 »   »  ZX Spectrum Next vrací úder: návrat legendárního 8bitu po 35 letech

Je tomu již 35 let, co spatřil světlo světa pro velkou část z nás legendární počítač ZX Spectrum. V průběhu 80. let se objevily další modely jako ZX Spectrum+, 128K, +2, +3, československé klony od Didaktiku Skalica a po jeho „oficiálním“ skonu v 90. letech ještě pak řada klonů převážně ze zemí bývalého SSSR. Tento počítač dal řadě z nás základy, na kterých stavíme dodnes.

Někteří z nás se od něj odrazili a nechali ho světelné míle za sebou, někteří jej naopak (možná z vděčnosti) opatrují stále. Programují pro něj nové programy a hry, staví nové periférie (například pro připojení SD karet, apod.), vše čistě jen pro zábavu a tříbení mysli. Vzhledem k tomu, že tento starý hardware už dosluhuje, objevil se nejeden klon, který se snaží být technologicky věrnou replikou originálu. Jeden je však v něčem jiný. A to natolik, že se z něj stává oficiální nástupce původního ZX Spectra – nový, sériově vyráběný model. Prosím přivítejte ZX Spectrum NEXT!

Historie vzniku projektu

Když před nějakým časem dva Brazilci Victor Trucco a Fabio Belavenuto začali stavět svoje TBBlue, nejspíš ještě netušili, jaký úspěch bude jejich společný projekt mít. Klon je totiž postavený na FPGA, a tak jej lze dodatečně opravovat/vylepšovat. Což se také stalo a firmware pro TBBlue se postupně dočkal takových vylepšení jako podpora ULA+ (rozšíření palety barev bez ztráty zpětné kompatibility), Z80 s přepínatelným turbo módem na 7 MHz, apod. O tom všem později ve specifikacích.

Klon byl zamýšlen jako náhrada desky do původního ZX Spectra, proto má přesně ty samé rozměry. Postupně se však do projektu zapojili další hráči jako původní designér Sinclair Research Ltd., Rick Dickinson, programátor řady herních titulů (Cabal, Midnight Resistance) Jim Bagley a herní designer, spoluzakladatel Bossa Studios a retro hráč, Henrique Olifiers.

Rick Dickinson navrhl pro TBBlue nový kabát, který se asi nejvíce podobá modelu ZX Spectrum+ a z TBBlue se rázem stalo ZX Spectrum Next (samozřejmě včetně vypořádání práv na značku Sinclair s jejím aktuálním vlastníkem). Jim Bagley začal s Victorem spolupracovat na dalších hardwarových funkcích klonu (sprajty apod.) a Henrique se začal starat o marketing.

Kampaň a financování

Výsledkem toho všeho je velice úspěšná crowdfundingová kampaň na Kickstarteru. Cílové částky bylo dosaženo během 36 hodin!

Už teď je jisté, že bude vyrobeno více než 2000 nových počítačů. Možná se to bude zdát jako směšné číslo, ale v této 8bitové komunitě je to číslo obrovské. Vlna nadšení na sebe nenechala dlouho čekat a již se objevilo několik vývojářů z 80. let, kteří oznámili, že pro ZX Spectrum Next naprogramují opět něco nového.

Jako ochutnávku uveďme například Jase Austina, který vyvine pokračování jeho pecky Rex pod názvem Rex Next (jak jinak), či bratry Oliverovy, kteří budou řídit vývoj nových příběhů legendárního vajíčka Dizzy – programovat jej budou tvůrci nedávného remake Crystal Kingdom Dizzy.

Obě hry budou přiloženy ke všem novým strojům jako bonus. Co je však hlavní – spousta těch, kteří kampaň podpořili, oprašují vědomosti v programování pro Z80 sami a tím dostávají původnímu poslání Sira Cliva Sinclaira: učit se a tvořit.

