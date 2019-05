 »   »  Úvod do frameworku Symfony: validácia dát

Ak validačný proces neprejde, docháza k tzv. porušeniam pravidiel (violations). Porušenie pravidla reprezentuje ConstraintViolation , ktorý obsahuje chybovú hlášku. Tú dostaneme pomocou metódy getMessage() .

Metóda validate() vracia ConstraintViolationList . Ak je tento zoznam prázdny, validácia dát bola úspešná. Počet porušení môžeme zistiť pomocou funkcie count() .

Príprava

Symfony Validator komponent si budeme demonštrovať na CLI príkladoch. Potrebujeme si nainštalovať viacero balíčkov a pripraviť autoloading.

{ "autoload": { "psr-4": { "App\\": "src/" } }, "require": { "symfony/validator": "^4.2", "symfony/var-dumper": "^4.2", "symfony/property-access": "^4.2", "doctrine/annotations": "^1.6", "doctrine/cache": "^1.8", "symfony/config": "^4.2", "symfony/translation": "^4.2" } }

Takto vyzerá composer.json súbor.

Validácia PHP kódom

V nasledujúcich príkladoch budeme validovať dáta PHP kódom.

Validácia jednej premennej

V prvom príklade budeme validovať jednoduchú premennú.

<?php // single_val.php require('vendor/autoload.php'); use Symfony\Component\Validator\Validation; use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert; $name = ''; $constraint = new Assert\NotBlank; $validator = Validation::createValidatorBuilder()->getValidator(); $violations = $validator->validate($name, $constraint); // dump($violations); if (0 === count($violations)) { echo 'validation passed'; } else { echo $violations->get(0)->getMessage(); }

V príklade máme premennú $name na ktorú aplikujeme pravidlo Assert\NotBlank .

$validator = Validation::createValidatorBuilder()->getValidator();

Pomocou ValidatorBuilder objektu vytvoríme validátor.

$violations = $validator->validate($name, $constraint);

Premennú validujeme pomocou metódy validate() , ktorej zadáme názov premennej a pravidlo. Metóda vráti zoznam porušení pravidiel.

if (0 === count($violations)) { echo 'validation passed'; } else { echo $violations->get(0)->getMessage(); }

Pomocou count() metódy zistíme počet porušení. Eventuálnu chybovú hlášku vypíšeme pomocou getMessage() .

$ php single_val.php This value should not be blank.

Toto je výpis nášho programu.

Validácia pomocou viacerých pravidiel

Ak máme viaceré validačné pravidlá, použijeme Assert\Collection .

<?php // multiple_val.php require('vendor/autoload.php'); use Symfony\Component\Validator\Validation; use Symfony\Component\PropertyAccess\PropertyAccess; use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert; $name = 'p'; $email = 'peter@gmailcom'; $vals = ['name' => $name, 'email' => $email]; $constraints = new Assert\Collection([ 'name' => [new Assert\Length(['min' => 2]), new Assert\Regex('/^[a-zA-Z1-9]+$/')], 'email' => [new Assert\Email, new Assert

otBlank], ]); $validator = Validation::createValidatorBuilder()->getValidator(); $violations = $validator->validate($vals, $constraints); $accessor = PropertyAccess::createPropertyAccessor(); if (count($violations) > 0) { $messages = []; foreach ($violations as $violation) { $accessor->setValue($messages, $violation->getPropertyPath(), $violation->getMessage()); } dump($messages); } else { echo 'validation passed'; }

V príklade máme dve premenné a viacero validačných pravidiel.

$constraints = new Assert\Collection([ 'name' => [new Assert\Length(['min' => 2]), new Assert\Regex('/^[a-zA-Z1-9]+$/')], 'email' => [new Assert\Email, new Assert

otBlank], ]);

Užívateľské meno sa musí skladať z alfanumerických znakov a mať aspoň dva znaky. Email nesmie byť prázdny a musí zodpovedať požiadavkám na emailovú adresu.

