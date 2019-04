 »   »  Úvod do frameworku Symfony: request-response cyklus

Middleware je skupina funkcií, ktoré sa vykonajú pri spracovaní požiadaviek a generovaní odpovedí. Obyčajne ide o nejaký režijný kód, ktorý netvorí jadro biznis logiky. Middleware typicky vykonáva tieto úlohy: autentifikácia, zabezpečenie proti CSRF útoku, implementácia logovania, alebo HTTPS presmerovanie. Bežne je middleware implemetovaný tak, že middleware funkcie tvoria spolu reťaz (middleware pipeline). Jednotlivé časti reťaze sa postupne vykonávajú a za sebou volajú; v .NET Core, Express.js, Laravel frameworkoch je to pomocou funkcie next() .

HttpFoundation je populárny komponent, ktorý využívajú viaceré známe projekty, ako sú napr. Laravel alebo Drupal. Symfony bol od počiatku projektovaný tak, že využíval a propagoval moderné postupy a normy, vrátane PHP PSR špecifikácií.

Jeden z kľúčových tvorcov frameworku Fabien Potencier preto s nevôľou prijal normu PSR-7, ktorá štandardizuje request-response cyklus. Norma neumožňuje interoperabilitu s HttpFoundation komponentom a tak nemôže podľa neho byť v Symfony implementovaná. ( HttpFoundation vznikol dávno pred PSR-7 normou.) Symfony poskytuje PSR-7 Bridge, ktorý umožňuje konvertovať v prípade potreby objekty HttpFoundation na PSR-7 message objekty.

Vytvárame objekt požiadavky

Existuje viacero spôsobov, akým môžeme vytvoriť objekt požiadavky v Symfony. V našich príkladoch spracovávame jednoduchú GET požiadavku, ktorú môžeme vytvoriť napríklad pomocou formulára alebo HTML kotvy.

/** * @Route("/greet", name="greet") */ public function process(): Response { $request = Request::createFromGlobals(); $name = $request->query->get("name"); $age = $request->query->get("age"); $msg = "$name is $age years old"; return new Response($msg); }

Príklad ukazuje vytvorenie požiadavky pomocou statickej metódy createFromGlobals() . Potom čo spracujeme dáta z požiadavky, vytvoríme object Response , ktorému zadáme textovú správu, ktorá je určená pre klienta. Pomocou $request->query->get() metódy získame polia atribútu požiadavky.

/** * @Route("/greet", name="greet") */ public function process(): Response { $request = new Request( $_GET, $_POST, array(), $_COOKIE, $_FILES, $_SERVER ); $name = $request->query->get("name"); $age = $request->query->get("age"); $msg = "$name is $age years old"; return new Response($msg); }

V druhom spôsobe zadávame PHP globálne premenné ako parameter konštruktora požiadavky.

/** * @Route("/greet", name="greet") */ public function process(Request $request): Response { $name = $request->query->get("name"); $age = $request->query->get("age"); $msg = "$name is $age years old"; return new Response($msg); }

V treťom spôsobe používame techniku, ktorej hovoríme dependency injection. Tým, že argument funkcie process() obsahuje typehint Request , Symfony pre nás automaticky vytvorí objekt requestu a môžeme ho priamo používať.

Atribúty Request objektu

Request nám zapúzdruje PHP globálne premenné. Pristupujeme k nim pomocou atribútov objektu. Zapúzdrenie (encapsulation) je základný pojem z objektovo orientovaného programovania. Zapúzdrenie združuje dáta a metódy do jedného celku.

$request->query; // $_GET

$request->request; // $_POST

$request->cookies; // $_COOKIE

$attributes // uloženie aplikačných dát

$request->files; // $_FILES

$request->server; // $_SERVER

$request->headers; // podmnožina $_SERVER

Každý z týchto atribútov je inštanciou ParameterBag , ktorý je kontainerom párov kľúč/hodnota. Pre prácu s dátami potom používame metódy ParameterBag , ako sú napr. get() , set() , has() , all() alebo keys() .

Príklad

V jednoduchom príklade si vytvoríme požiadavku a odpoveď pomocou Symfony HttpFoundation komponentu. Nepôjde o plnohodnotnú Symfony aplikáciu, použijeme len jej dva komponenty.

$ mkdir reqex $ cd reqex $ composer req symfony/http-foundation $ composer req symfony/var-dumper

Vytvoríme si projektový adresár a nainštalujeme symfony/http-foundation a symfony/var-dumper balíčky.

<?php // request.php use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; $request = Request::createFromGlobals(); dump($request->query); $name = $request->query->get('name'); $age = $request->query->get('age'); $response = new Response("$name is $age years old"); $response->send();

V príklade vypíšeme $request->query parameter bag. Z toho istého bagu vyberieme polia name a age a vytvoríme hlášku, ktorú pošleme späť klientovi v rámci odpovede.

