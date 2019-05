 »   »  AMD se po 4 letech vrátila na seznam Fortune 500

David Ježek

Žebříček Fortune 500 představuje seznam 500 největších světových společností z hlediska výše příjmů. AMD už řadu let na tomto žebříčku byla, nicméně před 4 roky z něj vypadla. Nyní se vrací, a to na místo 460.

„Vyhazov“ z žebříčku v podstatě souvisel s CPU platformou Bulldozer, která se AMD nepodařila. Návrat do žebříčku můžeme prozměnu dát do souvislosti s CPU Architekturou Zen a všech z ní odvozených produktů, od procesorů Ryzen, před hi-endové ThreadRippery až po serverové EPYCy. Samozřejmě přispěly i velké zakázky pro Microsoft (řada Xbox One) a Sony (řada Playstation 4) atd.

Intel momentálně dlí na 43. pozici, Nvidia na 268. místě. Z IT firem je nejvýše Apple (3. místo), dále se sluší zmínit Alphabet (nejen Google) na 15. pozici.