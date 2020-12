Vyšla herní konzole s Ubuntu, Tails zvyšuje frekvenci vydávání nových verzí

Ubuntu

Korejská firma Hardkernel uvedla na trh nové zařízení, které na první pohled připomíná Nintendo Switch. Tato přenosná herní konzole za 80 dolarů se jmenuje ODroid Go Super. Běží na Ubuntu 20.04 a frontendu EmulationStation, díky čemuž dokáže spustit širokou škálu klasických her. Co se hardwaru týká, tak má 5 palcový LCD displej, baterii s kapacitou 4000 mAh a dva analogové joysticky. Uvnitř konzoli pohání procesor Cortex-A35, grafika ARM Mali-G31 a 1 GB DDR3 paměti.

ODroid Go Super

Tails

Na anonymitu zaměřená linuxová distribuce Tails vydala svůj měsíčník, ve kterém informuje o práci na projektu. V první řadě vývojářský tým zvýšil frekvenci vydávání nových verzí tak, aby se sladil s týmem Mozilly. Dále se vývojáři zaměřili i na získání financí, aby dokázali udržet projekt při životě. Dále pokročili v práci na překladech do více jazyků a frontendu pro úložná zařízení.

Tails 4.14

RHEL a CentOS

Uživatelé Red Hat Enterprise Linuxu 7 a CentOS 7 dostali důležité bezpečnostní záplaty pro svůj systém. Tyto aktualizace se týkají sedmi zranitelností přímo v linuxovém jádře a dalších méně závažných chyb. Tyto aktualizace se týkají systémů RHEL Server 7, RHEL Workstation 7, RHEL Desktop 7, RHEL for IBM z Systems 7, RHEL for Power, big endian 7, RHEL for Scientific Computing 7, RHEL for Power, little endian 7, and Red Hat Virtualization Host 4 for RHEL 7 a CentOS Linux 7.

CentOS 7.0

FreeBSD

Vývojáři operačního systému posledních několik dní pracovali na migraci ze Subversion na Git. Cílem bylo přesunout svůj vývoj právě na Git, který je používán většinou otevřených projektů. Tato migrace byla dokončena den před štědrým dnem a kód FreeBSD je nyní k dispozici na Gitu.

FreeBSD 12.2

Nově vydáno

Na CRUXu založená linuxová distribuce Kwort oznámila vydání verze 4.3.5. Na Debianu postavená distribuce imitující svým vzhledem MS Windows Q4OS vyšla ve verzi 3.13. Minimalistická distribuce primárně určená k hraní starých her batocera.linux vydala novou verzi s číslovkou 29. Fork Linux Mintu a Ubuntu Ultimate Edition je k dispozici ve verzi 6.9 „MATE-Lite“.