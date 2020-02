 »   »  VoIP s Asterisk: pobočková ústredňa za 30 minút

Dodatočné aplikácie

Prídavné aplikácie distribúcie TrixBox je to, čo vás určite „dostane“. Zatiaľ čo AsteriskNow v tomto smere už nemá čo ponúknuť, TrixBox má veľkú výhodu (alebo nevýhodu, záleží na uhle pohľadu), že má veľmi dobre udržiavané repositáre RPM ľahko prístupné cez yum. V administrátorskom okne je priamo zakomponovaný systém na inštaláciu a update balíčkov. Pokiaľ máte chuť testovania, tak si môžete sťahovať vývojové balíčky. Centrálna správa VoIP telefónov – EndPoit Manager, alebo hromadné vytváranie pobočiek, to je to čo „poteší“ srdce nejedného administrátora systému. Prehľad o SW RAID 1 ako aj možnosť nastavenia QoS je náskok, ktorý TrixBox nesporne v tejto oblasti má. Nezanedbateľná je aj podpora, ktorú spoločnosť Fonality poskytuje pre svoje distribúcie. Musím tiež dodať, že TrixBox komunita je veľmi aktívna (pravdepodobne jedna z najaktívnejších open-source komunít, ktoré som videl), zvyčajne dostanete niekoľko odpovedí na väčšinu problémov do 24 hodín.

Porovnanie a slovo na záver

Porovnanie oboch distribúcií záleží iba na kritériách, ktoré preferujete pri výstavbe VoIP telefónneho systému. Tak ako AsteriskNOW aj TrixBox sú kvalitné a životaschopné distrubúcie a pokiaľ potrebujete postaviť VoIP telefónny systém pre vašu firmu alebo domácnosť a nechcete sa „hrabať“ v konfiguračných súboroch, študovať príkazy Linuxu atď. určite siahnite po týchto distribúciach. AsteriskNow ponúka jednoduché a stabilné grafické prostredie s možnosťou rýchlej zálohy vami vytvorenej konfigurácie, TrixBox vás prekvapí vynikajúcim grafickým rozhraním FreePBX a množstvom aplikácií v ktorých sa ale môžete aj rýchlo „stratiť“, nevýhodou je ale väčšia tažkopádnosť v momente ak potrebujete urobiť zásahy priamo v konfiguračných súboroch a sporné je aj praktické využitie zálohovania konfigurácie. Doplnkové aplikácie však TrixBox posúvajú o krok dopredu. Otázkou krátkeho času je smerovanie distribúcie AsteriskNow, ktorej vývojári ohlásili integráciu FreePBX do novej verzie 1.5.

Pokiaľ sa ale chcete zaoberať VoIP telefóniou a projektom Asterisk vážne a máte záujem na výstavbe vlastných Asterisk serverov, potom budete musieť „zabudnúť“ na tieto distribúcie a urobiť následujúce kroky:

inštalovať Linux distribúciu Debian a pod. a prispôsobiť konkrétne požiadavky zákazníka ako SW RAID-1, QoS, IP routing a pod.

inštalovať Asterisk, Zaptel a ďašie ovládače pre HW atď.

inštalovať ďalšie nástroje, aké zákazník požaduje (napr. panel operátora, štatistické a tarifikačné moduly a pod.)

A to je už samostaná téma na ďaší článok…

Upozornenie autora: posledný postup výstavby Asterisk serveru si vyžaduje vypitie niekoľko desiatok šálok káv a mnoho hodín štúdia a testovania.

Autor je pracovník spoločnosti DialCom Servis s.r.o., ktorá sa dlhodobo zaoberá VoIP telekomunikačnými riešeniami.