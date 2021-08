AMD Radeon RX 6000 bude mít podporu akcelerovaného AV1 v Linuxu

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 mají podporu hardwarového dekódování AV1 videa, ale v Linuxu zatím podpora chybí. Ve středu byla poslána podpora akcelerovaného AV1 přes rozhraní VA-API (Video Acceleration API) do knihovny Mesa. Implementace podporuje i 10bitovou hloubku barev. Podpora by se měla dostat do Mesa 21.3-devel.

Intel, jehož Tigerlake a Xe LP také podporují AV1, v pondělí přidal podporu dekódování AV1 přes VA-API do FFmpegu. Uživatelé bez hardwarové podpory dekódování AV1 se budou muset spolehnout na dekódování v CPU například pomocí dav1d.

(zdroj: phoronix)