (operace ++ a – jsou výjimkou, ale v tomto případě se nejedná o plnohodnotné operátory). Tento operátor slouží pro negaci všech bitů v celočíselné hodnotě. Operátor lze aplikovat jak na hodnoty bez znaménka (unsigned), tak i na hodnoty se znaménkem (signed), takže můžeme například napsat:

var b uint8 = 0 var x uint = 1 var y uint = 2 var z int = 1 var w int = 2 fmt.Printf("%x

", ^b) fmt.Printf("%x

", ^x) fmt.Printf("%x

", ^y) fmt.Printf("%x

", ^z) fmt.Printf("%x

", ^w)

S výsledky:

ff fffffffffffffffe fffffffffffffffd -2 -3

Poznámka: v programovacích jazycích odvozených od céčka se tento operátor většinou nezapisuje znakem ^, ale s využitím znaku ~.

Další trojice operátorů zapisovaných znaky &, | a ^ patří mezi binární operátory, které jsou aplikovány na dvojici operandů. Opět se může jednat jak o hodnoty se znaménkem, tak i o hodnoty bez znaménka. Význam těchto operátorů odpovídá podobně zapisovaným operátorům v C, C++ či Javě (viz též demonstrační příklad uvedený v závěru kapitoly). Zajímavější a ve vyšších programovacích jazycích pravděpodobně i unikátní je však poslední z bitových operátorů, který se zapisuje dvojicí znaků &^. Tento operátor provádí logický součin bit po bitu, ovšem všechny bity druhého operandu jsou nejdříve znegovány. Operátor &^ se tedy používá pro maskování, kdy například budeme potřebovat vynulovat bit 1 pomocí operace x &^ 1 atd.:

var b uint8 = 0xff fmt.Printf("%x

", b) fmt.Printf("%x

", b &^ 1) fmt.Printf("%x

", b &^ 2) fmt.Printf("%x

", b &^ 0x0f)

S výsledky:

ff fe fd f0

Všechny binární bitové operátory jsou představeny v dnešním prvním demonstračním příkladu, v němž jsou aplikovány na dvě celočíselné proměnné:

package main import "fmt" func main() { x := 1 y := 0xfe fmt.Printf("%x & %x == %x

", x, y, x&y) fmt.Printf("%x &^ %x == %x

", x, y, x&^y) fmt.Printf("%x | %x == %x

", x, y, x|y) fmt.Printf("%x ^ %x == %x

", x, y, x^y) x ^= y fmt.Printf("new x = %x

", x) x |= y fmt.Printf("new x = %x

", x) x ^= y fmt.Printf("new x = %x

", x) x &^= 0x01 fmt.Printf("new x = %x

", x) fmt.Println() x = 1 y = 2 fmt.Printf("%x & %x == %x

", x, y, x&y) fmt.Printf("%x &^ %x == %x

", x, y, x&^y) fmt.Printf("%x | %x == %x

", x, y, x|y) fmt.Printf("%x ^ %x == %x

", x, y, x^y) }

go fmt). Poznámka: povšimněte si, že pokud se bitové operátory použijí ve své základní formě (bez přiřazení), zapisují se „nalepené“ na operandy – nepoužívají se zde oddělovací mezery (viz příkaz).

Po spuštění tohoto příkladu získáme tyto výsledky:

1 & fe == 0 1 &^ fe == 1 1 | fe == ff 1 ^ fe == ff new x = ff new x = ff new x = 1 new x = 0 1 & 2 == 0 1 &^ 2 == 1 1 | 2 == 3 1 ^ 2 == 3

3. Logické (Booleovské) operátory

Pro úplnost si ještě zopakujme, že v programovacím jazyku Go nalezneme tři operátory, které jsou aplikovatelné na logické (pravdivostní) hodnoty true a false. Jedná se o logickou negaci, logický součin a logický součet. Tyto tři operátory se zapisují následujícím způsobem (u binárních operátorů existuje i možnost jejich kombinace s přiřazením):

Operátor Kombinace s přiřazením Význam ! negace pravdivostní hodnoty && &&= logický součin dvou pravdivostních hodnot || ||= logický součet dvou pravdivostních hodnot

Opět se podívejme na jednoduchý demonstrační příklad, v němž jsou všechny tři výše zmíněné operátory použity:

package main import "fmt" func main() { x := true y := false fmt.Printf("!%v == %v

