Statistiky Backblaze o HDD za rok 2020, podpora Apple M1 v Linuxu 5.13

FFmpeg 4.4 „Rao“ nejen s lepší podporou AV1

Nová verze balíku FFmpeg přináší po několika měsících spoustu nových dekodérů a filtrů. Zmiňme však například dekódování HEVC a VP9 v 10/12bit akcelerované přes VDPAU, podporu kódování AV1 videa skrze Intelův kodér SVT-AV1 (plus monochromatické kódování do AV1 skrze referenční knihovnu), kodér pro Cineform HD.

Na úrovni dekódování AV1 je zde podpora Low overhead bitstream format demuxeru, podpora akcelerace dekódování AV1 skrze Intel QSV (QuickSync Video), akcelerované dekódování AV1 přes VAAPI, NVDEC a DXVA2/D3D11VA. A dáíle spousta dalších dílčích věcí (viz přehled novinek na domovském webu).

Wine 6.6, nic zásadního

Nová verze vývojové větve Wine patří tentokrát mezi ty ospalejší. Tvůrci pouze aktualizovali Mono engine na verzi 6.1.1, převedli knihovny DWrite a DnsApi do formátu Portable Executable a přidali nějaká vylepšení v podpoře Plug & Play, plus opravy několika chyb (konkrétně 56). Nejstarší čekala na opravu dlouhých 15 let, nejrychleji zalátaná jen 3 dny.

XWayland na Nvidii konečně součástí X.Org Serveru

Víme, že Nvidia to s podporou Waylandu ve svém uzavřeném ovladači nijak zásadně nepřehání, o to důležitější je, aby vše aspoň běželo nadále s X11 na Waylandu. Naštěstí před pár dny se v Gitu projektu X.Org Serveru konečně objevila podpora hardwarové akcelerace XWayland OpenGL i Vulkan pro uzavřený ovladač Nvidia. X.Org Server 1.21 Git tak aktuálně podporuje takový provoz, zde jde také o práce na podpoře budoucího nového vydání ovladače Nvidia. Nadále však platí, že kombinace běhu Nvidia GPU a Waylandu je spíše problematická, pokud vůbec funkční. Navíc tento kód se neobjeví v distribucích hned teď.

Podpora Apple M1 míří do Linuxu 5.13

Na podpoře ARM SoC Apple M1 v Linuxu se usilovně pracuje od uvedení prvních počítačů Apple s tímto čipem. Hector Martin nyní zaslal do Linuxu pull request týkající se kódu počáteční podpory tohoto čipu, přičemž pokud vše půjde hladce mohlo by začlenění proběhnout ještě v rámci okna pro Linux 5.13 (začleňovací okno bude otevřeno).

Tento nový kód obsahuje podporu UART, přerušení, SMP, DeviceTree bitů a také na SimpleFB založený frame-buffer, což samozřejmě neznamená funkční 3D/video akceleraci (to je vždy běh na dlouhou trať a zde tomu nebude jinak).

Novinky v KDE

Práce na projektu desktopového prostředí KDE se opět točily mimo jiné kolem Waylandu. Například tak nově fungují téměř bez chyby Aktivity na Waylandu (pro příští vydání KDE Plasmy bude doladěna 100% shoda s kódem pro X11). Dále nálepky mají podporu změny velikosti písma.

Opraveno je mnoho chyb. Mezi nimi například zoomování v Okularu, podpora Windowsích ZIPů v Arku, jeden typ pádu Plasmy krátce po přihlášení uživatele. Opraveno je také padání Plasmy na Waylandu po připojení externího monitoru když je uživatel zrovna v terminálu (mimo GUI).

Monitory s poměrem stran 21:9 jsou nyní takto prezentovány (ne jako dosud 63:27). Maximalizovaná GTK okna nyní na Waylandu nejsou chybně pozicována o něco výše. Opraveno je zobrazování závislostí aplikací v Discoveru. Odpojení obrazovky v sezení Plasma Wayland již také nepovede k pádu všech Qt aplikací.

Konečně také fungují správně globální klávesové zkratky na ne-latinkových znacích na ne-US rozloženích klávesnice (vedle toho, že tato úprava míří do Plasmy 5.22, tak také závisí na aktualizaci v rámci Qt). Dále příslušný démon konečně neblokuje opětovné přihlášení, když došlo k pádu při předcházejícím odhlášení. Jsou zde také nějaká vylepšení v UI a další aktualizace. Kompletní přehled opět přinesl Nate Graham na svém blogu.

Statistiky Backblaze za rok 2020

Společnost Backblaze opět vydala své každoroční statistiky hodnotící jimi provozované pevné disky z hlediska spolehlivosti. Pro detaily zamiřte přímo k nim, já pouze vypichuji tu skutečnost, že výsledky se zásadně neliší od obvyklého hodnocení disků za celé roky, kdy Backblaze své statistiky vydává.

Pořád platí, že celkem solidní sázkou na spolehlivý provoz jsou sice dražší, ale výrazně spolehlivější disky HGST (aneb dříve Hitachi GST a ještě dříve HDD divize IBM). Stejně tak platí, že větším rizikem jsou disky od Seagate, kde se za rok 2020 vymyká 18TB model s poruchovostí přes 12 % – zde ale nutno dodat, že Backblaze jej měla vlastně jen ve zkušebním provozu 60 kusů, z nichž zkrátka 2 ks selhaly (průměrné stáří disku mimochodem lehce přes 3 měsíce). Naopak jako velmi spolehlivé se jeví některé novější disky Toshiba (tam je ale otázkou do pléna, zdali jde o vlastní disky Toshiba, nebo přeznačené WD, nebo přeznačené HGST – regulátoři nám v tom před lety nuceným vznikem třetího konkurenta k WD a Seagate nadělali trochu zmatek).

Možná ještě zajímavější statistiky čekejme za rok za letošek, lze totiž předpokládat, že minimálně v nějakém testovacím provozu zde Backblaze uvede statistiky pro disky s novými technologiemi zápisu jako HAMR / MAMR.

HP převede výrobu laserových tiskáren na čínský Foxconn

Výroba laserových tiskáren Hewlett-Packard zatím probíhá v čínských továrnách samotné HP ve Weihai. To se ale příští rok změní, v posledním čtvrtletí roku 2022 totiž HP outsourcuje svoji výrobu laserových tiskáren na čínský Foxconn. Podobně na něj už dříve přesunula výrobu inkoustových tiskáren. HP bude nadále provozovat své továrny ve Wehai a také poskytovat technickou podporu Foxconnu.

Vyšel XScreenSaver 6.0