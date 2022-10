Vyšel Ardour 7.0, Blender slaví 20 let

Vývojová verze Wine 7.19

Pravidelná nová verze 7.19 vývojové větve projektu Wine přináší podporu ukládání DOS atributů na disk, povyšuje VKD3D na verzi 1.5 a přidává podporu zvukového formátu MPEG-4 Audio (M4A).

Opraveno je 17 chyb, nejstarší uzavřená byla nahlášena v srpnu 2007, nejmladší si počkala na vyřešení jen 4 dny.

Linux 6.1 nabídne rychlejší sdílení souborů mezi hostem a hostitelem s 9P VirtIO

Do jádra 6.1 se dostane optimalizace urychlující sdílení souborů u virtualizovaných systémů mezi hostem a hostitelem, a to díky síťovému protokolu 9P s balíkem nových optimalizací (např. podpora alokace menších bufferů pro většinu požadavků na metadata).





Propočet vhodné správné velikosti bufferu implementuje nový zdrojový soubor zvící 167 řádků kódu, více v na kernelovém Gitu.

Dvacet let otevřeného Blenderu

Jži je tomu (více než) 20 let od chvíle, kdy se podařilo vybrat 100 tisíc eur na otevřené zdrojového kódu programu Blender. Tak se tehdy stalo a to, jaký vývoj Blender nabral, je za ony dvě dekády krásnou ukázkou síly open-source komunity.





/e/OS 1.4 konečně s vlastním telefonem Murena One

Murena, partnerský výrobce telefonů pro operační systém /e/ oznámila dostupnost prvního smartphonu s /e/.

Nový 4G/LTE telefon Murena One staví na 6,53" displeji s rozlišením 1080×2242, ARM SoC Mediatek Helio P60 se 4GB RAM a 128GB flash. HLavní foťák má 48Mpix na malém 1/2,0" snímači s objektivem o světelnosti f/1.8, vše napájí 4500mAh akumulátor.

Telefon je dostupný s /e/OS 1.4 a uzamčeným bootloaderem za cenu ~350 eur, což je cena na úrovni srovnatelné s repasovanými Samsungy Galaxy S9 / S9+ s /e/ OS a jen roční zárukou, případně cena zhruba poloviční oproti /e/ + Fairphone 4.

Podpora kompilátoru Intel ICC patrně z Linuxu zmizí

Zatímco pozice a podpora LLVM/Clang se nadále zlepšuje a GCC lze považovat za naprostou stálici, Intelům kompilátor ICC to má nahnuté. Vývojáři Linuxu už nezřídka ani na ICC nevzpomenou a Masahiro Yamada jednoduše navrhl, aby jeho podpora byla z Linuxu odstraněna, neb jej stejně prakticky nikdo nepoužívá – ostatně nikdo ani neví, v jak funkčním či nefunkčním stavu aktuálně je, resp. nefunkčnost nikoho netrápí.

Odstranění podpory je otázkou vyhození pouhých zhruba 300 řádků kódu. I Linus Torvalds je pro, když dodává, že si ani nevybavuje nějaké stížnosti na kvalitu podpory ICC s tím, že to jistě neznamená, že by byla tak dobrá. Takže to vypadá, že ICC střihá poslední kousky metru.

Ostatně sám Intel překopává ICC z původní uzavřené architektury na LLVM, takže jak dodává Phoronix, nelze vyloučit, že bude možné s ním jádro i nadále sestavovat za pomoci cest, které používá Clang.

Vydán Ardour 7.0

Necelého dva a půl roku od vydání šestky přichází na svět finální verze digitální zvukové stanice Ardour 7.0. Uživatel můžeme řadu velkých novinek, od značných vylepšení v kódu programu přes nový clip launching, vylepšenou úpravu MIDI, nové ripple módy, znovu objevivší se integraci Freesound, inovovanou interní reprezentaci času až po podoru I/O pluginů.

Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.