", x, !x) fmt.Printf("!%v == %v

", y, !y) fmt.Printf("%v && %v == %v

", x, y, x && y) fmt.Printf("%v || %v == %v

", x, y, x || y) fmt.Printf("%v && %v || %v && %v == %v

", x, y, true, false, x && y || x && false) fmt.Printf("%v && %v || %v && %v == %v

", x, y, true, false, x && y || x && true) }

Po překladu a spuštění tohoto příkladu získáme tyto výsledky:

!true == false !false == true true && false == false true || false == true true && false || true && false == false true && false || true && false == true

fmt.Printf podporuje přímý tisk pravdivostních hodnot, takže je nemusíme převádět na celočíselné hodnoty. Poznámka: povšimněte si, že funkcepodporuje přímý tisk pravdivostních hodnot, takže je nemusíme převádět na celočíselné hodnoty.

V Go nelze použít varianty & a | s nezkráceným vyhodnocením výrazu. Operátory && a || vždy používají zkrácené vyhodnocování (short circuit), což konkrétně znamená, že pokud je po vyhodnocení prvního operandu zřejmé, jaký bude výsledek operace, druhý operand se nevyhodnocuje. To má význam v případě, že se při vyhodnocování volají funkce popř. pokud se například dělí nulou atd.:

package main import "fmt" func f1() bool { println("f1") return true } func f2() bool { println("f2") return false } func f3() bool { println("f2") return false } func main() { fmt.Printf("short circuit &&: %v

", f1() && f2()) fmt.Printf("short circuit ||: %v

", f1() || f2()) fmt.Printf("short circuit &&: %v

", f2() && f3()) fmt.Printf("short circuit ||: %v

", f2() || f3()) }

Při pohledu na výsledky předchozího demonstračního příkladu se skutečně můžeme přesvědčit, že se druhá funkce ve výrazu v některých případech vůbec nevolá:

f1 f2 short circuit &&: false f1 short circuit ||: true f2 short circuit &&: false f2 f2 short circuit ||: false

4. Logické operátory a typové kontroly jazyka Go

Žádné další operace nejsou s pravdivostními (logickými) hodnotami dovoleny! To například znamená, že následující demonstrační příklad nebude možné přeložit a pochopitelně ani spustit:

package main import "fmt" func main() { x := true y := false fmt.Printf("^%v == %v

", x, ^x) fmt.Printf("^%v == %v

", y, ^y) fmt.Printf("%v & %v == %v

", x, y, x & y) fmt.Printf("%v | %v == %v

", x, y, x | y) fmt.Printf("%v + %v == %v

", x, y, x + y) fmt.Printf("%v - %v == %v

", x, y, x - y) }

Při pokusu o překlad vypíše překladač tato chybová hlášení:

./02B_boolean_operators_improper_usage.go:16:31: invalid operation: ^ bool ./02B_boolean_operators_improper_usage.go:17:31: invalid operation: ^ bool ./02B_boolean_operators_improper_usage.go:19:40: invalid operation: x & y (operator & not defined on bool) ./02B_boolean_operators_improper_usage.go:20:40: invalid operation: x | y (operator | not defined on bool) ./02B_boolean_operators_improper_usage.go:21:40: invalid operation: x + y (operator + not defined on bool) ./02B_boolean_operators_improper_usage.go:22:40: invalid operation: x - y (operator - not defined on bool)

Samozřejmě to platí i naopak – logické operátory nejsou aplikovatelné na celá čísla, čísla s plovoucí řádovou čárkou apod. Ani tento program tedy není v žádném případě korektní:

package main import "fmt" func main() { x := 1 y := 2 fmt.Printf("!%v == %v

", x, !x) fmt.Printf("!%v == %v

", y, !y) fmt.Printf("%v && %v == %v

", x, y, x && y) fmt.Printf("%v || %v == %v

", x, y, x || y) fmt.Printf("%v && %v || %v && %v == %v

", x, y, true, false, x && y || x && false) fmt.Printf("%v && %v || %v && %v == %v

", x, y, true, false, x && y || x && true) }

Takto krátký program obsahuje až překvapivě mnoho chyb:

