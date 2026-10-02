AI poráží nejlepšího hráče hry stratego

Umělá inteligence poráží nejlepší hráče šachu, go i pokeru. Ale jedna hra doposud odolávala. Jde o stratego, u nás známé spíše jako maršál a špión. Jde o hru podobnou šachu, ale hodnota (síla) figur zůstává skryta až do střetu. Jde tedy o hru s neúplnou informací jako například poker, ale s daleko větším počtem možných kombinací. Typická partie šachu má kolem 40 tahů, jedna partie stratega může často mít i 2 tisíce tahů. Navíc je možné blafovat jako v pokeru.
Google měl již v roce 2022 model DeepNash, který hrál stratego, ale nedokázal porazit dobré lidské hráče. Nyní umělá inteligence Ataraxos týmu amerických univerzit přesvědčivě porazila jednoho z nejlepších hráčů Pima Niemeijera: 15 výher, jedna prohra, 4 remízy.
Ataraxos má totiž ještě druhou neuronovou síť, která se snaží uhodnout hodnoty soupeřových figur podle jejich pohybu. DeepNash byl trénován 3 měsíce na 1024 čipech od Google, výzkumníci odhadují cenu trénování na 3–4,5 miliónů dolarů v loňských cenách. Ataraxos byl trénován týden na 16 GPU Nvidia H100 a druhá neuronová síť 4 dny na 4 GPU. Odhadnutá cena je 8 tisíc dolarů. Celkově Ataraxos hrál při trénování 163 miliónů her, kdežto DeepNash 34x více. Detaily naleznete v článku.
(zdroj: arstechnica)