Hardwarové specifikace

Nyní tedy oficiální specifikace nového modelu:

100% zpětně kompatibilní

Procesor: Z80 s 3,5MHz a 7MHz módy

Paměť: 512 KiB RAM (rozšířitelné interně na 1,5 MiB, s pomocí přídavné paměťové desky na 2,5 MiB)

Video: hardwarové sprajty, mód s 256 barvami, Timex 8×1 móde atd.

Video výstup: RGB, VGA a HDMI (včetně zvuku)

Úložiště: slot na SD karty s DivMMC OS

Zvuk: 3 × AY-3–8912 + FM se stereo výstupem

Joystick: DB9 kompatibilní s Interface 2, Kempston či Cursor joystickem (lze změnit v nastavení)

PS/2 port: myš v Kempston módu, případně externí klávesnice

Podpora magnetofonu pro nahrávání z/na kazety je samozřejmostí

Rozšíření: původní sběrnice a slot pro akcelerátor

Síť: Wi-Fi modul – emulace sériového rozhraní přes EPS8266 (volitelné)

Akcelerátor: Raspberry Pi Zero – GPU / 1 GHz CPU / 512 MiB. Podpora pro připojení zařízení přes USB a druhý monitor

Real Time Clock

Anti-Brick systém: ochrana proti chybám při upgrade firmware

V kampani můžete Next pořídit též včetně všech rozšíření, což také udělala naprostá většina přispěvatelů. Firmware je open source, takže jej lze komunitně dál rozvíjet.

Možná se divíte přítomnosti Raspberry Pi Zero, které je samotné výkonnější než celė nové Spektrum. Důvod je prostý. Již řadu let se v komunitě hledalo řešení, jak připojit Spektrum k moderním televizím v době, kdy tyto již nebudou podporovat klasický RF/Video signál. HDMI výstup se zprvu zdál kvůli vysokým licenčním poplatkům jako nereálný. Ne tak však pro Victora, kterého napadlo k tomuto účelu zneužít extrémně levné Raspberry, které již má licenční poplatky za užití HDMI vyřešeno.

Raspberry tak původně sloužilo k vyčítání video paměti ZX Spectra, jeho sestavení a následné zobrazení skrze HDMI. Jak se však projekt vyvíjel dál, upozornil jeden z komunitních nadšenců na jistou možnost zanesenou v licenčních podmínkách, při které by šlo za malých licenčních poplatků HDMI výstup zapracovat přímo na základní desku Nextu. Slot na Raspberry byl však již dávno v první revizi základní desky zanesen, a tak se jej tam tvůrci rozhodli ponechat a využít jej jako akcelerátor, případně pro zobrazení např. zdrojového kodu z vývojového prostředí na druhém monitoru.

Jelikož první verze hardware existovala již před rokem a do teď probíhalo jeho dolaďování (stále z hlediska hardware), kickstarterovská kampaň vybírá finance na výrobu samotných základních desek a především na výrobu lisovacích forem pro Next klávesnici.

Okolo projektu je velice aktivní skupina na Facebooku, kde se od Victora můžete dočíst, že díky úspěšnosti kampaně bude mít Next větší FPGA a tudíž i více možností. To dokázal například tím, že se mu podařilo do Nextu implementovat i SID – legendární a mnohými záviděný zvukový obvod z konkurenčního Commodore 64. Dále je díky přispěvatelům již teď celkem jasné, že všechny stroje budou mít v základu nikoliv 512 KiB RAM, ale rovnou 1 MiB. Ta bude využita následovně:

512 KiB namapováno jako u klonu Pentagon 512 (128 je stejně jako původní ZX Spectrum 128K)

256 KiB pro esxDOS

256 KiB pro ROM a RAM

Co teď? No přeci podpořit!

Pokud máte o ZX Spectrum Next zájem, můžete jej sponzorovat na Kickstarteru do této neděle, času tedy již mnoho není. Samotná základní deska vyjde na 99 liber a bude dostupná již v srpnu. Celý počítač stojí v základní variantě 175 liber, v rozšířené 215 a s akcelerátorem 235 liber. Počítač jako celek bude dostupný až v lednu 2018.