./02C_boolean_operators_improper_usage.go:16:31: invalid operation: ! int ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:17:31: invalid operation: ! int ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:19:41: invalid operation: x && y (operator && not defined on int) ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:20:41: invalid operation: x || y (operator || not defined on int) ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:22:66: invalid operation: x && y (operator && not defined on int) ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:22:76: cannot convert false (type untyped bool) to type int ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:22:76: invalid operation: x && false (mismatched types int and bool) ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:23:66: invalid operation: x && y (operator && not defined on int) ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:23:76: cannot convert true (type untyped bool) to type int ./02C_boolean_operators_improper_usage.go:23:76: invalid operation: x && true (mismatched types int and bool)

true a false není definováno uspořádání (jinými slovy, není možné rozhodnout, která z těchto hodnot je větší nebo menší). To znamená, že ze šesti dostupných relačních operací je možné pro logické hodnoty použít pouze porovnání na rovnost == a nerovnost !=. Poznámka: již minule jsme si řekli, že pro logické hodnotynení definováno uspořádání (jinými slovy, není možné rozhodnout, která z těchto hodnot je větší nebo menší). To znamená, že ze šesti dostupných relačních operací je možné pro logické hodnoty použít pouze porovnání na rovnost == a nerovnost !=.

5. Operace pro zvýšení a snížení hodnoty o jedničku

Programovací jazyk Go umožňuje jednoduché zvýšení či snížení nějaké číselné hodnoty (celého čísla, čísla s plovoucí řádovou čárkou, dokonce i čísla komplexního). Tyto operace jsou zapisovány znaky ++ a --, které musíme vždy zapsat ZA operand. Na rozdíl od prakticky všech céčkovských programovacích jazyků ovšem není povoleno použít tyto znaky před operandem. Navíc – což je ještě více omezující podmínka – musí být tyto operace zapsány jako příkaz (statement), nikoli jako součást složitějšího výrazu (expression). Z těchto důvodů se operace ++ a – většinou ani neuvádí v seznamu operátorů, protože tvoří samostatnou syntaktickou kategorii. Nejjednodušší příklad použití operací ++ a – může vypadat následovně:

x := 1 x++

popř. pochopitelně můžeme celočíselnou hodnotu o jedničku snížit:

x := 1 x--

Zajímavé a užitečné je chování operací ++ a – ve chvíli, kdy máme k dispozici ukazatel na proměnnou (resp. obecněji ukazatel na hodnotu). V takovém případě můžeme napsat:

x := 1 px := &x *px++

Na posledním řádku se zvýší hodnota proměnné x, protože jazyk Go má odlišnou tabulku priorit operátorů. V programovacím jazyku C má ovšem stejně zapsaný příkaz odlišný význam, protože zvýší hodnotu ukazatele a potom přečte hodnotu z paměťové oblasti ZA proměnnou x (což je operace, která je samozřejmě chybná a může vést k pádu programu).

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 1; int *px = &x; *px++; printf("%d

", x); return 0; }

Můžeme si vyzkoušet, že předchozí céčkovský příklad se skutečně chová odlišně:

$ gcc px.c $ ./a.out 1

Stejné chování, jakého jsme dosáhli v Go, musíme naprogramovat s využitím závorek pro změnu priorit operátorů:

#include <stdio.h> int main(void) { int x = 1; int *px = &x; (*px)++; printf("%d

", x); return 0; }

Otestování chování upraveného céčkovského programu:

$ gcc px.c $ ./a.out 2

Vraťme se nyní zpět k popisu programovacího jazyka Go. Operace ++ a – je možné použít i pro hodnoty typu complex64 a complex128. V tomto případě se operace týkají reálné složky komplexních čísel, imaginární složka zůstane nezměněna:

z := 1 + 2i z++

V dalším demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-fedora/blob/master/article 07 /03_in­c_dec.go, jsou ukázány některé možnosti korektního použití operací ++ a --:

package main import "fmt" func main() { x := 1 fmt.Printf("x = %d

", x) x++ fmt.Printf("x = %d

", x) x-- fmt.Printf("x = %d

", x) px := &x fmt.Printf("x = %d

", *px) *px++ fmt.Printf("x = %d

", *px) *px-- fmt.Printf("x = %d

", *px) y := 3.14 fmt.Printf("y = %f

", y) y++ fmt.Printf("y = %f

", y) z := 1 + 2i fmt.Printf("z = %f

", z) z++ fmt.Printf("z = %f

", z) }

Po překladu a spuštění tohoto příkladu by se na standardním výstupu měly objevit tyto řádky:

x = 1 x = 2 x = 1 x = 1 x = 2 x = 1 y = 3.140000 y = 4.140000 z = (1.000000+2.000000i) z = (2.000000+2.000000i)

