Režim černobílé TV v Linuxu 6.11, darktable 4.8 opět bez AI

Odstranění AI z darktable 4.8

Oblíbený RAW editor darktable v nové verzi 4.8 vypíná dříve zavedenou podporu AI pro některé operace – neosvědčila se, výsledky vypadaly neuspokojivě.

Z velkých novinek tvůrci zmiňují konec starého modulu color zones, který nově částečně nahrazuje modul color equalizer pro ovládání věcí jako odstín/jas/nasycení.

Objevují se také dva moduly pro úpravu kompozice obrazu, a to Enlarge Canvas a Overlay. V režimu temné komory je k dispozici přepínač, který vynucuje pixel-pipe zpracování s použitím kompletních dat obrazu, namísto pouze zobrazené části – díky tomu může uživatel u fotky kontrolovat zpracovaná data bez chyb, které by do procesu zanesly věci jako interní škálování pro zobrazení celého snímku. Výsledkem je tak zobrazení i u zvětšené části, které kvalitativně odpovídá módu “high quality resampling”.





Přepsáním části programu se výrazně zvyšuje načítání velkých kolekcí. Nedávno zavedená podpora AI v modulu kalibrace barev je pryč, dávala nekvalitní výsledky. Na Linuxu lze importovat fotky skrze GVfs. Opravena je spousta chyb. Tvůrci připomínají, že při exportu do formátů AVIF, EXR, JPEG XL či XCF nelze vybírat specifická metadata: bud všechno, nebo nic. Mezi nově podporovanými RAWy najdeme přístroje jako Leica SL3 (DNG), OMDS OM-1 Mark II, Canon EOS R8 či stařičké středoformátové digitální stroje Phase One P25+ a P45+.

Ovladač GPU Raspberry Pi 5 snad brzy v upstreamu

Pomalu tři čtvrtě roku uběhlo od uvedení Raspberry Pi 5 na trh a stále v Linuxu chybí přímá podpora GPU části použitého ARM SoC Broadcom BCM2712. Do jádra však zamířily patche v celkovém počtu 31, které poslal Dave Stevenson z Raspberry Pi a které jsou sadou přípravných věcí pro podporu akcelerované grafiky na Broadcom BCM2712.

Kromě toho kód vylepšuje některé prvky infrastruktury ovladače, kdy vývojáři Raspberry Pi dále finalizují podporu v rámci Direct Rendering Manager ovladače VC4. Celkově jde o zhruba 600 řádků zdrojového kódu. Předpokládá se, že pokud nebudou problémy, kód se do upstreamu jádra dostane dříve než Raspberry Pi 5 oslaví první narozeniny.

Nejen režim pro černobílé TV v Linuxu 6.11

Monochromatický TV mód (konkrétně volba DRM_MODE_TV_MODE_MONOCHROME ) míří do přespříští verze jádra. Nestojí za ním nikdo jiný než vývojáři z Raspberry Pi, kteří tak nečiní z nějaké nostalgické vzpomínky na televizory jako Tesla Merkur, ale čistě pragmaticky tento režim chtějí pro nasazení minipočítače, kde se nevyžaduje barevný grafický výstup. Mód podporuje oba používané formáty, tedy 525 i 625 řádků.

Z dalších věcí, které se objevily ve vývojové větvi drm-misc-next lze jmenovat například podporu BMC výstupu v ovladači MGAG200, zahrnutí nejnovějších změn v ovladači Intel iVPU NPU (vylepšují scheduler a správu napájení) či podporu ARM SoC Mediatek MT8188 v DRM ovladači Panfrost. Podrobnosti lze vyčíst z aktuálního pull request, který do jádra zaslal Maxime Ripard, vývojář od loňska pracující pro Red Hat.

Mike Blumenkrantz z Valve zase válí, zrychlil Mesa/glReadPixels

Pouhých 7 řádků zdrojového kódu stačilo Mikeu Blumenkrantzovi z Valve, aby výrazně zrychlil běh operace glReadPixels pod OpenGL. Mike přitom zkoumal, proč v Direct3D hrách na Steamu, které embeddují řadu video souborů (pro něž pak Proton na Linuxu spoléhá na GStreamer) dochází oproti běhu nativně na Windows k problémům s výkonem. Objevil přitom problémy s kopiemi paměti u back bufferů při uploadu textur s použitím glReadPixels , kterýžto mechanismus je součástí pipeline pro transcoding videa.

Mike věc jednoduše „přehodil“ na používání pixel buffer object (PBO) a pro mnoho her hlásí klidně více než 100% zrychlení této operace. Jako nezřídka, i dnes tak Mikeovi patří dík. Detailní popis je k dispozici na jeho blogu. Novinka se téměř jistě objeví s vydáním Mesa 24.2.

Ovladač Intel Xe zase blíže i915, dostává podporu Platform Monitoring Technology

Jak pro stávající generaci GPU Intel „Alchemist“ (považujme ji za první, ač Alchemist už je DG2), tak nadcházející druhou generaci „Battlemage“ je stále řada věcí, které v novém ovladači Intel Xe oproti tradičnímu ovladači i915 chybějí. Intel stále srovnává krok a dalším v pořadí je podpora Platform Monitoring Technology (PMT).

Jde o balík prvků, kterými Intel na svých GPU realizuje monitoring hardwaru karty a který ovladač i915 podporuje, zatímco Xe nikoli. To se změní s některou budoucí verzí jádra, možná už 6.11, možná až 6.12. Kód už je k dispozici na GitHubu vývojářů Intelu, nicméně si ještě musí projít všemi kroky před začleněním do vhodné větve jádra. Více v příslušné patche do ovladačové sekce jádra.