$accessor = PropertyAccess::createPropertyAccessor();

V tomto príklade tiež použijeme PropertyAccess komponent na extrakciu názvov premenných a chybových hlášok do poľa. Použijeme ho z dôvodu, aby nám v názvoch premenných nezostali hranaté zátvorky (napr. [name] ).

foreach ($violations as $violation) { $accessor->setValue($messages, $violation->getPropertyPath(), $violation->getMessage()); } dump($messages);

Z ConstraintViolationList získame premenné a zodpovedajúce chybové hlášky. Zapíšeme ich do poľa $messages a vypíšeme na konzolu pomocou dump() metódy. Metódu máme zo symfony/var-dumper . Metóda nám poskytuje farebne vyladený a prívetivejší informačný výstup. Je to lepšia alternatíva k zabudovanej var_dump() metóde.

$ php multiple_val.php array:2 [ "name" => "This value is too short. It should have 2 characters or more." "email" => "This value is not a valid email address." ]

Tentoraz máme dve chyby.

Vytvorenie vlastného pravidla

Pre vlastné pravidlo potrebujeme vytvoriť pravidlo a k nemu prislúchajúci validátor. V nasledujúcom príklade si vytvoríme pravidlo, ktoré bude prijímať len alfanumerické znaky.

<?php // src/Validator/Constraints/AlphaNumeric.php namespace App\Validator\Constraints; use Symfony\Component\Validator\Constraint; class AlphaNumeric extends Constraint { public $message = 'The string "{{ string }}" contains an illegal character: it can only contain letters or numbers.'; }

Máme AlphaNumeric pravidlo. Trieda obsahuje chybovú hlášku.

<?php // src/Validator/Constraints/AlphaNumericValidator.php namespace App\Validator\Constraints; use Symfony\Component\Validator\Constraint; use Symfony\Component\Validator\ConstraintValidator; use Symfony\Component\Validator\Exception\UnexpectedTypeException; use Symfony\Component\Validator\Exception\UnexpectedValueException; class AlphaNumericValidator extends ConstraintValidator { public function validate($value, Constraint $constraint) { if (!$constraint instanceof AlphaNumeric) { throw new UnexpectedTypeException($constraint, AlphaNumeric::class); } // custom constraints should ignore null and empty values to allow // other constraints (NotBlank, NotNull, etc.) take care of that if (null === $value || '' === $value) { return; } if (!is_string($value)) { // throw this exception if your validator cannot handle the passed type so // that it can be marked as invalid throw new UnexpectedValueException($value, 'string'); } if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9]+$/', $value, $matches)) { $this->context->buildViolation($constraint->message) ->setParameter('{{ string }}', $value) ->addViolation(); } } }

Validačný proces sa vykoná v metóde validate() triedy AlphaNumericValidator .

if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9]+$/', $value, $matches)) { $this->context->buildViolation($constraint->message) ->setParameter('{{ string }}', $value) ->addViolation(); }

V tejto podmienke máme regulárny výraz, ktorý očakáva buď písmená alebo znaky. Ak hodnota nesplní regulárny výraz, vytvorí sa ConstraintViolation .

<?php // custom_constraint.php require('vendor/autoload.php'); use Symfony\Component\Validator\Validation; use App\Validator\Constraints as MyAssert; use App\Validator\Constraints\AlphaNumeric; $name = 'Peter^'; $constraint = new MyAssert\AlphaNumeric; $validator = Validation::createValidatorBuilder()->getValidator(); $violations = $validator->validate($name, $constraint); // dump($violations); if (0 === count($violations)) { echo 'validation passed'; } else { echo $violations->get(0)->getMessage(); }

Príklad ukazuje použitie nášho nového pravidla.

$ php custom_constraint.php The string "Peter^" contains an illegal character: it can only contain letters or numbers.

Po spustení programu dostaneme takúto chybovú hlášku.

Preklad chybových hlášok

Pre preklad chybových hlášok do iných jazykov použijeme Translator , ktorý máme v balíčku symfony/translation .

Preklady sa nachádzajú v súboroch, ktoré môžu mať rôzny typ. Odporúčaný je XLIFF súbor. Jedná sa o špecializovaný XML formát. Súbory sa umiestňujú do preddefinovaných adresárov. Adresár translations , ktorý použijeme v našom príklade, má z nich najvyššiu prioritu.