6. Nepodporovaná použití operátorů ++ a --

V předchozí kapitole jsme si řekli, že možnosti použití operací ++ a – jsou v programovacím jazyku Go omezenější, než je tomu v klasických jazycích odvozených od céčka. V první řadě není dovoleno zapsat tyto operace před operandy. Na toto nekorektní použití nás upozorní překladač:

package main import "fmt" func main() { x := 1 fmt.Printf("x = %d

", x) ++x fmt.Printf("x = %d

", x) --x fmt.Printf("x = %d

", x) }

Při pokusu o překlad tohoto demonstračního příkladu se vypíše chyba u první operace ++x

./04_inc_dec_bad_usage.go:16:2: syntax error: unexpected ++, expecting }

Dále je nutné ++ a – použít jen v samostatném příkazu, nikoli ve výrazu. Ani následující příklad tedy není pro překladač programovacího jazyka Go korektní:

package main import "fmt" func main() { x := 1 fmt.Printf("x = %d

", x) fmt.Printf("x = %d

", x++) fmt.Printf("x = %d

", x--) }

Překladač nyní vypíše chyby u obou operací ++ i --:

./05_inc_dec_bad_usage.go:16:26: syntax error: unexpected ++, expecting comma or ) ./05_inc_dec_bad_usage.go:18:26: syntax error: unexpected --, expecting comma or )

Naproti tomu v počítané variantě programové smyčky for operace ++ a – použít můžeme, protože se na příslušném místě očekává iterační příkaz:

package main func main() { var i int for i = 0; i < 10; i++ { println(i) } println() println(i) }

7. Klíčové slovo select: posílání zpráv přes kanály

Jedno z posledních klíčových slov programovacího jazyka Go, s nímž jsme se doposud nesetkali, je slovo select. Toto klíčové slovo se používá společně s větvemi case a popř. i s větví default pro vytvoření programové konstrukce určené pro příjem dat popř. i pro vysílání dat do gorutin s využitím kanálů. V některých aplikacích totiž nemůžeme čekat na data posílaná do jediného kanálů tak, jak je to naznačeno v následujícím kódu:

func main() { channel := make(chan int) go message(1, channel) code, status := <-channel fmt.Printf("received code: %d and status: %t

", code, status) fmt.Println("main end") }

Namísto toho je někdy zapotřebí zapsat zhruba následující kód:

func main() { channel1 := make(chan int) channel2 := make(chan int) go message(1, channel1) go message(2, channel2) go message(3, channel3) code, status := <-channel1 NEBO code, status := <-channel2 NEBO code, status := <-channel3 fmt.Printf("received code: %d and status: %t

", code, status) fmt.Println("main end") }

A právě zvýrazněná část kódu je zapisována s využitím slova select.

Toto slovo se ovšem může použít i v opačném významu, tj. při posílání dat, tedy přibližně v tomto významu:

func main() { channel1 := make(chan int) channel2 := make(chan int) go message(1, channel1) go message(2, channel2) go message(3, channel3) channel1 <- data1 NEBO channel2 <- data2 NEBO channel3 <- data3 fmt.Printf("received code: %d and status: %t

", code, status) fmt.Println("main end") }

go), kanálů (operátor ← ) a klíčového slova select. Poznámka: opět si dovolím poukázat na to, jak jednoduše (a především bez potenciálních chyb) je možné v Go implementovat paralelní popř. asynchronní kód s využitím základních konstrukcí tohoto jazyka: gorutin (klíčové slovo), kanálů (operátor ← ) a klíčového slova

8. Použití konstrukce select-case pro čekání na data z gorutin

Ukažme si nyní velmi jednoduché použití konstrukce select-case při čekání na data, která mohou být poslána do jednoho ze dvou kanálů ch1 a ch2. V tomto programu jsou nejdříve vytvořeny dva kanály s kapacitou 1 (jediné celé číslo):

ch1 := make(chan int) ch2 := make(chan int)

Následně jsou spuštěny dvě gorutiny, z nichž první pošle data do prvního kanálu ch1 a druhá do druhého kanálu ch2:

go worker(ch1, 1) go worker(ch2, 2)

Nakonec V konstrukci select-case počkáme na to, až jsou data dostupná v libovolném z těchto kanálů (teoreticky ani nemusíme jeden z workerů-gorutin spouštět):

select { case <-ch1: fmt.Println("Data z kanálu 1") case <-ch2: fmt.Println("Data z kanálu 2") }

Ve chvíli, kdy jsou data přijata, je konstrukce select-case ukončena a ihned poté se ukončí i běh celé aplikace.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-fedora/blob/master/article 07 /06_se­lect_statement_receive.go:

package main import ( "fmt" "time" ) func worker(channel chan int, worker int) { fmt.Printf("Worker %d spuštěn

