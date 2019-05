 »   »  Ubuntu 19.04: málo novinek na povrchu, o to více je jich uvnitř

Z pohledu běžného uživatele se toho příliš neudálo, zaznamenáte jen nové ikony ve výchozím tématu Yaru. Ikony mají jednotnější vzhled a jsou kulatější. Je to hodně individuální, ale podle mého názoru se na to prostě kouká dobře.

Užitečnou novinkou je začlenění funkce Tracker, která dříve v Ubuntu nebyla právě kvůli problémům s výkonem. Tracker je software, který běží na pozadí a sbírá metadata z nalezených souborů. To dovoluje jejich rychlé vyhledávání, přejmenovávání podle metadat a třeba také rychlý fulltext nad uloženými dokumenty.

Povýšen byl také správce souborů Nautilus, konkrétně na verzi 3.32. V této verzi byla odebrána podpora ikon na ploše, o které se už Nautilus nestará. Aby byly ikony zachovány, přidali vývojáři do Gnome rozšíření Desktop icons. To sice funguje a ikonky normálně zobrazuje, ale není (zatím?) tak dobře integrované se zbytkem desktopu a neumožňuje například jednoduše přetáhnout libovolnou ikonu na plochu. Musíte to dělat ze správce souborů Nautilus (či z jiného), kde přesouváte soubory do adresáře Plocha. Není to příliš pohodlné a intuitivní, ale je to použitelné a snad se to časem doladí.

Další příchutě

Ubuntu není jen Gnome, i když jde o variantu s nejvíce vývojáři a pravděpodobně také uživateli. Existuje ovšem několik dalších příchutí s jinými desktopovými prostředími. V současné době je jich sedm a i v nich se udály zajímavé novinky. Samozřejmě změny pod povrchem jsou společné pro všechny varianty, nás teď budou zajímat rozdílné změny na povrchu.

Budgie změnilo výchozího správce souborů a Nautilus byl nahrazen správcem Nemo, který původně pochází z distribuce Linux Mint. Dobrá zpráva je, že se umí starat také o ikony na ploše, čímž odpadají výše zmíněné problémy s rozdělením světa plochy a souborů. Budgie se k ikonám na ploše chová tak, jako to dělal dříve Nautilus.

Mate a Xfce nemají příliš mnoho novinek, jsou to spíše kosmetické změny. Xfce intenzivně pracuje na přechodu na GTK3, ke kterému by mělo dojít v Xubuntu 20.04 LTS. Pozorovatelné je to zatím jen tím, že se postupně portují další a další aplikace, v tomto vydání například správce souborů.

Ubuntu Studio je nově možné instalovat do jiného Ubuntu, takže už nemusíte například instalovat dvě distribuce vedle sebe. Používáte běžné Ubuntu a na něj nasadíte Ubuntu Studio. Pokud chcete zpracovávat multimediální obsah, mělo by to pro vás být ještě snazší. Pokud to chcete, nainstalujte do Ubuntu balík Ubuntu Studio Installer.

Desktop zase o kousek dál

Snad jste nečekali přelomové vydání, ve kterém bude všechno jinak. Někdy je potřeba zvolnit, dát si čas na ladění a šperkování toho, co už máme. Přesně takové nové Ubuntu 19.04 Disco Dingo je: rychlejší, vyladěnější a pohodlnější. Prostě takové, aby se dalo denně použít beze strachu, co bude dnes ráno jinak než včera večer.