<?xml version="1.0"?> <!-- translations/validators.en.xlf --> <xliff version="1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2"> <file source-language="en" target-language="en" datatype="plaintext" original="file.ext"> <body> <trans-unit id="name.not_blank"> <source>name.not_blank</source> <target>User name should not be blank</target> </trans-unit> </body> </file> </xliff>

Tento súbor je pre angličtinu. K reťazcom sa dostaneme pomocou identifikátorov. V našom prípade máme name.not_blank .

<?xml version="1.0"?> <!-- translations/validators.sk.xlf --> <xliff version="1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2"> <file source-language="en" target-language="sk" datatype="plaintext" original="file.ext"> <body> <trans-unit id="name.not_blank"> <source>name.not_blank</source> <target>Užívateľské meno nesmie byť prázdne</target> </trans-unit> </body> </file> </xliff>

Tento súbor je pre slovenčinu.

<?php // translate_val.php require('vendor/autoload.php'); use Symfony\Component\Validator\Validation; use Symfony\Component\Translation\Translator; use Symfony\Component\Translation\MessageSelector; use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert; use Symfony\Component\Translation\Loader\XliffFileLoader; $locale = 'sk'; $translator = new Translator($locale); $translator->addLoader('xlf', new XliffFileLoader()); $translator->addResource('xlf', 'translations/validators.en.xlf', 'en', 'validators'); $translator->addResource('xlf', 'translations/validators.sk.xlf', 'sk', 'validators'); $validator = Validation::createValidatorBuilder() ->setTranslator($translator) ->setTranslationDomain('validators') ->getValidator(); $name = ''; $constraint = new Assert\NotBlank(['message' => 'name.not_blank']); $violations = $validator->validate($name, $constraint); // dump($violations); if (0 === count($violations)) { echo 'validation passed'; } else { echo $violations->get(0)->getMessage(); }

V príklade použijeme preklady pri validácii jednej premennej.

$locale = 'sk';

Zvolíme slovenskú lokalizáciu.

$translator = new Translator($locale); $translator->addLoader('xlf', new XliffFileLoader()); $translator->addResource('xlf', 'translations/validators.en.xlf', 'en', 'validators'); $translator->addResource('xlf', 'translations/validators.sk.xlf', 'sk', 'validators');

Vytvoríme Translator a priradíme súbory prekladov. Preklady rozdeľujeme do skupín, ktorým sa hovorí doména (domain). V našom prípade máme doménu validators .

$validator = Validation::createValidatorBuilder() ->setTranslator($translator) ->setTranslationDomain('validators') ->getValidator();

Pri vytváraní validátoru mu priradíme translator a doménu.

$constraint = new Assert\NotBlank(['message' => 'name.not_blank']);

Nakoniec validačnému pravidlu priradíme v atribúte message prislúchajúci identifikátor prekladu.

$ php translate_val.php Užívateľské meno nesmie byť prázdne

Po spustení programu dostaneme takýto výstup.

Validácia pomocou XML súboru

V nasledujúcom príklade si zapíšeme validačné pravidlá do externého XML súboru.

<?php // src/Entity/User.php namespace App\Entity; use Symfony\Component\Validator\Constraints; class User { private $first_name; private $last_name; private $email; public function __construct(string $first_name, string $last_name, string $email) { $this->first_name = $first_name; $this->last_name = $last_name; $this->email = $email; } public function __toString() { return "$this->first_name $this->last_name $this->email"; } }

Máme objekt User , ktorý má tri atribúty. Tieto atribúty budú mať validačné pravidlá umiestnené v XML súbore.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <!-- config/validation.xml --> <constraint-mapping xmlns="http://symfony.com/schema/dic/constraint-mapping" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://symfony.com/schema/dic/constraint-mapping https://symfony.com/schema/dic/constraint-mapping/constraint-mapping-1.0.xsd"> <class name="App\Entity\User"> <property name="first_name"> <constraint name="NotBlank"/> </property> <property name="last_name"> <constraint name="NotBlank"/> </property> <property name="email"> <constraint name="Email"/> </property> </class> </constraint-mapping>

V tomto XML súbore si zadefinujeme validačné pravidlá. Atribúty sa definujú pomocou property tagov a pre pravidlá slúžia constraint tagy.

