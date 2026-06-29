Apple odstranil VKontakte a Max z App Store, Rusové mají přejít na Android

Apple ve svém App Store začátkem června zablokoval ruskou státní aplikaci Max a pak ke konci června také sociální síť VKontakte. Obě aplikace vytvořila státem kontrolovaná firma VK. Uživatelům, kteří aplikace již mají nainstalované, sice nadále pojedou, nebude však fungovat push notifikace. Odstranění proběhlo podle Apple kvůli sankcím, které však nebyly blíže specifikovány.
Firma VK ve čtvrtek zveřejnila svoje stanovisko a píší, že pod žádnými sankcemi nikdy nebyla. Krátce před vyřazením MAX z obchodu byla tato aplikace označena Cloudflare jako spyware. Mimochodem Cloudflare je v Rusku již rok zakázaný, protože poskytuje také služby VPN. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov napsal, že situace je nepřípustná a je potřeba vyjasnit příčinu. Nakonec dodal, že by Rusové měli přejít z produktů Apple na Android. Komunikátor MAX musí být od začátku tohoto roku povinně předinstalován na všech chytrých telefonech prodávaných v Rusku.
(zdroj: arstechnica)