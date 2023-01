Softwarová sklizeň (26. 1. 2023): emulátor na hry pro konzoli Game Boy

labelbuddy

labelbuddy je aplikace pro anotaci dokumentů, zejména označování úseků textu štítky. Lze ji využít k vytváření značených dat za účelem rozpoznávání pojmenovaných entit nebo klasifikaci dokumentů. Importovat je možné soubory ve formátech JSON, JSONLines nebo prostého textu.

kubetui

kubetui je nástroj pro monitorování zdrojů v Kubernetes. Umožňuje sledovat logy kontejnerů, zobrazit seznam zdrojů souvisejících se sítí, sledovat události, sledovat konkrétní zdroje, vybrat jmenné prostory, vybrat kontexty nebo vyhledávat.





Photon

Photon je nástroj pro peer-to-peer přenos souborů mezi zařízeními na různých platformách v rámci jedné sítě prostřednictvím protokolu HTTP. Podporuje hromadný přenos souborů, umožňuje iniciovat sdílení i příjem souborů, součástí je také kompletní historie přenesených dat.





mGBA

mGBA je emulátor pro spouštění her pro konzole Game Boy, Game Boy Advance i Game Boy Color. Nabízí podporu solárního senzoru pro hry Boktai, vestavěnou implementaci BIOSu, skriptování pomocí Lua, vytváření snímků obrazovky, devět slotů savestate, záznam videa a jeho uložení do GIF, WebP a APNG, přemapování ovládacích prvků pro klávesnice a gamepady, načítání ze souborů ZIP a 7z, či ladění her přes příkazovou řádku.

Blbinka