<property name="first_name"> <constraint name="NotBlank"/> </property>

Pre atribút first_name aplikujeme pravidlo NotBlank , teda meno užívateľa nesmie byť prázdne.

<?php // xml_validation.php require('vendor/autoload.php'); use App\Entity\User; use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert; use Symfony\Component\Validator\Validation; $user = new User('', 'Novak', 'pnovak@examplecom'); $validator = Validation::createValidatorBuilder() ->addXmlMapping('config/validation.xml')->getValidator(); $violations = $validator->validate($user); $messages = []; if (0 === count($violations)) { echo 'validation passed'; } else { foreach ($violations as $violation) { $messages[$violation->getPropertyPath()] = $violation->getMessage(); } dump($messages); }

V príklade validujeme objekt User pomocou XML súboru. Pri vytváraní objektu validátora použijeme metódu addXmlMapping() , ktorou určíme názov validačného XML súboru.

$ php xml_validation.php array:2 [ "first_name" => "This value should not be blank." "email" => "This value is not a valid email address." ]

Po spustení programu dostaneme takýto výpis.

Validácia pomocou anotácií

Pravdepodobne najčastejší spôsob validácie v súčasnosti v Symfony aplikáciách je pomocou anotácií.

<?php // src/Entity/User.php namespace App\Entity; use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert; class User { /** * @Assert\NotBlank */ public $first_name; /** * @Assert\NotBlank */ public $last_name; /** * @Assert\Email */ public $email; public function __construct(string $first_name, string $last_name, string $email) { $this->first_name = $first_name; $this->last_name = $last_name; $this->email = $email; } public function __toString() { return "$this->first_name $this->last_name $this->email"; } }

Validačné pravidlá sa nachádzajú v anotáciách, ktoré sú umiestnené v PHP komentároch.

/** * @Assert\NotBlank */ public $first_name;

Na atribút $first_name aplikujeme pravidlo @Assert\NotBlank . Ako sme si už uviedli vyššie, v Symfony je zaužívaný postup používať alias Assert .

<?php // annot_val.php require('vendor/autoload.php'); use App\Entity\User; use Symfony\Component\Validator\Validation; use Doctrine\Common\Annotations\AnnotationRegistry; use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert; $user = new User('', 'Novak', 'pnovak@examplecom'); $loader = require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; AnnotationRegistry::registerLoader(array($loader, 'loadClass')); $validator = Validation::createValidatorBuilder() ->enableAnnotationMapping()->getValidator(); $violations = $validator->validate($user); $messages = []; if (0 === count($violations)) { echo 'validation passed'; } else { foreach ($violations as $violation) { $messages[$violation->getPropertyPath()] = $violation->getMessage(); } } dump($messages);

Tento príklad validuje objekt User pomocou anotácií.

$loader = require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; AnnotationRegistry::registerLoader(array($loader, 'loadClass'));

Toto je režijný kód pre spojazdnenie autoloadingu pre Doctrine anotácie. Musíme ho použiť, lebo pracujeme s terminálovou aplikáciou. V Symfony webových aplikáciách je takýto režijný kód už pre nás automaticky vygenerovaný.

$validator = Validation::createValidatorBuilder() ->enableAnnotationMapping()->getValidator(); $violations = $validator->validate($user);

Pri generovaní validátora nastavíme validáciu pomocou Doctrine anotácií metódou enableAnnotationMapping() .

$ php annot_val.php array:2 [ "first_name" => "This value should not be blank." "email" => "This value is not a valid email address." ]

Pri spustení programu dostaneme dve chybové hlášky.

V tento časti seriálu sme sa podrobnejšie zaoberali validáciou dát pomocou Symfony Validator komponenta. V ďalšej časti seriálu si spojíme validáciu s formulármi a flash správami.