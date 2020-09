V DNS anycastu .CZ byl nasazen XDP, DNS provoz odbaví výrazně rychleji

Omezení XDP

Režim XDP, zjednoduše řečeno, umožňuje výrazně zrychlit zpracování DNS dotazů, které přichází standardním kanálem na port UDP/53. A to tak, že tyto dotazy a příslušné odpovědi jsou přímo předávány mezi síťovou kartou a DNS démonem. To je sice výhodné, protože odpadne režie jádra, průchod packetů síťovým stackem a podobně. Na druhou stranu je to ale komplikace pro administrátory, protože se k takovému serveru musí chovat zcela jinak, než v rámci konvenčního provozu autoritativního DNS serveru.

Jednou z hlavních výzev, kterou jsme před nasazením museli řešit, bylo již zmíněné obcházení síťového stacku. Se spuštěným režimem XDP totiž není možné sledovat provoz přímo v operačním systému (např. utilitou tcpdump), není možné použít firewallová pravidla a také není možné standardním způsobem sbírat DNS provoz a posílat k dalším analýzám, v našem případě do infrastruktury projektu ADAM.

Další omezení se týká také oblasti routingu, neboť v tuto chvíli není možné použít Knot DNS 3.0 s XDP na standalone serveru, který má více konektivit (typicky místní IXP a tranzit), které v několika instancích provozujeme v zahraničí jako doplněk k DNS stackům. S kolegy z týmu Knot DNS týmu se budeme snažit případ source-routingu řešit, protože by se nám tím otevřela možnost provozu velice výkonných uzlů anycastu ze standalone serveru, což by znamenalo snížení nákladů na provoz lokalit s takovýmto serverem.

Abychom tedy měli vhled do síťového provozu, připravili jsme vedle budoucího serveru ještě jeden server, který jsme pojmenovali NET. Server NET není vlastně žádnou novinkou, používáme jej u obou 100Gbps DNS stacků v Praze. Tento server je připojen dvěma dalšími uplinky do obou access switchů ve vybrané lokalitě a mirroruje síťový provoz z DNS serveru/ů. Ten se následně zpracovává standardními metodami pro projekt ADAM. A současně je možné přímo sledovat aktuální provoz tak, jak jsme zvyklí. Má to však jedno ale. V mirrorovaném provozu není možné rozlišit, jaký provoz byl odbaven pomocí XDP a jaký pomocí UDP. Jak sledovat přímo XDP provoz, popíšu závěrem.

Konfigurace XDP

Během léta jsme s kolegy z týmu Knot DNS konzultovali vše potřebné k tomu, abychom vůbec XDP mohli nasadit do produkčního prostředí. Řešili jsme ideální HW konfiguraci serveru, nastavení operačního systému a distribuci, zapojení do sítě (LACP ano nebo ne?) a další parametry. Nejzásadnějším parametrem byl co největší počet CPU jader (ideálně bez funkce hyperthreading), optimální rozložení RAM modulů, vhodná síťová karta, která umožňuje využití dostatečného počtu RX/TX front a verze linuxového jádra.

DNS server, který jsme pro Knota s XDP použili, má tedy následující konfiguraci:

2× Intel Xeon Gold 6140, každý 18C/36T s frekvencí 2,30Ghz

32 GB RAM

3× 480GB SSD MixUse

10GE Intel X710 SFP+

Ubuntu server 20.04 LTS s jádrem 5.4

Server má tedy s vypnutou funkcí hyperthreading k dispozici celkem 36 jader, které jsme pro XDP rovnoměrně rozdělili mezi obě síťová rozhraní, neboť je server připojen do dvou access switchů s aktivním LACP.

# /sbin/ethtool -L ens3f0 combined 18 # /sbin/ethtool -L ens3f1 combined 18

Samotná aktivace XDP v DNS démonu je úplně jednoduchá. Po nastavení počtu front stačí ve stávající konfiguraci knot.conf přidat direktivu listen-xdp :

listen-xdp: ens3f0 listen-xdp: ens3f1

a restartovat démona knot. Dále je ještě potřeba rozšířit capabilities v se službě knot v systemd:

CapabilityBoundingSet=CAP_NET_RAW CAP_NET_ADMIN CAP_SYS_ADMIN CAP_SYS_RESOURCE AmbientCapabilities=CAP_NET_RAW CAP_NET_ADMIN CAP_SYS_ADMIN CAP_SYS_RESOURCE

Jak prosté!