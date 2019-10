 »   »  Zabbix 4.4 přichází s druhou generací agenta v jazyce Go

Monitorovací systém Zabbix není asi nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si našel místo v mnoha IT odvětvích. Jeho dynamický vývoj došel k nové vývojové verzi 4.4.

V pondělí 7. října 2019 byl vydán Zabbix 4.4 ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním Zabbix repository. Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí. V repozitáři je nově k dispozici i sestavení pro RHEL 8, SLES 15, Raspbian 10, Debian 10.

Zabbix agent 2

Zabbix agent nové generace byl vyvinut pod názvem Zabbix agent 2 ( zabbix_agent2 ). Některé z cílů stanovených při vývoji nového agenta:

snížit počet TCP spojení

větší souběžná kontrola

snadná rozšiřitelnost pomocí pluginů

náhrada C Zabbix agenta (s tím, že bude zachována předchozí funkcionalita)

Zabbix Agent 2 je zapsán v jazyce Go (s opětovným použitím C kódu Zabbix agenta). Pro kompilaci Zabbix agenta 2 je vyžadováno nakonfigurované prostředí Go verze 1.12+. Zabbix agent 2 je k dispozici v předkompilovaných balíčcích Zabbix.



Zabbix 4.4 Zabbix agent druhé generace

Webhooks v notifikacích

V nové verzi jsou rozšířeny funkcionality notifikací. Webhooks je nový media type, který umožňuje napsat vlastní kód v JavaScriptu, čímž se značně rozšiřují možnosti notifikací.

Zatímco v předchozích verzích, bylo možné použít jen externí skripty, nyní lze veškerou logiku výstrah udržovat uvnitř Zabbixu, konkrétně pomocí nového typu média Webhook.

Webhook lze použít pro snadnou integraci notifikací Zabbixu se systémem helpdesku třetích stran, pomocí chat, messengere atd.

Podrobnosti v dokumentaci Webhooks.

Oficiální podpora TimescaleDB

Podpora TimescaleDB, byla poprvé přidaná experimentálně v Zabbix 4.2, nyní je již oficiální. Viz dokumentaci Migrace na TimescaleDB.



Zabbix 4.4 Zabbx + TimescaleDB

Podívejte se na blog Zabbix, kde je příspěvek pro rychlé porovnání výkonu s PostgreSQL.