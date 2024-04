Softwarová sklizeň (1. 5. 2024): identifikace, vyšetřování a řešení incidentů

MasterParser

MasterParser je nástroj pro identifikaci, vyšetřování a řešení kybernetických incidentů. Je navržen pro analýzu a parsování logů z Linuxu v prostředí PowerShellu (Windows).

Je zaměřen na zefektivnění vyšetřovacích procesů bezpečnostních incidentů. Skenuje podporované typy logů (např. auth.log) a extrahuje kritické detaily, které promítá do výstupu.

github.com/securityjoes/MasterParser, 2.5





RustScan

RustScan je nástroj pro skenování portů. Umožňuje rozšiřitelnost a využívá adaptivní učení, které v kontextu tohoto programu znamená, že se učí o prostředí, které skenujete, a o tom, jak program používáte.

RustScan také zahrnuje skriptovací engine, který umožňuje psaní skriptů ve většině jazyků, včetně Python, Lua nebo Shell. Pomocí skriptu můžete třeba vzít nalezené porty a nasměrovat je do Nmapu pro další analýzu.





github.com/RustScan/RustScan, 2.2.2

Lux

Lux je pomocník pro ukládání videí z webu. Pomocí argumentu je možné zjistit všechny dostupné varianty kvality videa. Nástroj podporuje stahování jednotlivých videí, celých playlistů nebo rozsahu videí playlistu, stejně tak je schopen uložit konkrétní stream. V případě předání URL nepodporovaného zdroje se program pokusí stáhnout soubor napřímo.

github.com/iawia002/lux, 0.24.0

Zscaler Terraformer Tool

Zscaler Terraformer Tool je nástroj v příkazové řádce, který generuje soubory Terraformu (tf a tfstate) na základě existujících zdrojů ZPA a/nebo ZIA. Toho dosahuje s využitím API rozhraní těchto dvou platforem k získání konfigurací a jejich převodu na konfigurace Terraformu.

github.com/zscaler/zscaler-terraformer, 1.1.0

Blbinka

Google přináší novou úroveň „emojikace“ do telefonních hovorů s funkcí Audio Emoji, která vám umožní mluvit pomocí zvuků místo slov. Představte si, že místo toho, abyste řekli „dobrá práce“, můžete poslat potlesk přímo do ucha volajícího – protože kdo by nechtěl slyšet potlesk uprostřed vážného hovoru?