", worker) time.Sleep(2 * time.Second) channel <- 1 fmt.Printf("Worker %d ukončen

", worker) } func main() { ch1 := make(chan int) ch2 := make(chan int) go worker(ch1, 1) go worker(ch2, 2) select { case <-ch1: fmt.Println("Data z kanálu 1") case <-ch2: fmt.Println("Data z kanálu 2") } }

Po spuštění tohoto příkladu můžeme vidět, že se obě gorutiny skutečně spustily, přičemž se v příkazu select náhodně vybrala druhá větev case, v níž se přečetla data z druhého kanálu, takže se příslušný worker stihl ukončit (což ovšem není nijak zaručené chování):

Worker 2 spuštěn Worker 1 spuštěn Worker 2 ukončen Data z kanálu 2

9. Význam větve default v konstrukci select-case

V některých aplikacích může být výhodné, aby se v případě, že žádný kanál zpracovávaný v konstrukci select-case neobsahuje data, pokračovalo v nějakém dalším výpočtu. K tomuto účelu slouží větev default zavolaná ve chvíli, kdy není možné zpracovat ani jednu z větví case. Příklad použití této nové větve je ukázán na dalším demonstračním příkladu:

package main import ( "fmt" "time" ) func worker(channel chan int, worker int) { fmt.Printf("Worker %d spuštěn

", worker) time.Sleep(2 * time.Second) channel <- 1 fmt.Printf("Worker %d ukončen

", worker) } func main() { ch1 := make(chan int) ch2 := make(chan int) go worker(ch1, 1) go worker(ch2, 2) for true { select { case <-ch1: fmt.Println("Data z kanálu 1") case <-ch2: fmt.Println("Data z kanálu 2") default: fmt.Println("Žádná data nejsou k dispozici") } time.Sleep(1 * time.Second) } }

V příkladu je implementována nekonečná smyčka a v konstrukci select-case je umístěna i větev defalt zavolaná ve chvíli, kdy nejsou k dispozici data v žádném kontrolovaném kanálu. V tomto případě není select-case blokující, jak ostatně můžeme vidět i z výpisů:

Worker 1 spuštěn Žádná data nejsou k dispozici Worker 2 spuštěn Žádná data nejsou k dispozici Data z kanálu 1 Worker 1 ukončen Data z kanálu 2 Worker 2 ukončen Žádná data nejsou k dispozici Žádná data nejsou k dispozici Žádná data nejsou k dispozici ... ... ...

10. Použití konstrukce select-case při posílání dat

Programovou konstrukci typu select-case je možné využít nejenom pro příjem dat (s případným čekáním na okamžik, až se data objeví v kanálu), ale i pro posílání dat. Význam je přitom stejný – obě operace mohou být blokující a mnohdy potřebujeme, aby jedna gorutina posílala data většímu množství gorutin, samozřejmě opět s využitím kanálů. V následujícím demonstračním příkladu budeme posílat náhodná data (buď nulu nebo jedničku) do gorutiny reprezentované funkcí worker:

package main import "fmt" func worker(channel chan int) { for true { value, ok := <-channel if ok { fmt.Printf("Přijata hodnota %d

", value) } else { fmt.Printf("Kanál je uzavřen

") } } } func main() { ch1 := make(chan int) go worker(ch1) for i := 0; i < 10; i++ { select { case ch1 <- 0: fmt.Println("Poslána nula") case ch1 <- 1: fmt.Println("Poslána jednička") } } }

Příklad chování tohoto příkladu po jeho spuštění:

Přijata hodnota 0 Poslána nula Poslána jednička Přijata hodnota 1 Přijata hodnota 0 Poslána nula Poslána jednička Přijata hodnota 1 Přijata hodnota 0 Poslána nula Poslána nula Přijata hodnota 0 Přijata hodnota 1 Poslána jednička Poslána jednička Přijata hodnota 1 Přijata hodnota 0 Poslána nula Poslána jednička

Poznámka: povšimněte si, jak se promíchávají zprávy workera a hlavní gorutiny. Mohlo by se zdát, že gorutina přijímá data, která ještě nebyla poslána, to je ovšem způsobeno tím, že worker po příjmu dat ještě stihne provést tisk zprávy před přepnutím vlákna do hlavní gorutiny.

11. Blokující zápis do kanálu

Předchozí příklad je možné rozšířit o druhou gorutinu-workera. Oba workeři nyní budou sdílet jediný komunikační kanál a při zápisu hodnoty do kanálu je tedy náhodně vybrán ten worker, který je v daný okamžik k dispozici. První varianta příkladu používá kanál s kapacitou jediné položky (jedná se tedy vlastně o jednoduchý mailbox):

package main import ( "fmt" "time" ) func worker(channel chan int, worker int) { for true { value, ok := <-channel if ok { fmt.Printf("Worker %d přijal hodnotu %d

", worker, value) } else { fmt.Printf("Kanál je uzavřen pro workera %d

", worker) } time.Sleep(1 * time.Second) } } func main() { ch1 := make(chan int) go worker(ch1, 1) go worker(ch1, 2) for i := 0; i < 10; i++ { select { case ch1 <- 0: fmt.Println("Poslána nula") case ch1 <- 1: fmt.Println("Poslána jednička") } } }

Zápis do kanálu je v tomto případě blokující operace a opět se náhodně vybere jedna z větví v konstrukci select-case:

Worker 2 přijal hodnotu 1 Poslána jednička Poslána nula Worker 1 přijal hodnotu 0 Worker 2 přijal hodnotu 0 Poslána nula Poslána nula Worker 1 přijal hodnotu 0 Worker 2 přijal hodnotu 0 Poslána nula Worker 1 přijal hodnotu 0 Poslána nula Worker 1 přijal hodnotu 0 Poslána nula Poslána jednička Worker 2 přijal hodnotu 1 Worker 1 přijal hodnotu 1 Poslána jednička Poslána nula

Pokud ovšem v příkladu změníme řádek, na němž se vytváří kanál, z:

ch1 := make(chan int)

na:

ch1 := make(chan int, 20)

stane se zápis neblokující operací, protože kanál bude mít kapacitu dvaceti položek (jedná se o frontu) a my do něj zapíšeme pouze deset položek. Chování aplikace se změní:

Poslána nula Poslána nula Poslána nula Poslána nula Poslána jednička Poslána nula Poslána jednička Poslána jednička Poslána nula Poslána jednička

Další text se (většinou) nevypíše, a to z toho prostého důvodu, že hlavní gorutina skončí, aniž by došlo k přepnutí kontextu do prvního či druhého workera.

12. Kombinace čtení a zápisu v konstrukci select-case

V posledním demonstračním příkladu, v němž použijeme konstrukci select-case, zkombinujeme jak čtení, tak i zápis do různých kanálů. I tuto kombinaci je možné v jazyku Go použít, takže následující zápis je zcela korektní, a to jak syntakticky, tak i sémanticky:

select { case ch1 <- 0: fmt.Println("Poslána nula") case ch1 <- 1: fmt.Println("Poslána jednička") case data, ok := <-ch2: if ok { fmt.Printf("Přijata data %d z kanálu 2

", data) } case data, ok := <-ch3: if ok { fmt.Printf("Přijata data %d z kanálu 3

", data) } }

V předchozí konstrukci se vybere vždy pouze jediná větev v závislosti na tom, zda jsou v prvních dvou kanálech data popř. zda jsou druhé dva kanály prázdné či obsazené.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main import ( "fmt" "time" ) func receiver(channel chan int, receiver int) { for true { value, ok := <-channel if ok { fmt.Printf("Příjemce %d přijal hodnotu %d

", receiver, value) } else { fmt.Printf("Kanál je pro příjemce %d uzavřen

", receiver) } time.Sleep(2 * time.Second) } } func sender(channel chan int, sender int) { fmt.Printf("Odesílatel %d byl spuštěn

", sender) for i := 1; i <= 5; i++ { time.Sleep(1 * time.Second) channel <- i } fmt.Printf("Odesílatel %d byl ukončen

", sender) } func main() { ch1 := make(chan int) ch2 := make(chan int) ch3 := make(chan int) // ch1 := make(chan int, 20) go receiver(ch1, 1) go receiver(ch1, 2) go sender(ch2, 1) go sender(ch3, 2) for i := 0; i < 20; i++ { select { case ch1 <- 0: fmt.Println("Poslána nula") case ch1 <- 1: fmt.Println("Poslána jednička") case data, ok := <-ch2: if ok { fmt.Printf("Přijata data %d z kanálu 2

", data) } case data, ok := <-ch3: if ok { fmt.Printf("Přijata data %d z kanálu 3

", data) } } } }

Příklad výsledků vypsaných tímto příkladem po jeho spuštění:

