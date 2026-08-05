Softwarová sklizeň (5. 8. 2026): bezpečnostní laboratoř za pár sekund

jvman
JDK Version Manager, zkráceně jvman, je grafický správce verzí JDK napsaný v Pythonu a PyQt6, který běží na Windows, macOS i Linuxu. Umí stahovat JDK od hlavních distributorů (Oracle JDK, OpenJDK, Eclipse Temurin, Microsoft OpenJDK, Amazon Corretto, Azul Zulu) a spravovat i lokálně nainstalované JDK včetně těch z package managerů.
Mezi verzemi se přepíná přes symbolické odkazy, takže cesta v
JAVA_HOME zůstává stejná a stejný trik ocení i IDE: IntelliJ IDEA, VS Code nebo Eclipse stačí namířit na symlink a verze se mění samy. Proměnné
JAVA_HOME,
PATH a
CLASSPATH si nástroj konfiguruje automaticky včetně zálohy a obnovy; na Windows k tomu chce administrátorská práva, na macOS a Linuxu upravuje konfigurace shellu (bash, zsh, fish).
Aktuální verzi JDK ukazuje ikona v systémové liště, odkud jde verze i rychle přepínat. K dispozici jsou tři barevná témata s automatickým sledováním systému, rozhraní přepínatelné za běhu a na Windows vedle instalátoru i přenosná verze; podpora Linuxu je zatím označená jako testovací. Verze 1.0.13 přidala dialog výběru jazyka při prvním spuštění a automatickou detekci jazyka systému, výchozí jazyk už tedy není natvrdo daný. Licence je MIT.
nHash
nHash je modulární CLI utilita pro vývojáře napsaná v C#, kompilovaná jako 100% Native AOT pod .NET 10, takže startuje okamžitě bez režie JIT. Deset modulů pokrývá překvapivě širokou paletu:
convert pro kódování (base32/45/58/64/91, hex, morseovka, punycode, JWT, převody JSON ↔ YAML ↔ XML),
crypto pro hashe, HMAC, symetrické šifry a RSA podpisy,
id pro UUID v1 až v8, ULID, CUID2, Snowflake i TOTP kódy,
text pro převody velikosti písmen, statistiky, diff a escapování,
date pro epochy, časové zóny a převody mezi gregoriánským, perským a hidžrovým kalendářem,
file pro detekci typů podle magic bytes, hledání duplicit a regex grep, k tomu
dev,
sys,
math a
art pro cron výrazy, diagnostiku systému, výpočty a ASCII bannery.
Výstupy kreslí knihovna Spectre.Console, takže jsou plné barevných panelů, tabulek a truecolor náhledů (třeba u převodu barev), a každý příkaz podporuje globální přepínač
--output pro uložení výsledku do souboru. Prakticky všechny příkazy mají ultrakrátké aliasy, takže místo
nhash convert encode base64 stačí
nhash conv e b64. Projekt drží principy Clean Architecture a je pod licencí MIT.
riscfetch
Utilita riscfetch je systémový informační nástroj ve stylu neofetche, napsaný v Rustu a určený výhradně pro RISC-V; na jiných architekturách rovnou skončí. Jeho hlavní devízou je znalost 147 ISA rozšíření (100 Z-rozšíření a 47 S-rozšíření), která vypisuje přehledně seskupená do kategorií jako bitové manipulace, kryptografie nebo vektorové operace.
Přepínač
-a ukáže všech 147 rozšíření s fajfkami a křížky,
-e ke každému přidá vysvětlení, co vlastně dělá. Kromě rozšíření zobrazuje počet hartů, hardwarová ID výrobce, velikosti cache a detekovanou desku; loga má připravená pro 15 výrobců od SiFive přes StarFive a Milk-V až po ESWIN nebo UltraRISC. Pro skriptování se hodí JSON výstup přes
-j a přepínač
-b spustí benchmarky specifické pro jednotlivá rozšíření.
Autor nástroj koncipuje jako doplněk fastfetche: kombinace
fastfetch && riscfetch -r vypíše běžné systémové informace a k nim jen RISC-V specifika bez duplicit. Instaluje se přes
cargo install riscfetch nebo stažením binárky z GitHub Releases; projekt přitom otevřeně shání testery s méně obvyklým hardwarem, třeba RV32E mikrokontroléry nebo procesory bez vektorové jednotky. Licence je MIT.
RF Swift
RF Swift postaví kompletní laboratoř pro rádiovou a hardwarovou bezpečnost během pár sekund, aniž byste museli přeinstalovávat systém. Místo dedikované distribuce nabízí přes 200 kontejnerizovaných nástrojů v 18 specializovaných obrazech: od SDR (GNU Radio s padesátkou out-of-tree modulů, GQRX, SDR++, SDRangel) přes mobilní sítě 2G až 5G, Bluetooth, Wi-Fi, RFID a automotive až po reverzní inženýrství.
Běží na Linuxu, Windows i macOS a na architekturách x86_64, ARM64 i RISC-V64, jako engine poslouží Docker i bezdémonový Podman. Na macOS řeší nemožnost předat USB zařízení do kontejneru přes Limu s QEMU virtuálním strojem, takže
rfswift macusb attach zpřístupní HackRF nebo RTL-SDR i na Macu.
Verze 3.0.0 s kódovým jménem Resonance přenesla všechny obrazy na Ubuntu 26.04, což znamenalo záplatovat desítky projektů, které nepřežily GCC 15, CMake 4 nebo Boost 1.90; forky jako gr-osmosdr, gr-gsm, srsRAN 4G nebo OpenBTS autoři veřejně udržují. CLI bylo přepsáno na nové Moby SDK, 5G SA stack se přesunul na OCUDU a přibyly obrazy
ad pro Active Directory,
android pro mobilní testování,
osint pro rekognoskaci a samostatný obraz s GNU Radiem 4, který jde vyzkoušet bez rizika pro funkční instalaci verze 3.10. Binárky nesou Sigstore atestace původu sestavení a instalační skript je umí automaticky ověřit. Licence je GPL-3.0.
Blbinka
Doom už běžel na ledničce, těhotenském testu i traktoru, teď došlo na Malování ve Windows. Postaral se o to Mark Russinovich, CTO Microsoft Azure a autor nástrojů Sysinternals. Jeho DoomPaint hru nepočítá v Malování, to by bylo příliš jednoduché: engine běží vedle a hotové snímky sype do Malování přes schránku Windows rychlostí 35 snímků za sekundu. Jak poznamenává sám autor, Malování nikdy nic nepočítalo a právě v tom je vtip.