$ php -S localhost:8000

Naštartujeme zabudovaný PHP web server a v prehliadači zadáme URL http://localhost:8000/request.php?name=Peter&age=34 . Pomocou daného URL sa vytvoria dva GET request parametre.



Request objekt

AbstractController

AbstractController nám dáva k dispozícii predpripravené funkcie pre renderovanie šablón, forwarding, redirecting, alebo tvorbu JSON odpovedí. Je odporúčanou triedou, z ktorej majú naše controllery dediť. Existuje aj staršia trieda Controller ; tá však umožňuje prístup k viacerým detailom frameworku, ku ktorým by nemal mať programátor prístup. Preto sa jej použitie v súčasnosti už neodporúča.

AbstractController poskytuje napríklad tieto funkcie:

protected function redirect(string $url, int $status = 302): RedirectResponse

Funkcia redirect() presmeruje na uvedenú URL.

protected function forward(string $controller, array $path = [], array $query = []): Response

Funkcia forward() umožňuje preposlanie requestu na iný controller.

protected function json($data, int $status = 200, array $headers = [], array $context = []): JsonResponse

Funkcia json() vráti odpoveď vo formáte JSON.

protected function file($file, string $fileName = null, string $disposition = ResponseHeaderBag::DISPOSITION_ATTACHMENT): BinaryFileResponse

Funkcia file() vráti súbor v odpovedi klientovi.

protected function getParameter(string $name)

Pomocou funkcie getParameter() získame zadefinovaný parameter z konfiguračného súboru.

protected function render(string $view, array $parameters = [], Response $response = null): Response

Funkcia render() vygeneruje HTML výstup zo šablóny.

protected function createNotFoundException(string $message = 'Not Found', \Exception $previous = null): NotFoundHttpException

Funkcia createNotFoundException() sa používa, keď sa hľadaný zdroj nepodarilo nájsť. Vygeneruje nám výnimku, ktorá vedie k 404 chybovému stavu a patričnej chybovej stránke.

protected function createForm(string $type, $data = null, array $options = []): FormInterface

Funkcia createForm() nám vygeneruje formulár, ktorý sa tvorí pomocou buildera.

Post/Redirect/Get (PRG)

Post/Redirect/Get je programovací postup, ktorý zabraňuje viacnásobnému doručeniu formulára. Využíva sa v napríklad v situáciach, keď si objednávame tovar. Týka sa to požiadaviek typu POST. V Symfony v takomto prípade použijeme po úspešnom spracovaní formulára hore spomínanú funkciu redirect() . Funkcia presmeruje na HTML dokument potvrdzujúci úspešnú objednávku. Viacnásobné stlačenie klávesy F5 alebo Refresh buttonu nám opakovane vráti daný HTML dokument.

Príklad – stiahnutie súboru

Vytvoríme si príklad, v ktorom nám aplikácia vráti PDF súbor.

$ composer create-project symfony/skeleton servefile $ cd servefile $ composer req server maker --dev $ composer req annot

Vygenerujeme nový projekt a stiahneme potrebné závislosti.

$ mkdir var/files

V podadresári var vytvoríme nový adresár files , do ktorého nakopírujeme nejaký PDF súbor. V našom prípade to bude súbor s názvom test.pdf .

$ php bin/console make:controller ServeFileController

Vytvoríme si nový controller, ktorý nám vráti v odpovedi PDF súbor.

# config/services.yaml ... parameters: dir.files: '%kernel.project_dir%/var/files' ...

V konfiguračnom súbore services.yaml si zadefinujeme parameter dir.files , ktorý obsahuje názov adresára, kde sa nachádza náš PDF súbor.

<?php // src/Controller/ServeFileController.php namespace App\Controller; use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route; use Symfony\Component\HttpFoundation\ResponseHeaderBag; use Symfony\Component\HttpFoundation\BinaryFileResponse; use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController; class ServeFileController extends AbstractController { /** * @Route("/serve/file", name="serve_file") */ public function index(): BinaryFileResponse { $pdfPath = $this->getParameter('dir.files') . '/test.pdf'; return $this->file($pdfPath, 'test.pdf', ResponseHeaderBag::DISPOSITION_INLINE); } }

Názov adresára získame funkciou getParameter() , ktorej predáme názov zadefinovaného parametra dir.files .

Použijeme pomocnú metódu file() , ktorou pošleme PDF súbor klientovi. Súbor môžme poslať ako prílohu pomocou ResponseHeaderBag::DISPOSITION_ATTACHMENT alebo zobraziť v prehliadači pomocou ResponseHeaderBag::DISPOSITION_INLINE .

$ php bin/console server:run

Spustíme server a do prehliadača zadáme cestu http://127.0.0.1:8000/serve/file .

V ďalšom pokračovaní budeme rozoberať formuláre.