Odesílatel 1 byl spuštěn Odesílatel 2 byl spuštěn Poslána nula Poslána jednička Příjemce 1 přijal hodnotu 1 Příjemce 2 přijal hodnotu 0 Přijata data 1 z kanálu 2 Přijata data 1 z kanálu 3 Příjemce 2 přijal hodnotu 1 Poslána jednička Přijata data 2 z kanálu 2 Poslána jednička Příjemce 1 přijal hodnotu 1 Přijata data 2 z kanálu 3 Přijata data 3 z kanálu 2 Přijata data 3 z kanálu 3 Příjemce 2 přijal hodnotu 1 Poslána jednička Poslána nula Příjemce 1 přijal hodnotu 0 Přijata data 4 z kanálu 3 Přijata data 4 z kanálu 2 Odesílatel 2 byl ukončen Přijata data 5 z kanálu 3 Přijata data 5 z kanálu 2 Odesílatel 1 byl ukončen Příjemce 2 přijal hodnotu 0 Poslána nula Příjemce 1 přijal hodnotu 1 Poslána jednička Příjemce 2 přijal hodnotu 0 Poslána nula Příjemce 1 přijal hodnotu 0 Poslána nula

13. Deklarace konstant v programovacím jazyku Go

V programovacím jazyku Go je možné deklarovat konstanty s využitím klíčového slova const, za nímž se zapíše jméno konstanty, její typ a hodnota konstanty (oddělená přiřazovacím operátorem =). V případě, že se nespecifikuje typ konstanty, bude odvozen automaticky překladačem na základě přiřazované hodnoty. Příklad deklarací konstant různých typů (povšimněte si, že již definované konstanty mohou být součástí dalších konstantních výrazů):

package main import "fmt" const Pi float64 = 3.1415927 const E = 2.71828 const z0 int = 0 const z1 = 0 const z2 = z0 + z1 func main() { fmt.Printf("Pi = %f

", Pi) fmt.Printf("e = %f

", E) fmt.Printf("z0 = %d

", z0) fmt.Printf("z1 = %d

", z1) fmt.Printf("z2 = %d

", z2) }

Výsledek po spuštění tohoto příkladu:

Pi = 3.141593 e = 2.718280 z0 = 0 z1 = 0 z2 = 0

14. Demonstrační příklad: konstanty různých typů, blok s konstantami

Poměrně často se setkáme i s uzavřením všech konstant do jediného bloku začínajícího klíčovým slovem const. Před jednotlivými konstantami se potom toto slovo již nezapisuje, což je ostatně patrné i při pohledu na další příklad:

package main import "fmt" const ( Pi float64 = 3.1415927 E = 2.71828 z0 int = 0 z1 = 0 z2 = z0 + z1 ) func main() { fmt.Printf("Pi = %f

", Pi) fmt.Printf("e = %f

", E) fmt.Printf("z0 = %d

", z0) fmt.Printf("z1 = %d

", z1) fmt.Printf("z2 = %d

", z2) }

Výsledek, který získáme po spuštění tohoto příkladu:

Pi = 3.141593 e = 2.718280 z0 = 0 z1 = 0 z2 = 0

15. Automatické generování celočíselné řady pomocí klíčového slova iota

S blokem s konstantami, který jsme si ukázali v předchozí kapitole, souvisí i speciální identifikátor iota. Jedná se o konstantu, která má při prvním použití hodnotu 0, při druhém použití hodnotu 1 atd. Jinými slovy je tento identifikátor interně realizován jako celočíselný čítač v překladači, jehož hodnota se nastavuje na nulu při každém vstupu do bloku const. Podívejme se na následující demonstrační příklad, v němž se speciální identifikátor iota používá pro realizaci (v Go neexistujícího) výčtového typu:

package main import "fmt" const ( Pondeli = iota Utery = iota Streda = iota Ctvrtek = iota Patek = iota Sobota = iota Nedele = iota ) func main() { fmt.Printf("%d

", Pondeli) fmt.Printf("%d

", Streda) fmt.Printf("%d

", Patek) }

Po překladu a spuštění tohoto příkladu získáme tři hodnoty odpovídající dnům pondělí, středa a pátek:

0 2 4

enum. Poznámka: opět zde můžeme vidět, že se v Go používá obecnější konstrukce, než je tomu například v jazyku C a jeho typu

16. Praktické použití klíčového slova iota

Při praktickém použití klíčového slova iota se většinou tento identifikátor zapisuje pouze za první jméno konstanty v bloku const. U dalších konstant již není zapotřebí zapisovat ani typ, ani do nich explicitně přiřazovat hodnotu. Pokud není přiřazení zapsáno, automaticky se v průběhu překladu doplní text „= iota“, což je ukázáno na dalším příkladu:

package main import "fmt" const ( Pondeli = iota Utery Streda Ctvrtek Patek Sobota Nedele ) func main() { fmt.Printf("%d

