 »   »  AMD Bulldozer a Jaguar nebudou již podporovat RDRAND

Jan Fikar

Procesory AMD Bulldozer (Family 15h) a Jaguar (Family 16h) mají již pět let známý problém s instrukcí pro náhodná čísla RDRAND. Problém se projeví po probuzení z hibernace, kdy RDRAND může v extrémním případě vracet jen –1. Předpokládá se, že na vině je špatná implementace v BIOSu. Tedy ne každý Bulldozer a Jaguar se takto chová, ale vadných BIOSů je hodně.

Nyní se AMD rozhodlo, že Bulldozer a Jaguar nebudou nově oznamovat podporu instrukce RDRAND, nebude tedy vidět například v /proc/cpuinfo . Záplata míří do jádra 5.4, zatím není známo, jestli bude backportována do starších jader. Kdo by i přesto chtěl zachovat instrukci RDRAND, použije parametr jádra rdrand_force .

(zdroj: phoronix)