 »   »  Thimbleweed Park: klasická klikací adventura ve stylu Lucas Arts

Základní, ale ne celý, příběh

Píše se rok 1987. Do malého amerického městečka Thimbleweed Park přijíždí dva agenti FBI, aby vyšetřili vraždu. Městečko je trošičku podivné: vévodí mu spousta automatů pojmenovaná vždy „Něco-Tron“, které si nezadají s informačními systémy z roku 2017, kdy byla hra vytvořena, ba je svou umělou inteligencí předčí.

Spousta obchodů je zavřených. Zdá se, že šerif a koroner (a ještě recepční hotelu, což zjistíme později), jsou jedna osoba, lišící se pouze různým slovním tikem v řeči. Agenti, které ovládáte, neustále mumlají něco o tom, jak vyšetřování vraždy je pouhou zástěrkou k něčemu, co tu opravdu chtějí provést a ještě k tomu každý z nich (mladý agent Reyes a seniorní agentka Ray) má tento svůj zájem samostatný, nesdílený s tím druhým.

Jedeme dál

Vyšetřením vraždy hra nekončí. Postupně se rozšíří počet lokalit, které můžete navštívit. Rozšíří se i počet postav: kromě dvou agentů budete ovládat ještě naštvaného „nadávajícího“ klauna, mladou brýlatou počítačovou nadšenkyni, která je programátorkou her, a jednoho ducha. Na duchovi je zvláštní to, že portfolio akcí (takové to typické „jdi“, „otevři“, „zavři“, „použij“) je tu najednou jiné: může třeba věci zmrazit, kvílet nebo použít elektrický výboj.

Z postav, které neovládáte, jsou tu třeba sestry v kostýmech holubů, které mají na dodávce napsáno, že jsou bratři, protože jejich otec dodávku pomaloval před jejich narozením, paranoidní moderátorka rádia, která hraje jednu a tu samou písničku stále dokola, esoterická voodoo lady, různí prodavači a zaměstnanci podniků, které ještě nestihly zkrachovat, a tak dále.

V hotelu se časem dostanete na con (asi nemusím čtenářům Roota vysvětlovat, co to je, ale kdyby někdo náhodou nevěděl, tak jde o setkání počítačových, sci-fi a fantasy nadšenců), budete trochu bloudit ve stokách pod městem – a na konci hry se dostanete do továrny na polštáře, která je jistým smyslem ústřední pro celou hru: tam nastane překvapivý konec, který samozřejmě nebudu prozrazovat.

Jak se to hraje

Hádanky jsou inteligentní a ne tak úplně snadno řešitelné. Hra nabízí dvě úrovně obtížnosti, z nichž velmi doporučuji zvolit tu těžší, protože budete mít více hádanek, předmětů a lokací k dispozici. Upřímně nejsem moc přesvědčený o užitečnosti té „ořezané“ lehčí verze, ale třeba chce někdo při hraní procházku růžovým sadem s minimem obtíží.

Pokud byste se zasekli, z telefonů, které jsou k dispozici přímo ve hře, je možno zavolat na linku s nápovědou, kde vám robotický hlas (další „Tron“) pomůže: většinou napřed naznačí řešení obecněji a až pokud naléháte, „vyspoiluje“ vám rovnou celý postup. Samozřejmě v době Internetu se řešení „povalují“ i na různých fórech.

K dobré praxi tohoto druhu adventur patří to, že nemůžete (pokud nenarazíte na chybu ve hře) hru přivést do nějaké situace, ze které byste nemohli dostat ven: takže i když situace vypadá beznadějně, vždy je možno jít dál.

Co mě ještě potěšilo: pamatujete, že v Monkey Islandu 2 byla knihovna? Pokud si hrdina hry vypůjčil knihu, mohl o ní říct tak řádek dva textu. V Thimbleweed Parku je knihovna taky: stránky z knížek napsali dobrovolníci a jsou docela vtipné. Mám jednu uloženou pozici v knihovně s tím, že se tam vrátím a někdy všechno přečtu, z každé knihy jsou vidět dvě stránky. Knihovna se nachází v domě počítačové nadšenkyně – jak případné.

Další příjemná drobnost: někdy, když se dvě vámi ovládané postavy potkají, tak se pozdraví a pokaždé trochu jinak: to dodá hře takový „lidský“ rozměr. Vámi ovládané postavy se mohou klasickými rozhovory bavit i mezi sebou a tak zjistíte, která je které sympatická a kdy je tomu naopak. Každá vaše postava má svůj „seznam úkolů ke splnění“, podle něhož je pěkně přehledně poznat, o co se vlastně snaží a co se jí už povedlo.