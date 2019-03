 »   »  Restart telekomunikací pomocí open source a budoucnost AI (Peering Days 2019)

Dodávaný hardware je čím dál levnější a méně výkonný, což brzdí rozvoj trhu a přináší hardwarové i softwarové problémy. V průběhu posledních let jsme viděli velké množství bezpečnostních problémů, které s rozšiřováním IoT ještě porostou. Zhoršuje to vendor-lock, kdy se mezi uživatele dostávají uzavřené jednoúčelové platformy, které nelze snadno aktualizovat.

Hardware je založen na architektuře ARM, která je dnes dostatečně výkonná a má nízké energetické nároky. Základem řešení jsou uživatelské přístupové body autentizované proti FreeRADIUS serverům a připojené do virtualizovaných switchů a routerů. Tento přístup nám umožňuje zjednodušovat infrastrukturu a významně snižovat náklady.

Richard Tang: Our AI future!

Zen Internet je britský poskytovatel připojení, který existuje téměř čtvrt století. Od připojení celé sítě jedním modemem se dostal k dnešním moderním technologiím. Našim cílem vždycky bylo mít spokojené zaměstnance, dodavatele a zákazníky. Je zajímavé, že i když se nezaměříte na peníze, můžete vytvořit finančně velmi úspěšnou firmu.

Slavný Moorův zákon říká, že se počet tranzistorů na čipu zdvojnásobí každých 18 měsíců. Tempo postupně zpomaluje, dnes se přibližujeme ke třem letům. Přesto stále vidíme neuvěřitelný technologický pokrok, nárůst výkonu i kapacit počítačů. Budoucnost nelze snadno předpovídat, před čtvrt stoletím nikdo nepředpokládal, jak dramaticky nám technologie změní život.

Přesto je podle Tanga možné předpovídat brzký rozvoj umělé inteligence. Možná jí nebudeme říkat umělá, ale třeba skutečná nebo opravdová inteligence. Dost možná se brzy dočkáme umělého vědomí. Co je to ale vědomí? Pokud bude stroj schopen zpracovat všechny informace jako člověk a bude na ně správně reagovat, bude velmi obtížné diskutovat o tom, zda má vědomí.

Jak ale definovat umělé vědomí? Většina odborníků se domnívá, že to nastane ve chvíli, kdy bude počítač schopen dělat všechny činnosti jako člověk a bude je dělat rychleji a efektivněji. Vývoj se ale nezastaví a taková inteligence dále poroste a vznikne super-inteligentní stroj, který bude daleko chytřejší než člověk. Je to zřejmě poslední věc, kterou lidstvo vynalezne. Pak nastane naprosto dramatické zrychlení pokroku.

Příklad rychlého růstu předvedla v roce 2017 umělá inteligence AplhaGo, která se učila hrát Go od úplných základů. Vyzkoušela spoustu různých strategií a postupně se učila na základě výsledků jednotlivých her. Znovu objevila strategie, které lidstvu trvalo vyvinout 2500 let. Během 40 dnů se stala nejlepším hráčem Go na světě.

Výkon počítačů ale stále roste, pokud bude vývoj pokračovat stejným tempem, v roce 2060 se ze 40 dnů učení Go stanou 4 sekundy. Počítač se z nuly stane nejlepším hráčem Go za čtyři sekundy! Představte si, co taková rychlost učení znamená pro ostatní obory lidské činnosti.