", Pondeli) fmt.Printf("%d

", Streda) fmt.Printf("%d

", Patek) }

Výsledek bude stejný, jako v předchozím příkladu:

0 2 4

Ve skutečnosti nám ovšem nic nebrání použít iota i poněkud netradičně v prakticky libovolných konstantních výrazech (proto je iota obecnějším konceptem):

package main import "fmt" const ( a = iota + 0.5i b = iota + 0.5i c = 1.0 / iota d = 1 << iota e = iota ^ 0xff ) func main() { fmt.Printf("%f

", a) fmt.Printf("%f

", b) fmt.Printf("%f

", c) fmt.Printf("%d

", d) fmt.Printf("%d

", e) }

(0.000000+0.500000i) (1.000000+0.500000i) 0.500000 8 251

17. Funkce s variabilním počtem parametrů v programovacím jazyku Go

Poslední vlastností programovacího jazyka Go, s níž se dnes seznámíme, je koncept variadických funkcí, tj. funkcí s variabilním počtem parametrů. Tyto parametry jsou ovšem typované (nelze použít obdobu void *). Pokud funkce obsahuje jak běžné parametry, tak i nepovinné parametry, musí být běžné parametry umístěny před parametry nepovinné, tj. tak, jak je to ukázáno v dalším příkladu:

package main import "fmt" func f1(msg string) { fmt.Printf("%s

", msg) } func f2(parts ...string) { for _, val := range parts { fmt.Printf("%s ", val) } fmt.Println() } func f3(prefix string, parts ...string) { fmt.Println(prefix) for _, val := range parts { fmt.Printf("%s ", val) } fmt.Println() } func main() { f1("Hello") f2("Hello", "world", "!") f3("Message:", "Hello", "world", "again", "!") }

Funkce f1 akceptuje jeden parametr, funkce f2 libovolný počet parametrů (i žádný parametr) a funkce f3 akceptuje minimálně jeden parametr. Všechny parametry jsou typu řetězec:

Hello Hello world ! Message: Hello world again !

Nepovinné parametry ovšem mohou být uvedeny jen na konci seznamu parametrů, takže například tento příklad není korektní a nebude ho možné přeložit:

package main import "fmt" func f4(prefix string, parts1 ...string, parts2 ...string) { fmt.Println(prefix) for _, val := range parts1 { fmt.Printf("%s ", val) } fmt.Println() for _, val := range parts2 { fmt.Printf("%s ", val) } fmt.Println() } func main() { f4("Message:", "Hello", "world", "again", "!") }

Při pokusu o překlad se vypíše:

./17_variadic_function_improper_usage.go:12:34: can only use ... with final parameter in list

18. Základní informace o adresářové struktuře při práci se složitějšími projekty

Již v úvodním článku jsme si řekli, že při instalaci jazyka Go je vhodné nastavit proměnnou GOPATH, například na adresář ~/home/go. Ve skutečnosti je problematika proměnné prostředí GOPATH a jejího významu poněkud složitější, protože tato proměnná by měla obsahovat absolutní (!) cestu k adresáři, který má tuto strukturu:

. ├── bin │ ├── │ └── ├── pkg │ ├── │ └── └── src ├── ├── └──

Celý adresář se nazývá pracovní plocha (workspace) a obsahuje tři podadresáře pojmenované src, pkg a bin. Prozatím nás bude zajímat především podadresář src, v němž jsou typicky uloženy repositáře (repository) a v každém repositáři je libovolný počet balíčků (package). V balíčcích už nalezneme zdrojové soubory .go, pomocné skripty, datové soubory, dokumentaci atd. Workspace představovaný adresářem nazvaným go, v němž jsou umístěny tři repositáře, může vypadat následovně:

. └── go ├── bin ├── pkg └── src ├── repository1 │ ├── hello1 │ │ └── hello.go │ └── hello2 │ └── hello.go ├── repository2 └── repository3

Vidíme, že v repositáři pojmenovaném repository1 jsou umístěny dva balíčky s názvy hello1 a hello2, přičemž v každém balíčku je jediný zdrojový soubor, který je (čistě náhodou) shodně pojmenován hello.go.

package main func main() { println("repository1: Hello world!") }

Další informace o této adresářové struktuře a jejím významu si podrobněji popíšeme v navazujícím článku, v němž se budeme věnovat správě balíčků, jejich instalaci apod.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

