 »   »  Více než polovina domén v .CZ je zabezpečena DNSSEC

Trvalo sedm let, než se DNSSEC v doméně .CZ rozšířil nad 50 %. Od včerejška je každá druhá česká doména chráněna elektronickým podpisem. V podvečer to na Twitteru oznámil Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

More than 50% of Czech domains secured by DNSSEC! Finally. I thank all the participating registrars.