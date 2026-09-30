Fotogalerie: LinuxDays 2026 sobota
Předchozí
/
Další
Fotogalerie: LinuxDays 2026 sobota
Předchozí
/
Následující
ZAVŘÍT REKLAMU
FOTOGALERIE BUDE POKRAČOVAT ZA
5 s
Předchozí
Následující
Další
Předchozí
Sdílet galerii
Další galerie
GNOME 51
Raspberry Pi Desktop
Arduino Ventuno Q
NetBSD 64bitový desktop
NetBSD 32bitový desktop
Renovace disketové mechaniky Atari 1050.
Nejnovější články
Galerie ze soboty na konferenci LinuxDays 2026
Linuxové jádro dostává velké optimalizace pro AMD, čistka ARM32 bude možná později
Nintendo Switch 2: hybridní konzolová evoluce pokračuje
WebGL: tvorba 3D grafiky s využitím programovatelné vykreslovací pipeline (2. část)
Ransomware nezačíná zašifrováním dat: co může SOC vidět před útokem
Softwarová sklizeň (30. 9. 2026): moderní multiplatformní náhrada za PuTTY
Petr Krčmář, Root.cz