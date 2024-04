Výkon AMD Ryzen a Intel Core v novém Ubuntu, GTK přechází na Vulkan

GTK 4.15 a Vulkan Renderer jako výchozí

Je čas jít dál, že 15 let staré grafické karty (zatím?) neumí Vulkan nemůže brzdit budoucnost, a tak tu máme novou verzi toolkitu GTK 4.15.0, která nasazuje renderování přes API Vulkan jako výchozí. Samozřejmě na systémech s podporou a současně na Waylandu, neznamená to, že na stařičkých GPU či řešeních bez podpory Vulkanu přestane GTK ze dne na den fungovat.

Cílem je mimo jiné na daleko větší množství uživatelů rozšířit běh na Vulkanu s Waylandem, aby se vše definitivně ověřilo jako plně funkční řešení. Na jiných platformách zatím nový GSK renderer nebude používán, pojedou s dosavadním NGL rendererem. S příští verzí GTK 4.16 pak přijde návazná změna, kdy platformy, na nichž se běh na Vulkanu s GSK neukáže jako plně stabilní, budou navráceny zpět na NGL, ty funkční se už ale budou držet GSK a běhu na Vulkanu. To a vše další novinky shrnuje Matthias Clasen na GitLabu projektu v oznámení nové verze GTK.

Nové patche výrazně zrychlují start Zink ovladače

V návaznost na dva roky starou hlášenou chybu týkající se pomalé inicializace GTX5 na Intel (i)GPU se zkoumání problému chopil vývojář projektu Zink, Mike Blumenkrantz, jemuž vrtal hlavou právě pomalý start této implementace OpenGL na Vulkanu.





Výsledkem bylo nejen zjištění, že tam, kde nativní spouštění GTK4 dema v rámci ovladače Intel Iris Gallium3D zabere 190 až 200 ms, si spuštění na Zinku vyžádá 350 až 370 ms, ale i následné práce. Mike dokázal spouštění Zinku zoptimalizovat tak, že doba inicializace klesla zhruba o čtvrtinu, na 260 až 280 ms, než je vygenerován první GTK4 snímek. Podrobnosti Mike popisuje na svém blogu.

Německý Sovereign Tech Fund investuje do GNOME, PHP a hledání chyb v systemd

Sovereign Tech Fund nově investuje nemalé, dosti potřebné částky do open-source projektů desktopového prostředí GNOME, v Rustu přepisovaných Coreutils či PHP a systemd. Jen PHP dostává 205 tisíc eur na vylepšení bezpečnosti a udržitelnosti projektu, vývojáři peníze využijí na distribuční systém rozšíření PECL, audit zdrojového kódu a další aspekty včetně vylepšování dokumentace a vývoj testovacích nástrojů.





GNOME si za loňský a letošní rok přijde na rovný 1 milión eur. Mezi důvody podpory je uvedeno například individuální šifrování uživatelských složek, vylepšování a rozšiřování podpory hardwaru, modernizace infrastruktury celé platformy (např. notifikační API, GTK CSS atd.), zlepšován Q&A, přístupnosti či údržba a modernizace bezpečnostních prvků a zabezpečené API pro Wayland/Flatpak atd.

Fond také spouští vlastní Bug Bounty Program, jako součást již běžícího Bug Resilience Program. Zpočátku bude zaměřen na projekty systemd a Sequoia PGP, plus bude možnost vyplácet odměny nejen za nalezení, ale i opravy chyb.

Servo engine zvládne test Acid2

Uběhlo celých 19 let od jeho vydání, avšak dozvuky éry CSS testu Acid2 slyšíme i dnes. Však za jeho ideou stojí sám Håkon Wium Lie, tvůrce kaskádových stylů a jeho nespokojenost s Internet Explorerem. Webový engine Servo, kdysi vyvíjený Mozillou, nyní osamostatněný pod křídly The Linux Foundation, konečně tomuto textu plně vyhovuje, neb do jeho kódu v poslední době přibyly poslední potřebné střípky, třeba podpora ex jednotek v CSS.

Servo také podporuje HTML5 video tagy bez automatického přehrávání, pokud stránka poskytuje sama ovládání. Z dalších novinek z vývoje tvůrci vyzdvihují pokračující vylepšování podpory embeddování Serva v jiných aplikacích.

Výkon CPU AMD vs Intel v Ubuntu 22.04, 23.10 i 24.04

Předchozí LTS vydání, poslední běžná verze a nejnovější LTS vydání Ubuntu versus současné nejvyšší desktopové procesory AMD a Intel. Phoronix porovnal výkon Ryzenu 9 7950X a Core i9 14900K v řadě testů. Zprůměrováním výsledků vychází věci tak, že Ryzen je zhruba o 35% rychlejší, Intel má naopak v průměru 10% vyšší spotřebu.

Klidová spotřeba Intelu je však poloviční oproti AMD a současně v řadě testů je jeho výkon srovnatelný s AMD, kdy horší průměrný výsledek způsobuje několik dílčích testů, kde je AMD zhruba dvojnásobně rychlé. Test určitě stojí za pozornost, neb potvrzuje skutečnost, že nová LTS verze oproti té předchozí dává o pár procent vyšší výkon, což se očekávalo.