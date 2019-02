 »   »  Raspberry Pi 4 letos nebude, Microsoft odrazuje uživatele od IE

Průzkum mezi vývojáři Pythonu

Byly zveřejněny výsledky průzkumu uspořádaného společně Python Software Foundation a JeBrains. V něm odpovídalo 20 000 pythoních vývojářů ze 150 zemí. Celkem 84 % z nich uvedlo, že jde o jejich primární programovací jazyk – to je o 5 % více než v předchozím roce.

Zajímavé je, že každý druhý respondent uvedl, že vedle Pythonu používá také JavaScript. Vzrostl také počet vývojářů programujících v shellu, kterých je 45 %. Mírně přibylo vývojářů zároveň používajících Go, naopak další jazyky jako C, C++, Java a C# si proti minulému roku u pythonistů pohoršily.

Téměř dvě třetiny respondentů uvedly Linux jako svou hlavní platformu pro vývoj, 58 % z nich používá Python pro analýzu dat. Ta je společně se strojovým učením mezi vývojáři populárnější než vývoj webu.

Nepoužívejte Internet Explorer, říká sám Microsoft

Chris Jackson, bezpečnostní expert Microsoftu, vydal na oficiálním firemním blogu článek, ve kterém zmiňuje rizika používání Internet Exploreru. Nabádá uživatele, aby konečně přestali Explorer používat. Hlavní problém prý ovšem není v běžných koncových uživatelích, kteří většinou už přešli na jiné prohlížeče.

Potíž dělají firmy, které se rozhodly zachovat Explorer kvůli kompatibilitě. Právě firmy totiž často používají zastaralé webové aplikace a potřebují k nim kompatibilní prohlížeč. Jackson chápe, že v určitých případech dává takové nastavení smysl, ale firmy by neměly starý prohlížeč používat jako primární řešení.

Vyšel LibreOffice 6.2

Document Foundation vydala novou verzi kancelářského balíku LibreOffice s označením 6.2. Novinek je celá řada: vyšší výkon, nové alternativní vzhledy, možnost kopírovat tabulky z Calcu do Writeru, zjednodušení nabídek a podobně. Detaily si můžete prohlédnout v naší gaierii:

GTK+ bylo přejmenováno na GTK

Vývojáři multiplatformní knihovny pro vytváření grafických aplikací se po mnoha letech diskusí rozhodli svůj projekt přejmenovat a odstranit znaménko plus z jeho názvu. Z GTK+ je tak jednoduše GTK a nová verze se bude jmenovat prostě GTK4.

Plus se v názvu objevilo, když se knihovna oddělila od grafického editoru GIMP, pro který byla původně napsána. Znak navíc ovšem způsoboval různé problémy například na GitHubu a vývojáři už delší dobu debatovali o tom, že je zbytečný.

Raspberry má první obchod

Raspberry Foundation otevřela první kamenný obchod v britské Cambridge. Koupíte v něm samotné jednodeskové počítače, různé sady příslušenství, knihy a mnoho doplňků včetně plyšáků a hrnků s logem. Pokud se chcete do obchodu podívat alespoň virtuálně, nahlédněte do naší galerie:

Fedora pokračuje v přípravě nového loga

Distribuce Fedora už nějakou dobu hledá nové logo, před časem byly představeny dva návrhy a designéři získávali od veřejnosti zpětnou vazbu. Nyní bylo rozhodnuto, že se uplatní první varianta. Přesto stále ještě není konec, logo prochází dalšími úpravami a mění se podoba některých znaků.