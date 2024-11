Softwarová sklizeň (27. 11. 2024): testujte automaticky HTTP(S) servery

GCLI je nástroj, který poskytuje unifikované rozhraní pro různé git forges, jako GitHub, GitLab nebo Gitea. Umožňuje vytvářet, procházet a interagovat s issues, pull (merge) requesty, zkoumat pipeliny a další. GCLI také využívá knihovnu libcurl, která nechává překlad DNS na operačním systému, na rozdíl od manuální překladu, což může představovat v kombinaci s použitím Toru bezpečnostní riziko odhalení vaší IP adresy.

github.com/herrhotzenplotz/gcli, 2.5.0

Pulse

Pulse je nástroj pro testování HTTP endpointů. Podporuje použití proxy. Dokáže posílat požadavky ve více vláknech. Posílání požadavků je řízeno konfiguračním souborem, ve které se nastavuje nejen proxy, ale také celý požadavek, včetně hlaviček, typu obsahu nebo těla. Příkazem už stačí pouze určit konfigurační soubor a parametry testu (např. režim – sekvenční, paralelní).





github.com/dusrdev/Pulse, 1.1.1.0

check-cert

check-cert je plugin pro Nagios, který ověřuje platnost certifikátů, respektive celých řetězů důvěry (sad několika certifikátů). Výstupem nástroje je jednořádkové shrnutí pro rychlou identifikaci problému. Kontrola probíhá v několika vrstvách s možností explicitního označení těch validačních kontrol, které mají být vynechány. Ignorované kontroly proběhnou i tak, ale výsledek je vyobrazen v samostatné sekci a není zahrnut do vyhodnocení konečného stavu.

github.com/atc0005/check-cert, 0.23.0

Zen Browser

Zen Browser je prohlížeč založený na Firefoxu a zaměřený na soukromí. Blokuje trackery, reklamy a další nežádoucí obsah. Poskytuje řadu přizpůsobení (mody, barvy, rozvržení). Umožňuje rozdělení okna do několika pohledů (split views). Nabízí také rychlé přepínání profilů nebo postranní panel pro přístup k oblíbeným stránkám a záložkám.

github.com/zen-browser/desktop, 1.0.1-a.19

Blbinka

I když feed na sociální síti Threads odkazuje na to, co sledujete nejčastěji, občas je těžké tento mechanismus uřídit. Meta nyní spustila testovací fázi vlastního feedu, kde si můžete pevně nastavit, co vás zajímá.