Softwarová sklizeň (28. 2. 2024): YouTube bez přihlášení a bez reklam

SPINA Thyr

Pod BSD licencí vyvíjený software pro stanovení konstantních strukturních parametrů endokrinních systémů zpětnovazebního řízení z hladin hormonů získaných in vivo. Umožňuje hodnotit funkční stav štítné žlázy, tj. sekreční kapacitu štítné žlázy a sumární aktivitu periferních dejodáz. Mezi další strukturální parametry, které se vypočítávají, patří Jostelův index TSH a TTSI.

spina.sourceforge.net, 4.2

Errands

V Pythonu napsaná aplikace na vyřizování a správu úkolů, která je součástí GNOME Circle. Mezi jeho funkce patří přidávání, odebírání a úprava úkolů a dílčích úkolů, označování úkolů a dílčích úkolů jako dokončených, možnost přidat barvu akcentu pro každý úkol, synchronizace úkolů s Nextcloudem nebo jinými poskytovateli CalDAV, podpora přetahování a import souborů .ics.





github.com/mrvladus/Errands, 45.1.9

FreeTube

Komunitou vyvíjený klient pro službu YouTube s jednoduchým grafickým uživatelským rozhraním, který odstraňuje všechny reklamy na YouTube a zabraňuje pracovat většině sledovacích prvků společnosti Google. Aplikace používá k zachycení a servírování dat vestavěný extraktor ukládá všechna data lokálně. Na FreeTube je příjemné, že umožňuje také přihlásit se k odběru kanálů bez použití účtu.





freetubeapp.io, 0.19.2

Cozy

Přehrávač audioknih určený především pro prostředí GNOME (i když by měl bez problémů fungovat na většině linuxových distribucí). Obsahuje podporu téměř všech formátů audioknih bez DRM, jako jsou MP3, m4a, (aac, ALAC atd.), FLAC, OGG, OPUS a WAV.

Kromě toho nabízí možnost třídění audioknih podle autora, čtenáře a názvu, automatické načítání pozice přehrávání, ovládání rychlosti přehrávání, offline režim a časovač spánku, který umožňuje nastavit aplikaci tak, aby se po uplynutí nastavené doby automaticky vypnula nebo uspala počítač.

cozy.sh, 1.3.0

Blbinka

Taky vždycky dáváte omylem namočenou elektroniku přes noc do rýže a doufáte, že to přiláká Asiaty, kteří vám ji do rána opraví? Tak u americké elektroniky to prý nefunguje.