 »   »  Dnes končí podpora Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr: kam přejít?

Příběh Ubuntu 14.04 se začal psát na konci roku 2013, kdy bylo rozhodnuto o jménu Trusty Tahr. V té době vyšlo Ubuntu 13.10 Saucy Salamander a vývojáři začali pracovat na nové LTS verzi, která měla podporu naplánovanou na pět let. Tato doba právě uplynula a dnešním dnem končí podpora Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr.

Tato verze byla vydána 17. dubna 2014 a přinesla jádro 3.13, novou zamykací obrazovku, integraci nabídky do lišty okna, podporu vysokého rozlišení a Unity 7.2. Byla to samozřejmě ještě verze stavějící na Unity, jehož konec oznámil Canonical až v roce 2017. Teprve Ubuntu 17.10 vyšlo s čistým Gnome.

Už předchozí LTS verze 12.04 prodloužila podporu na pět let, což znamená 60 měsíců bezpečnostních záplat a oprav objevených chyb. Protože LTS je vždy velmi odladěné a stabilní vydání, je logickou volbou většiny běžných uživatelů. Všechno dobré ale někdy končí, takže je čas posunout se po pěti letech dál.

Servery mohou za peníze pokračovat

Pokud byste přeci jen zatoužili po prodloužení podpory, máte možnost přejít na program Ubuntu Extended Security Maintenance (ESM), v rámci kterého Canonical nabízí další aktualizace. Je určen především pro firmy, kterým pětiletá podpora nestačí a potřebují delší časové okno.

Jde o placenou službu, kterou můžete koupit přímo od Canonicalu a v rámci které pak dostanete přístup k rozšířeným repozitářům s podporou. V těch jsou opravovány závažné a kritické bezpečnostní chyby po následující tři roky. Podporovány jsou ale jen varianty Server/Cloud pro platformu x86_64.

Kam dál?

Pokud ještě někde Ubuntu 14.04 používáte, měli byste se posunout na některou z novějších a hlavně podporovaných verzí. Pokud chcete zůstat u LTS, můžete poskočit na následující verzi 16.04 Xenial Xerus, která bude mít podporu do dubna 2021. V současné době je to nejstarší podporovaná verze Ubuntu, zároveň je to jediná podporovaná verze obsahující Unity.

Pozor ovšem na to, že pětiletá podpora se týká jen hlavní verze Ubuntu obsahující zmíněné Unity nebo v novějších verzích Gnome Shell. Nejrůznější odnože (příchuti) mají podporu kratší, například Kubuntu, Xubuntu či Lubuntu mají dlouhodobou podporu nastavenou jen na tři roky. Podpora jejich verze 16.04 tedy už také skončila a není pro vás vhodnou volbou.

Druhou podporovanou LTS variantou je pak rok staré Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, které už používá Gnome Shell a dodatečně mu byla prodloužena podpora na deset let. Bez obav ho tedy budete moci používat až do dubna 2028. Tohle by měla být verze, která vás zajímá.

Pak jsou tu samozřejmě ještě běžná vydání s dobou podpory devět měsíců. V současné době jsou na výběr dvě: 18.10 Cosmic Cuttlerfish, která ale končí už v červenci 2019 a čerstvé 19.04 Disco Dingo s životností do ledna 2020. Pokud ale nepotřebujete nutně některou z novinek, rozhodně doporučujeme zůstat u LTS verzí.

Podívejte se na historii všech verzí Ubuntu: